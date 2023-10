Manteau Blanc Art Noir26h30Le lève-tôt attrape le derme

Roger Lang s’est réveillé à 3 heures du matin un matin de septembre pour parcourir 200 kilomètres pour une consultation de dermatologie.

Il n’avait pas de rendez-vous, mais l’homme de 80 ans de Belleville, en Ontario, espérait faire partie de la soixantaine de lève-tôt qui faisaient la queue devant la clinique de dermatologie à accès rapide Avantderm, dans le Distillery District de Toronto, pour voir le Dr. Davindra Singh.

Lang attend depuis juillet de consulter un dermatologue au sujet d’une grave éruption cutanée accompagnée de démangeaisons sur son corps. Il a reçu une recommandation en dermatologie d’un médecin de famille, mais un rendez-vous était loin d’être atteint.

“L’un des médecins que j’ai vu m’a dit : ‘Oh, je vois, vous avez été référé. Oh, bonne chance avec ça'”, a déclaré Lang au Dr Brian Goldman, animateur de l’émission Blouse blanche, Art noir, en dehors de la clinique.

“Il a dit que cela pourrait prendre jusqu’à deux ans.”

La file d’attente se poursuit toute la matinée devant Avantderm à Toronto, certaines personnes apportant des chaises de jardin. (Colleen Ross/CBC)

Les temps d’attente pour les références en dermatologie – pour des problèmes allant de la perte de cheveux aux éruptions cutanées en passant par les grains de beauté potentiellement cancéreux – ont augmenté à un point tel que certains patients de Toronto et d’ailleurs préféreraient faire la queue à 5 h 30 pour être vus ce matin-là plutôt que d’attendre des mois pour un rendez-vous.

Sur recommandation d’un médecin, les visites cliniques à accès rapide sont couvertes par le Régime d’assurance-maladie de l’Ontario (OHIP).

Les dermatologues affirment qu’une série de facteurs, y compris les pressions ajoutées par la pandémie, ont accru la demande de soins de la part d’un nombre limité de spécialistes de la peau.

Ce matin-là, Victoria Jenkinson, de Hamilton, en Ontario, faisait une troisième tentative pour se rendre à la clinique dans l’espoir d’obtenir une réponse à sa perte rapide de cheveux. Ton et Mia Tran, un couple du nord de Toronto, ont tous deux pris un jour de congé pour faire examiner leur fille d’âge préscolaire pour une éruption cutanée.

“Tous ceux qui se trouvent dans cette file sont là parce qu’ils sentent que leur problème est important, urgent et qu’il suscite souvent beaucoup d’anxiété”, a déclaré Singh, qui dirige la clinique, dans une interview avec Goldman.

Le Dr Davindra Singh est le dermatologue principal d’Avantderm, une clinique de dermatologie située dans le Distillery District de Toronto. La clinique exploite une clinique sans rendez-vous à accès rapide qui peut voir des dizaines de patients chaque jour. (Colleen Ross/CBC)

Mais le nombre de patients que le personnel d’Avantderm peut voir chaque jour est plafonné.

“Nous essayons d’en voir autant que possible, mais lorsque nous atteignons notre limite, nous devons simplement l’arrêter”, a-t-il déclaré. Ce jour-là, Singh a vu environ 130 patients, dont des patients de la clinique à accès rapide, des rendez-vous pré-réservés et des appels téléphoniques de suivi.

Des milliers de mélanomes enlevés

Adam Welton, 36 ans, a rendu visite à Avantderm le même jour que Lang pour faire examiner un grain de beauté suspect.

Ce n’est pas la première fois que le père de Toronto se fait enlever un grain de beauté, et son médecin de famille lui a recommandé de se rendre à la clinique à accès rapide au lieu d’attendre environ quatre mois pour un rendez-vous.

“Ma femme et moi avons eu des problèmes de santé au fil des années”, a-t-il déclaré à l’extérieur de la clinique. “Donc, quand vous parlez de quelque chose qui peut vraiment changer la vie, cela ne semble pas vraiment être si difficile de venir se lever un moment.”

Singh, à gauche, montre au patient Adam Welton une brochure lors d’une consultation pour un grain de beauté suspect. Welton s’est rendu à la clinique à accès rapide après avoir appris qu’il lui faudrait des mois avant de recevoir un rendez-vous avec un dermatologue. (Colleen Ross/CBC)

Une fois arrivé, Singh a posé à Welton une série de questions : bronzez-vous ou brûlez-vous au soleil ? Avez-vous passé beaucoup de temps au soleil ? Y a-t-il des antécédents familiaux de cancer ? — et a examiné la marque.

En fin de compte, Singh a décidé que la meilleure solution pour Welton était de retirer la taupe le même jour. Singh estime qu’au cours des 13 années d’activité de la clinique, il a éliminé des « milliers » de mélanomes.

“Je ne pense pas que ce soit un cancer”, a déclaré Singh à Welton. “Mais si on l’enlève, je l’enverrai au labo, je l’analyserai, puis je vous rappellerai et je vous donnerai les résultats. Cela prend environ quatre semaines maintenant.”

Singh affirme qu’un certain nombre de défis ont contribué à l’allongement des temps d’attente.

En 2021, l’Ontario comptait environ 250 dermatologues, ce qui représente une augmentation de 5,5 % par rapport aux chiffres de 2018, selon les chiffres du ministère provincial de la Santé. À l’échelle nationale, selon l’Association médicale canadienne, il y avait environ 630 dermatologues en exercice en 2019.

Ce petit nombre de spécialistes prend en charge un plus grand nombre de références, à mesure que les médecins de famille voient plus de patients virtuellement et diagnostiquent et traitent moins de maladies dans leur propre cabinet, affirment les dermatologues.

Singh, à droite, retire une taupe suspecte de Welton. (Colleen Ross/CBC)

Trop de références, pas assez de spécialistes

Comme pour de nombreux problèmes du système de santé, le Dr Sam Hanna considère la pandémie comme le point de départ des problèmes en dermatologie.

“Jusqu’au début de la pandémie, ma liste d’attente était d’un mois ou, vous savez, d’un mois et demi”, a déclaré Hanna, directrice médicale du département de dermatologie de Bloor et porte-parole de l’Association canadienne de dermatologie.

Mais maintenant, il affirme que les médecins de famille lui envoient davantage de patients – dont la moitié ou plus auraient déjà été triés, posés un diagnostic provisoire et potentiellement traités dans des cabinets médicaux pour des affections telles que des excroissances bénignes, des verrues, de l’acné et de l’eczéma léger. Il faut donc plus de temps aux dermatologues pour s’adresser aux patients présentant des problèmes tels que des grains de beauté potentiellement cancéreux, a déclaré Hanna.

“La solution ne peut pas être : ‘OK, nous allons prendre ce que les 15 000 [family] faisaient les médecins et confiaient la pyramide aux… dermatologues de l’Ontario », a déclaré Hanna.

REGARDER | On craint qu’une formation plus longue n’exacerbe la pénurie de médecins de famille au Canada : Une année supplémentaire de formation va-t-elle exacerber la pénurie de médecins de famille au Canada ? Vidéo en vedetteLa première résidence de trois ans en médecine familiale devrait débuter en 2027. Certains tirent déjà la sonnette d’alarme : une année supplémentaire de formation pourrait aggraver la pénurie de médecins au Canada.

Le problème est aggravé par le nombre croissant de dermatologues approchant de l’âge de la retraite, a déclaré Singh. Près de 50 pour cent des médecins ont plus de 55 ans, alors que seulement sept dermatologues sont formés chaque année en Ontario.

Et de nombreux nouveaux dermatologues, dit-il, se lancent dans des pratiques cosmétiques plus lucratives et proposent des traitements contre les rides et le relâchement des bajoues.

“L’idée de faire de la dermatologie médicale ne les intéresse plus, du moins pas autant qu’avant, et je pense que c’est un gros problème”, a-t-il déclaré.

“Nous avons donc un problème d’offre, un problème de demande et nous sommes coincés entre les deux.”

Engager le gouvernement, documents familiaux nécessaires

Hanna, dont la clinique offre à la fois des traitements médicaux et cosmétiques, est sceptique quant au fait que proposer des services de dermatologie esthétique crée un problème de temps d’attente. La plupart des dermatologues, y compris lui-même, voient encore des patients présentant des affections cutanées potentiellement dangereuses, dit-il.

Selon lui, le problème réside dans le financement public limité de la dermatologie, qui ne forme pas ou ne finance pas suffisamment de spécialistes, et dans la manière dont les références sont effectuées.

“Ce qui a évolué, c’est un système dans lequel si tout est parfait et que nous n’avons pas de pandémie mondiale, nous pouvons en quelque sorte plisser les yeux et prétendre que tout va bien”, a-t-il déclaré.

“Dès que vous ajoutez un facteur de stress, vous réalisez que… nous espérions le meilleur pour toujours, et ensuite nous n’avons pas obtenu le meilleur.”

Hanna dit que des options comme la clinique à accès rapide d’Avantderm, offrant des services aux patients qui ne veulent pas attendre leurs rendez-vous de référence, peuvent constituer une solution « bonus » utile pour réduire les temps d’attente en dermatologie.

Là où cela échoue, c’est lorsque cette option devient la principale voie pour voir les patients.

“En tant que soupape de trop-plein, elle se brise”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous passez en quelque sorte à tout débordement, lorsque la soupape de décharge est sous autant de pression, cela parle vraiment au système sous-jacent.”

Mia, à gauche, et Ton Tran ont tous deux pris un jour de congé pour faire examiner l’éruption cutanée de leur fille à la clinique Avantderm. (Colleen Ross/CBC)

Singh souhaite mieux informer les autres prestataires – qu’il s’agisse de médecins de famille ou de médecins urgentistes – sur les meilleures pratiques en matière de références en dermatologie. Il est également essentiel d’impliquer les gouvernements, a-t-il ajouté.

“Je suis certainement prêt à parler à n’importe qui parce que j’ai une connaissance approfondie de tout cela.”

“Si vous avez de meilleures idées, dites-le-moi”

Même si sa clinique fonctionne jusqu’à 12 heures par jour, l’épuisement professionnel est loin d’être derrière lui pour Singh.

“Je pense que j’ai réussi cela il y a des années”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas ce qui me motive, mais je continue à faire ça.

“Mais je ne pense pas pouvoir le faire pour toujours.”

Lang, de Belleville, a réussi à voir Singh lors d’une de ces journées de 12 heures. Il dit que l’expérience a été efficace, comme « une chaîne de montage ». Jenkinson a également reçu un diagnostic et un traitement pour sa perte de cheveux inattendue.

Mais le Trans, bien qu’il ait pris un jour de congé et voyagé pendant deux heures jusqu’au centre-ville de Toronto, est arrivé après l’heure limite de la clinique pour les rendez-vous sans rendez-vous. Ils disent qu’ils reviendront.

“Je dois le faire, il n’y a pas [other] façon”, a déclaré Ton à Goldman. “Si vous avez de meilleures idées, dites-le-moi.”