Huit des matchs du cinquième tour de la FA Cup seront télévisés avec Manchester United, Chelsea et Manchester City tous en action.

Les matchs se joueront en milieu de semaine plutôt que le week-end, car les autorités gèrent un journal de retour de match.

Plusieurs géants du pays ont été envoyés avec Liverpool et Arsenal, tous deux sortant de la compétition au dernier tour.

United, les conquérants de Liverpool, affrontera West Ham à Old Trafford le 9 février dans l’un des matches de la ronde.

Cela vient après que Burnley ait lancé les matches avec un match contre le deuxième niveau Bournemouth plus tôt dans la journée à Turf Moor.

City et Tottenham seront tous les deux en action un jour plus tard alors qu’ils affronteront respectivement Swansea et Everton.

Le club de sous-sol du haut vol Sheffield United accueille le côté du championnat Bristol City.

Leicester de Brendan Rodgers, qui fait pression pour le titre de champion, affronte Brighton au King Power.