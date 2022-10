Les “temps difficiles” poussent les ventes de rentes record. Ce que les acheteurs doivent savoir

Izušek | E+ | Getty Images

Les consommateurs injectent de l’argent dans les rentes alors que les marchés boursiers s’effondrent et que les taux d’intérêt plus élevés augmentent les paiements pour les acheteurs. Les ventes de rentes au troisième trimestre de 2022 ont approché les 80 milliards de dollars, dépassant de peu le record de 79,4 milliards de dollars établi au deuxième trimestre, selon les estimations publiées par Limra, un groupe commercial du secteur de l’assurance. Les consommateurs sont sur le point d’acheter près de 300 milliards de dollars de rentes en 2022, ce qui dépasserait facilement les 265 milliards de dollars achetés en 2008, le record annuel actuel, a déclaré Todd Giesing, vice-président adjoint de Limra Annuity Research. Comme lors de la crise financière de 2008, les décisions d’achat semblent largement guidées par la crainte de la volatilité du marché boursier et la possibilité d’une récession. Le S&P 500 L’indice boursier est fermement entré dans un marché baissier en juin et est toujours en baisse de près de 19 % en 2022 mercredi après-midi. Un investisseur détenant Obligations américainesqui sert généralement de lest lorsque les stocks baissent, a perdu près de 16 % au cours de l’année écoulée. Pendant ce temps, la Réserve fédérale tente de refroidir l’économie en augmentant les coûts d’emprunt, dans le but de maîtriser une inflation élevée ; certains économistes pensent que la banque centrale pourrait aller trop loin et faire basculer les États-Unis dans une récession. “Dans les moments difficiles, les gens s’inquiètent de la sécurité”, a déclaré Lee Baker, planificateur financier agréé et fondateur d’Apex Financial Services, basé à Atlanta. Baker est également membre du conseil consultatif de CNBC. Mais les rentes peuvent ne pas convenir à tout le monde, selon les conseillers financiers. En savoir plus sur les finances personnelles :

Voici des conseils pour acheter une maison dans un marché de refroidissement

La ville de New York aide à lancer une «vague de législation sur la transparence des salaires»

Le chien de garde des consommateurs redouble d’efforts pour réprimer les «frais indésirables» dans les banques

Les acheteurs recherchent une “protection contre les baisses”

Il existe de nombreux types de rentes. Ils remplissent généralement l’une des deux fonctions suivantes : comme placement ou comme régime de quasi-retraite offrant un revenu à vie à la retraite. Les compagnies d’assurance, qui émettent des rentes, offrent aux acheteurs des garanties qui couvrent des risques tels que la volatilité du marché ou le danger de survivre à l’épargne pendant la vieillesse. Toutes les catégories de rentes bénéficient de taux d’intérêt plus élevés, ce qui se traduit généralement par un meilleur retour sur investissement des assureurs. Mais dernièrement, les consommateurs ont injecté de l’argent record dans deux catégories : les rentes différées à taux fixe et les rentes indexées, selon les données de Limra.

Les rentes différées à taux fixe fonctionnent comme un certificat de dépôt offert par une banque. Les assureurs garantissent un taux de rendement sur une période déterminée, peut-être trois ou cinq ans. À la fin du terme, les acheteurs peuvent récupérer leur argent, le transformer en une autre rente ou convertir leur argent en un flux de revenus. Les rentes indexées couvrent le risque baissier. Ils sont liés à un indice de marché comme le S&P 500 ; les assureurs plafonnent les bénéfices à la hausse lorsque le marché se porte bien, mais fixent un plancher sur les pertes s’il s’effondre. L’âge moyen des acheteurs de rentes indexées est d’environ 63 ans, ce qui suggère que beaucoup s’inquiètent de la perspective de perdre de l’argent à l’approche de l’âge de la retraite, a déclaré Giesing. “Tout ce qui est basé sur la protection et a une certaine protection contre les baisses se porte très bien”, a déclaré Giesing à propos des ventes. Pendant ce temps, les consommateurs se détournent des rentes variables, dont la performance est généralement directement liée au marché boursier. Les ventes sont sur le rythme de leur année la plus basse depuis 1995, selon Limra.

Comment savoir si une rente vous convient

Les conseillers financiers recommandent souvent d’utiliser un type de rente différent lors de l’élaboration de plans financiers : une rente immédiate à prime unique ou une rente à revenu différé. Ceux-ci sont destinés aux retraités à la recherche d’un revenu garanti, semblable à celui d’une pension, chaque mois à vie. Les versements des rentes immédiates commencent tout de suite, tandis que ceux des rentes à revenu différé commencent plus tard, peut-être dans les années 70 ou 80 d’un retraité. Ces paiements, associés à d’autres sources de revenus garantis comme la sécurité sociale, aident à garantir qu’un retraité dispose de liquidités pour couvrir les nécessités (hypothèque, services publics, nourriture, etc.) s’il vit longtemps et que ses investissements sont épuisés ou diminuent.

“Suis-je inquiet que le client manque d’argent ? Si oui, c’est à ce moment-là que je pense à une rente”, a déclaré Carolyn McClanahan, planificatrice financière certifiée et fondatrice de Life Planning Partners, basée à Jacksonville, en Floride. McClanahan, membre du conseil consultatif de CNBC, n’utilise pas de rentes immédiates à prime unique ou de rentes à revenu différé avec des clients qui ont plus qu’assez d’argent pour vivre confortablement à la retraite. Les rentes deviennent plus une préférence pour ceux qui se situent au milieu, qui en auront probablement assez mais pas nécessairement; pour eux, il s’agit plutôt d’un calcul émotionnel : avoir plus de revenu garanti offrira-t-il la tranquillité d’esprit ?

“Beaucoup de gens ne comprennent pas les limites”

Bien sûr, différentes catégories de rentes s’accompagnent de compromis. Les rentes immédiates à prime unique et les rentes à revenu différé sont relativement simples à comprendre par rapport aux autres catégories, ont déclaré les conseillers. L’acheteur remet une somme forfaitaire à l’assureur, qui garantit alors un certain paiement mensuel à l’acheteur à partir de maintenant ou plus tard. Ils aussi offrent aux retraités le meilleur rapport qualité-prix par rapport aux autres types, selon les conseillers et les experts en assurance. C’est parce qu’ils ne viennent pas avec des cloches et des sifflets qui coûtent de l’argent aux acheteurs. Par exemple, les consommateurs peuvent acheter des rentes variables et indexées avec certaines caractéristiques – appelées «prestations du vivant garanties» – qui permettent aux acheteurs d’opter pour un flux de revenu à vie ou pour des liquidités s’ils ont besoin d’argent ou ne veulent plus de leur investissement. Ces avantages s’accompagnent généralement de restrictions et d’autres petits caractères qui peuvent être difficiles à comprendre pour les consommateurs, ont déclaré les conseillers. “Plus la rente est chic, plus les frais sous-jacents sont élevés”, a déclaré McClanahan. “Et beaucoup de gens ne comprennent pas les limites. Il est important de savoir ce que vous achetez.” En revanche, les consommateurs ne peuvent pas récupérer le principal lorsqu’ils achètent des rentes immédiates à prime unique ou des rentes à revenu différé. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles les consommateurs ne les achètent pas aussi facilement, malgré l’efficacité de leur revenu, a déclaré Giesing.

Plus la rente est chic, plus les frais sous-jacents sont élevés. Et beaucoup de gens ne comprennent pas les limites. Il est important de savoir ce que vous achetez. Caroline McClanahan planificateur financier certifié et fondateur de Life Planning Partners