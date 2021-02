Les tendances culinaires TikTok que vous devez essayer, des pâtes au fromage feta aux tacos birria

Une miche de pain et un orbe en chocolat n’ont jamais été aussi populaires.

Au moins, c’est le sentiment de l’année dernière, lorsque TikTok a suscité un barrage de tendances alimentaires qui ont fait leur chemin de nos téléphones à nos cuisines et même aux rayons des magasins.

En 2020, les gens ont fondu de joie devant des vidéos de bombes au chocolat chaud, qui se sont transformées en tasses de chocolat chaud lorsque du lait chaud a été versé dessus. Le pain aux bananes – un vieux mais bon – est devenu une fois de plus à la mode. Et les gens ont plané au-dessus de leurs cuisinières pour créer d’adorables crêpes miniatures dans le but de recréer des céréales à crêpes.

Maintenant, au cours des dernières semaines, nous avons vu encore plus de tendances alimentaires TikTok émerger, y compris les pâtes feta réconfortantes.

Cependant, pour Nolan Lewin, directeur exécutif et directeur des opérations du Rutgers Food Innovation Center à Bridgeton, New Jersey, c’est une vieille nouvelle. Sorte de.

«Les gens ont toujours inventé des produits alimentaires – c’est une chose continue – au fil du temps, mais avec les médias sociaux devenant si populaires et avec tant de canaux différents à traverser, certains d’entre eux sont devenus des distributeurs naturels pour certains types d’activités», a-t-il déclaré.

Une chose qui est nouvelle, cependant, ce sont les personnes qui dirigent ces tendances. Selon TikTok, 60% des utilisateurs ont entre 10 et 29 ans, les classant comme milléniaux ou génération Z. Lewin pense que la nature de ces générations a contribué à stimuler ces tendances alimentaires.

Suite:Des bombes au chocolat chaud explosent sur TikTok – littéralement

«Les personnes les plus susceptibles de voir ces vidéos sont beaucoup plus disposées à essayer de nouvelles choses, différents aliments ethniques, arômes et épices», a-t-il déclaré. «Je pense que notre vision américaine du monde s’est vraiment élargie. L’avantage est que les gens n’ont pas besoin de voyager pour essayer ce café au lait de coco ou pour aller dans certains de ces pays indiens pour essayer leurs chutneys. Ils peuvent trouver une recette en ligne. »

Lewin ne rend pas complètement hommage à l’ennui pandémique pour avoir aidé ces tendances à se propager – il se souvient de nombreuses fois avant la pandémie lorsque son enfant de 19 ans lui montrait des aliments innovants trouvés en ligne – mais il a dit que c’était définitivement un facteur, même pour les Rutgers. Centre d’innovation alimentaire.

Lewin a déclaré avoir reçu de nombreux appels de personnes proposant de nouveaux aliments – le travail du centre est essentiellement d’aider les gens à lancer leur entreprise alimentaire – dont beaucoup ont déclaré avoir passé les derniers mois à la maison et essayer maintenant de gagner de l’argent supplémentaire. ou donnez vie à une recette familiale.

Mais pourquoi la nourriture, et non la mode, l’art ou tout autre phénomène culturel? Parce que la nourriture est universelle, a déclaré Lewin, et que tout le monde est à l’aise avec la cuisson de quelque chose, même s’il ne s’agit que d’œufs ou d’un hamburger. Cela constitue une bonne base pour suivre une recette simple, surtout si elle contient une vidéo amusante.

Seul le temps nous dira si ces tendances alimentaires TikTok continueront de décoller une fois que la pandémie sera «terminée» – quand cela sera possible. Lewin pense qu’ils peuvent baisser un peu à mesure que de plus en plus de gens retournent dans leurs bureaux, mais l’intérêt continuera à cuisiner sous une forme ou une autre.

«Je pense que vous continuerez probablement à voir ces variations amusantes de produits sortir», dit-il. «Les gens cherchent toujours à être créatifs et cela ne s’arrêtera jamais. Cela peut tomber un peu lorsque les gens vont au bureau et qu’ils ne peuvent pas jouer avec une poêle et un mélange à crêpes pendant une heure, mais ils auront encore du temps pour des choses amusantes.

L’année dernière, nous avons vu un grand nombre de tendances alimentaires TikTok, y compris des bombes au chocolat chaud, des céréales à crêpes, du café fouetté et du pain aux nuages. En voici quelques-uns qui décollent actuellement.

Tacos Birria

Depuis des générations, la birria – un ragoût mexicain à base de viande de chèvre de gibier cuite lentement pendant des heures – est un plat traditionnel souvent servi comme garniture de tacos dans des tortillas croustillantes frites dans de la graisse. Il est servi avec un côté de bouillon rouge succulent, appelé consomé, pour tremper et est aussi parfois agrémenté de fromage Oaxaca doux.

Suite:LesbiVeggies, un café vegan appartenant à des Noirs et des homosexuels, ouvrira ses portes dans le New Jersey malgré la pandémie

Mais maintenant, la cuisine de rue mexicaine a fait son chemin vers la côte Est après avoir explosé sur TikTok, avec quelques variantes – de nombreux restaurants utilisent du bœuf plutôt que de la viande de chèvre. Dans le New Jersey, des tonnes de restaurants mexicains ont ajouté la nouvelle tendance à leurs menus – ou ont vu d’énormes augmentations des ventes de la spécialité régionale qu’ils ont toujours proposée – alors que des foules de gourmets se sont dirigés vers les rues pour essayer eux-mêmes les tacos birria.

Pâtes Feta

Les pâtes feta sont peut-être l’une des dernières tendances TikTok, mais elles existent depuis beaucoup plus longtemps – une blogueuse finlandaise est créditée pour avoir inventé le plat puis, au début de 2019, l’a partagé sur son site. Lorsque la blogueuse derrière Grilled Cheese Social l’a partagée sur son TikTok fin janvier, la vidéo a explosé – elle a maintenant plus de 3 millions de vues, et #bakedfetapasta a plus de 66 millions de vues collectives dans l’application.

Il n’est pas surprenant de savoir pourquoi – peu de gens peuvent résister à un plat réconfortant composé de pâtes, de fromage et de tomates, surtout s’il est simple à préparer. Il suffit de combiner un bloc de feta, de tomates et d’huile d’olive dans une casserole, de le cuire au four, puis de mélanger avec des pâtes et du basilic (bien qu’il y ait de petites différences selon la recette que vous suivez).

Fufu

En Afrique de l’Ouest, le fufu – une pâte molle, spongieuse et extensible utilisée comme une sorte de cuillère avec des soupes riches et épicées – est un aliment de base. Pour le moment, c’est aussi un aliment de base sur TikTok, car des millions d’utilisateurs essaient le #fufuchallenge et donnent leur avis à l’amidon de manioc, d’igname blanche ou de plantain.

Suite:Attendez-vous à voir plus de plats africains, grâce aux milléniaux et à la génération Z. Voici notre guide.

Après avoir arraché une partie du fufu, comme on déchirerait un morceau de pain sur un pain, ils font une entaille avec leur doigt pour le « mouler », le trempent dans la soupe puis mangent le morceau de fufu, maintenant rempli de soupe . Bien que #fufu et #fufuchallenge aient collectivement accumulé près de 400 millions de vues sur TikTok, cela n’a pas été sans controverse car certains utilisateurs ont craché de manière irrespectueuse la nourriture traditionnelle.

Tortilla wrap

Chaque fan de burrito sait que la meilleure façon de faire passer votre paquet de viande, de fromage et de joie au niveau supérieur est de donner à cette tortilla un soupçon de croustillant. Un utilisateur de TikTok a trouvé un moyen de le faire, tout en créant la poche parfaite pour stocker tous vos goodies de burrito.

De plus, comme de nombreuses tendances TikTok, c’est facile. Il suffit de mettre une tortilla de farine dans le grille-pain et une fois qu’elle a gonflé, vous pouvez la couper et la remplir avec les ingrédients souhaités pour créer un emballage facile à manger qui ne perdra pas son contenu par le bas.