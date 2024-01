Les tenants et les aboutissants du bien-être, selon un diététiste

Alors que 2023 touchait à sa fin, vous ne pouviez pas faire défiler Instagram ou TikTok sans voir une (ou 10, d’ailleurs) liste des « entrées » et des « sorties » pour 2024, et j’ai adoré. Pour moi, l’idée de ces listes n’est pas de fixer des résolutions définitives ou de cocher des objectifs inaccessibles. Au lieu de cela, il s’agit de faire appel à l’énergie positive et d’abandonner ce qui ne vous sert plus. J’avoue que j’adore les listes, j’ai donc dû suivre la tendance et écrire mes propres tenants et aboutissants… cela ne m’a pas surpris que la plupart des miennes soient liées au bien-être.

En tant que diététiste professionnelle, la nutrition et le bien-être sont souvent une seconde nature pour moi. Mais lorsque j’ai réfléchi à ma santé globale en 2023, j’ai réalisé qu’il y avait des habitudes que je voulais améliorer, de nouvelles que je voulais mettre en œuvre et d’autres que je catégoriserais comme « juste pour le plaisir ». Même si je crois fermement que vous pouvez commencer à travailler sur vos objectifs de santé à tout moment de l’année, continuez à lire pour découvrir mes « astuces » bien-être pour 2024.

1. Brossage à sec

Quand ma meilleure amie au travail m’a dit qu’elle entrait dans son ère de fille du bien-être, j’avais hâte que nous comparions nos notes. Après l’avoir entendue vanter les bienfaits du brossage à sec, j’ai décidé de l’essayer moi-même. Non seulement c’est relaxant à faire avant de sauter sous la douche, mais cela offre également des bienfaits tels que l’exfoliation (adieu, peau sèche en hiver) et le drainage lymphatique (lire : détoxifier votre corps des cellules endommagées, des bactéries ou des toxines). Et pourquoi devrais-je éviter tout ce qui donne à ma routine du soir l’impression d’être une journée au spa ?

2. Prendre des petits-déjeuners riches en protéines

En 2023, les avantages d’une consommation accrue de protéines, du développement musculaire à l’équilibre hormonal, sont devenus un sujet brûlant. Surtout en tant que nutritionniste, je privilégie un état d’esprit d’abondance et je considère ce que vous pouvez ajouter à vos repas, pas ce que vous devriez emporter. Bien que les besoins en protéines de chacun varient, je remarque une énorme différence dans ce que je ressens lorsque je commence ma matinée avec un petit-déjeuner riche en protéines comprenant 20 à 30 grammes de protéines. Je reste satisfait plus longtemps et je suis plus concentré et plus énergique pendant ma journée de travail. Traduction : Les petits-déjeuners riches en protéines restent indéfiniment sur ma liste « ins ».

3. Utiliser la fonction « Ne pas déranger » sur mon téléphone

Pour continuer à donner la priorité à ma santé mentale, régler mon téléphone sur « Ne pas déranger » était une solution immédiate pour moi. En 2024, je me rappelle que je n’ai pas besoin d’être disponible à tout moment pour tout le monde. En désactivant les notifications de mon téléphone, je crée un précédent en me concentrant sur ce qui est important hors écran, comme passer du temps de qualité avec des amis, prendre soin de soi et essayer de nouvelles expériences (méthode 3-2-8, ça vous dit ?).

4. Utiliser une taie d’oreiller en soie

Cette habitude n’est en aucun cas révolutionnaire, mais je m’engage cette année en faveur d’une meilleure santé capillaire, ce qui signifie que ma taie d’oreiller en soie a gagné une place sur ma liste « ins ». Depuis que j’en ai reçu un en cadeau pendant les vacances, j’ai vraiment remarqué une différence dans mes cheveux lorsque je me réveille le matin. Et par différence, je veux dire que ma tête de lit est pratiquement inexistante. De plus, comme j’utilise des produits de soin plus riches avant d’aller me coucher, ma taie d’oreiller en soie a changé la donne en les empêchant de simplement être absorbées par la taie d’oreiller. La meilleure partie? Ma peau reste hydratée toute la nuit.

J’adore lire, mais les derniers mois ont été chaotiques du genre « c’est la fin de l’année », ce qui signifie que j’ai été au téléphone plus que je ne voudrais l’admettre. Mettre la lecture sur ma liste « ins » était une évidence car je savais que cela me rappellerait de me vérifier chaque fois que je fais défiler Instagram par défaut au lieu de prendre le livre que j’ai juste devant moi. Ai-je mentionné qu’il y a des problèmes sérieux bienfaits pour la santé à la lecture ? Promouvoir la pensée critique, réduire le stress et améliorer le sommeil n’en sont que quelques-uns.

6. Boire des électrolytes

Quiconque me connaît personnellement sait combien d’eau je bois. Bien que rester hydraté soit une évidence pour moi, donner la priorité aux électrolytes n’a pas été quelque chose que j’ai envisagé jusqu’à présent. Pour le contexte, les électrolytes sont des minéraux essentiels. Ils maintiennent votre corps à fonctionner comme il se doit, à savoir en maintenant une bonne hydratation, une bonne fonction du système nerveux et des muscles, ainsi qu’en régulant les niveaux de pH internes du corps. Bien que de nombreuses personnes obtiennent suffisamment d’électrolytes grâce à une alimentation bien équilibrée, elles peuvent s’épuiser en raison d’exercices de haute intensité (transpiration), de vomissements, de diarrhée, de température extérieure et de certaines conditions médicales – et certaines personnes n’en consomment pas suffisamment. L’eau de coco, les comprimés ou poudres d’électrolytes et le kombucha offrent des électrolytes en plus de leur saveur.

LMNT Le pack varié comprend quatre saveurs (neuf saveurs disponibles au total)

7. Intégrer des entraînements basés sur la force

Comme chaque année, 2023 a apporté une myriade de nouvelles tendances fitness. Et même si je me considère comme une fille de Pilates/yoga/hot girl walk, cette année, je reviens à l’essentiel en incluant davantage d’entraînements basés sur la force comme l’haltérophilie et en incorporant des poids légers dans ma pratique du Pilates dans ma routine de bien-être. Qu’il s’agisse de renforcer la confiance en soi, de se sentir plus tonique ou de réduire le risque de blessure, le bienfaits pour la santé L’entraînement en force ne déçoit pas, alors en 2024, je choisis de me concentrer sur ma santé à long terme en utilisant des poids tout en intégrant mes formes d’exercice éprouvées que j’aime.