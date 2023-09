Les tendances clés du café à domicile haut de gamme et personnalisation

KANSAS CITY — Les fabricants de produits à base de café à domicile utilisent des formats innovants et capitalisent sur les tendances de consommation telles que la premiumisation et la personnalisation pour stimuler la croissance.

Bénéficiant des restrictions imposées par la pandémie et du passage au travail à distance, le marché du café à domicile a connu une croissance significative au cours des dernières années. Les données de la National Coffee Association ont révélé que les taux de consommation de café à la maison ont atteint un sommet relativement tôt, avec 85 % des buveurs de café des jours précédents préparant leurs boissons à la maison en janvier 2021, mais les niveaux restent supérieurs aux chiffres d’avant la pandémie. Dans son rapport de septembre 2023, l’association a constaté que 82 % des buveurs de café de la veille prenaient leur boisson à la maison.

Cependant, les entreprises font désormais état de résultats mitigés pour leurs unités de café à domicile, malgré des taux de consommation persistants. Par exemple, Bustelo et Folgers de JM Smucker Co. ont vu leurs ventes nettes augmenter respectivement de 22 % et 6 % au cours du premier trimestre fiscal clos le 31 juillet, et l’activité Nespresso de Nestlé a connu une croissance au cours de son deuxième trimestre fiscal après une période de déclin. . Parallèlement, les ventes nettes de Keurig Dr Pepper’s (KDP) pour son activité café aux États-Unis ont diminué d’environ 6 % au deuxième trimestre clos le 30 juin et la consommation au détail de dosettes K-Cup de la société en dollars américains a également chuté de 2,3 % au cours de la période. Robert J. Gamgort, directeur général de KDP, a attribué ce déclin à une plus grande mobilité des consommateurs et est resté optimiste quant aux perspectives du café à la maison.

« Nous assistons définitivement à un recul de la consommation de café traditionnel à la maison », a déclaré Mel Elias, co-fondateur de la startup de café en portion individuelle Bruvi. « La demande de dosettes d’entrée de gamme a diminué, mais les consommateurs remplacent leurs dosettes de café traditionnelles ou moins chères par des options de café plus chères. »

Bruvi est l’une des nombreuses entreprises qui ont identifié un besoin d’offres premium et spécialisées à domicile, avec plus de 615 produits à base de café utilisant des allégations premium entrant sur le marché depuis 2020, selon une étude de la base de données mondiale de nouveaux produits de Mintel. La startup s’est concentrée spécifiquement sur le marché du café en portion individuelle, évalué à 8 milliards de dollars, a déclaré M. Elias, et a développé une technologie d’extraction avancée pour offrir la qualité d’un café avec la commodité des capsules individuelles. Le système de brassage de Bruvi produit sept variétés de café, dont du café glacé, de l’espresso et du café infusé à froid, et la société s’est associée à 11 marques différentes pour développer des torréfactions spéciales.

« Les consommateurs évitent les cafés et préparent leurs propres boissons à base de café de spécialité à la maison, reproduisant souvent les boissons à base de café froid vues sur leurs flux de médias sociaux », a déclaré Caleb Bryant, directeur associé de la nourriture et des boissons chez Mintel. « L’intérêt accru pour les expériences de café haut de gamme à domicile stimulera les ventes de café au détail et offrira aux marques de café et aux catégories de café complémentaires des opportunités de croissance clés. »

Alors que la personnalisation devient une facette de plus en plus importante pour les buveurs de café à la maison, la startup de boissons Frazy a placé la personnalisation au cœur de son modèle commercial de concentrés de café. Le service permet aux consommateurs de choisir entre une variété d’options pour créer leur café personnalisé, notamment les mélanges de saveurs, les niveaux de douceur, la teneur en caféine et le type de lait (lait entier, d’avoine, de soja et écrémé ou crème sans produits laitiers). Les concentrés Frazy’s sont présentés dans des bouteilles de 2,5 onces avec un sachet séparé de lait en poudre, et la boisson peut être dégustée directement hors de la bouteille ou mélangée avec de l’eau froide ou chaude pour créer une boisson de 8 onces.

« Je pense qu’il y a un grand espace pour les boissons personnalisées préparées fraîchement à la maison », a déclaré Balaji Krishnan, fondateur de Frazy. « Il y a de la place pour l’innovation ici, où vous pouvez réellement offrir aux utilisateurs une expérience en un clic exactement la même, sinon meilleure, que celle que vous obtenez des baristas. »

M. Krishnan a en outre souligné l’importance que les consommateurs accordent à la personnalisation, qui leur permet de prendre en compte leurs besoins spécifiques en matière de santé, comme réguler la consommation de sucre ou éviter les allergènes potentiels.

Le format du concentré de café lui-même gagne également du terrain. Tim Hortons, filiale de Restaurant Brands International, Inc., a lancé un concentré de café infusé à froid en août, marquant le premier produit de vente au détail de la marque disponible à l’échelle nationale aux États-Unis, et le PDG de Smucker, Mark T. Smucker, a déclaré aux participants lors d’une réunion du 7 septembre. conférence selon laquelle l’entreprise surveillait la tendance des concentrés liquides.

« Et puisque les consommateurs continuent de personnaliser et d’essayer de recréer peut-être leurs boissons de café préférées à la maison, ces bouteilles multi-services, qui contiennent… 20 portions – nous pensons qu’il existe là une opportunité significative de capturer ce consommateur alors qu’il continue à créez ces « cocktails de café froid à la maison » », a-t-il déclaré.