Les temps d’attente pour les passeports continuent de frustrer les Canadiens

Aoife Dowling ne prendra peut-être pas l’avion avant le mois d’août, mais elle n’attend pas de faire la demande de passeport de sa fille.

Dans un effort pour faire avancer le processus, Dowling est arrivée au bureau des passeports de Surrey, en Colombie-Britannique, à 5 h 30 vendredi après avoir entendu que les files d’attente étaient légèrement meilleures qu’à Vancouver, où elle avait tenté en vain d’obtenir le renouvellement mardi.

Équipée de quelques chargeurs de secours, de crème solaire et d’eau, Dowling a informé ses collègues de travail de ses projets et a déclaré à CTV News Channel qu’elle travaillerait par téléphone pendant qu’elle ferait la queue.

Elle dit avoir parlé à quelqu’un en ligne pour savoir si Uber Eats livre aux files d’attente.

“La nécessité est la mère de l’invention”, a-t-elle déclaré. “Nous trouverons quelque chose.”

L’histoire de Dowling est l’une des nombreuses entendues à travers le pays alors que les Canadiens luttent pour faire approuver leurs demandes de passeport à temps pour les voyages prévus cette année.

Service Canada a été inondé de demandes suite à une accalmie créée par la pandémie de COVID-19.

La situation est particulièrement grave à Montréal, où les gens ont campé pendant des jours à l’extérieur du bureau des passeports du centre-ville. La police a été appelée à un moment donné cette semaine pour aider à gérer la foule.

Certains ont annoncé des services pour faire la queue pour les demandeurs de passeport. Et à Vancouver, une femme a partagé son expérience sur TikTok de voler aller-retour à Edmonton juste pour faire renouveler son passeport.

Jeudi, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, qui est responsable des services de passeport, a déclaré qu’elle ordonnait à Service Canada d’en faire plus dans les grands centres urbains où les retards sont les plus importants.

Le plan est de trier et de hiérarchiser les services “pour ceux qui ont des besoins de voyage urgents dans les 24 à 48 heures suivantes”, a déclaré Gould dans un communiqué.

Le système de triage a bien fonctionné ces derniers jours dans les centres de Laval et de Saint-Laurent, au Québec, a-t-elle déclaré, les quelque 250 à 300 personnes faisant la queue sur les deux sites ayant été contactées par une équipe de gestionnaires avant 10 heures jeudi matin. .

Bien que vendredi soit la Saint-Jean-Baptiste au Québec, le bureau de Gould indique à CTV News qu’il y a des personnes travaillant dans les bureaux des passeports qui prennent des rendez-vous dans le cadre de ce nouveau système de billetterie introduit par le gouvernement fédéral.

“Il sera déployé dans d’autres grandes régions métropolitaines et urbaines du pays”, a déclaré Gould aux journalistes jeudi.

« Il s’agit en fait d’une stratégie sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs semaines, car nous avons dû former des agents de Service Canada dans les centres Service Canada.

En plus d’embaucher 600 nouveaux employés pour traiter les demandes de passeport, le gouvernement fédéral a également recruté du personnel d’autres ministères et organismes.

Cela comprend des dizaines d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, plus de 200 personnes de l’Agence du revenu du Canada et environ 70 de Statistique Canada.

Certaines demandes de passeport sont même envoyées de Montréal à Gatineau, qui dispose d’un plus grand service d’impression, pour réduire l’arriéré.

Dowling a déclaré à CTV News Channel qu’à certains égards, elle ressentait pour ceux qui travaillaient dans les bureaux des passeports et qu’elle faisait maintenant face à deux ans d’arriérés.

Cependant, en tant que double citoyenne irlandaise, elle a renouvelé son passeport en ligne dans les trois semaines et affirme qu’à long terme, le système canadien pourrait être plus efficace.



Avec des fichiers de CTV News