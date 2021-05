Une vieille vidéo de Randeep Hooda est devenue virale sur Internet et l’acteur a été confronté à une critique en ligne pour une blague prétendument castiste et sexiste qu’il a partagée en utilisant le nom du président du parti Bahujan Samaj, Mayawati, dans le clip.

Dans la vidéo, Randeep est vu assis sur une scène en présence d’autres panélistes pendant qu’il prend le micro pour parler au public. Il annonce qu’il va faire une « sale blague » et en pose les bases avec le politicien Mayawati comme sujet.

La vidéo n’a pas été bien accueillie par une section d’internautes qui ont qualifié le comportement de l’acteur de « casteiste » et de « sexiste ». Les utilisateurs des réseaux sociaux ont également demandé des excuses inconditionnelles à la star de » Radhe » pour la blague » des castes « .

Partageant la vidéo, un utilisateur a tweeté : « Si cela n’explique pas à quel point cette société est caste et sexiste, en particulier envers les femmes dalits, je ne sais pas ce qui va se passer. la ‘blague’, l’audace, la foule. l’acteur de Bollywood parle d’une femme dalit, qui a été la voix des opprimés. »

si cela n’explique pas à quel point cette société est casteiste et sexiste, en particulier envers les femmes dalits, je ne sais pas ce qui le fera. la «plaisanterie», l’audace, la foule. Randeep Hooda, le meilleur acteur de Bollywood parle d’une femme dalit, qui a été la voix des opprimés. pic.twitter.com/lVxTJKnj53 – Agatha Srishtie s’il vous plaît DM avec des tweets SOS (@SrishtyRanjan) 25 mai 2021

« @RandeepHooda Cela montre à quel point vous êtes sexiste, caste et idiot !! #Casteist_Termites #Casteism #sexism », a écrit un autre utilisateur.

« M. Randeep Hooda paiera pour cela, le public indien ne lui pardonnerait pas, en tant que personne obc, je condamne fermement ses propos », a posté un autre utilisateur.

« @RandeepHooda Miss Mayawati est considérée comme « behan » par la plupart de la population dalit de l’UP. Elle n’est pas seulement une politicienne, une icône dalit aussi. Quoi qu’il en soit, c’est un commentaire très sexiste et misogyne. Supposons que quelqu’un dise cela à votre sœur ? Excusez-vous , » a exprimé un autre utilisateur.

« Il m’a fallu du temps pour comprendre cela, et j’ai réalisé que nous vivons toujours dans une société si faible. À quel point c’était une insulte casteiste, misogyne et sexiste. @RandeepHooda. Louer sa force en politique contre toute attente n’aurait pas vous a causé du mal », a écrit un autre utilisateur.

Sur le plan du travail, Randeep Hooda apparaît aux côtés de Salman Khan dans « Radhe: Your Most Wanted Bhai », qui est sorti numériquement le jour de l’Aïd. Il sera ensuite vu dans ‘Unfair and Lovely’ aux côtés d’Ilena D’Cruz.