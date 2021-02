Les appels au licenciement du conseiller de la Maison Blanche Anthony Fauci se sont intensifiés alors qu’il continue de faire pression sur les restrictions de verrouillage et de critiquer l’ancien président Donald Trump pour les décès de Covid-19.

Après avoir averti les personnes vaccinées de reprendre leurs activités normales comme les repas au restaurant ou assister à des événements en grand groupe, Fauci a essayé de clarifier sa position dans une interview de mardi avec CNN, affirmant que des conseils plus détendus des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) seraient à venir. « bientôt. »

L’agence, a déclaré Fauci, doit «Asseyez-vous, parlez-en, examinez les données, puis formulez une recommandation basée sur la science.»

«Le bon sens vous dit qu’en fait, vous n’avez pas besoin d’être aussi strict dans vos mesures de santé publique», il a ajouté, mais «Nous voulons obtenir des recommandations fermes du CDC.»

Le CDC a mis à jour ses directives plus tôt ce mois-ci pour dire que ceux qui ont reçu les deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna n’ont pas besoin de mettre en quarantaine s’ils ont été exposés à quelqu’un qui est positif à Covid.

Fauci a été beaucoup plus dur lorsqu’il a parlé d’individus vaccinés lors d’une conférence de presse lundi où il a déclaré «Il y a des choses, même si vous êtes vacciné, que vous ne pourrez pas faire dans la société.

Le conseiller en santé a également pris pour cible Trump lors de son entretien de mardi, blâmant en partie son traitement «dommageable» de Covid pour le nombre de morts du virus qui est passé à plus de 500 000 cette semaine.

«Pensez-vous que son déni et son absence de faits ont contribué à ce niveau de perte?» a demandé l’ancre Alyson Camerota.

«Je pense certainement que cela en fait partie» Répondit Fauci. «Quand vous avez une telle force commune, une force si puissante contre vous… vous devez le faire ensemble de manière unificatrice et ne pas avoir aucune sorte de division idéologique politique qui entrave ce que nous essayons de faire. Ce n’est pas la seule chose qui a vraiment posé problème, mais c’est certainement dans mon esprit, avoir vécu cela, c’est quelque chose que j’ai trouvé malheureusement vraiment dommageable.

Alors que Fauci continue d’être célébré par les médias libéraux et les politiciens, sa position parmi les critiques les plus conservateurs semble être à un point bas, avec #FireFauci tendance mardi.

«Dr. Fauci a très clairement exploité une crise pour son propre ego et sa poursuite de la célébrité. Il n’a aucun respect pour les entreprises détruites, les vies suicidées ou les enfants qui ont pris du retard à l’école. Mais bon, avez-vous vu cette interview télévisée qu’il a faite l’autre jour? l’écrivain Lisa Booth a tweeté.

«Il s’est continuellement contredit, diffusé de la désinformation, attaqué nos libertés et continue de conseiller le président sur la politique COVID. Il est clair qu’il suit des intérêts particuliers, pas la science ». Dr Simone Gold a ajouté.

Maintenant que nous avons le vaccin et un système de distribution décent, veuillez prendre gentiment mais fermement le microphone de Fauci et le dissoudre dans de l’acide, puis envoyer l’acide au soleil, car nous aimerions en fait que les gens * prennent * le vaccin et Fauci n’est absolument pas Portion. – Seth Mandel (@SethAMandel) 23 février 2021

Est-il juste en train de le faire? Les théâtres et les restaurants en Virginie ont été ouverts à une capacité limitée, des masques requis et des mesures de nettoyage approfondies pendant des mois sans problèmes, même AVANT que les gens aient été vaccinés. On a l’impression que nous reculons maintenant. https://t.co/KDTcCpJOMB – Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) 23 février 2021

Fauci devrait terminer chaque interview en disant "plus vite les gens se font vacciner, plus vite les choses reviennent à la normale" au lieu de devenir philosophique sur toutes les manières dont "Ordinaire" ne sera plus jamais le même. – Noam Blum (@neontaster) 23 février 2021

Les nombreux appels au licenciement de Fauci font suite à la co-animatrice de The View, Meghan McCain, déchirant lundi le responsable de la santé pour un message incohérent sur le virus et appelant le déploiement du vaccin à un « catastrophe. »

Elle a doublé sa position mardi et s’est jointe au chœur de voix critiquant Fauci.

Il m’a dit de ne pas porter de masque et que les masques ne fonctionnent pas quand j’étais enceinte de 3 mois au milieu de Manhattan. Il a ensuite admis plus tard que c’était un mensonge intentionnel afin que nous donnions des masques aux travailleurs essentiels. Maintenant, on me dit de porter 2 masques. Mais oui, je suis «égaré». 🙄 https://t.co/HEGCPmMKsB – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 23 février 2021

Le message est incroyablement incohérent et déroutant. J’ai exprimé honnêtement ma frustration malgré le fait que si vous et Twitter n’aimez pas ça, je représente les sentiments de nombreux Américains. Je crois aussi que saint nos personnalités publiques à l’infaillibilité est dangereux et irrationnel. https://t.co/HEGCPmMKsB – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 23 février 2021

