Les temps d’attente pour les chirurgies au Canada incitent les patients à quitter le pays

« Tu es trop malade. Nous ne pouvons pas opérer.

Ce sont les mots qu’Allison Ducluzeau, 57 ans, a déclaré avoir appris en janvier, un mois après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’abdomen rare et terminal.

Après plusieurs semaines de consultations et de tests non concluants, la résidente de la Colombie-Britannique a déclaré qu’un chirurgien lui avait dit qu’elle n’était pas éligible à la chirurgie et qu’il ne lui restait peut-être qu’entre deux mois et deux ans à vivre.

« Je me sentais complètement désespéré et impuissant et (à) une perte totale sur ce qu’il fallait faire avec ma santé », a déclaré Ducluzeau à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique samedi.

Ducluzeau a commencé à rechercher des options pour lutter contre sa maladie au Canada et a découvert qu’elle avait besoin d’une intervention chirurgicale spécialisée urgente pour traiter son cancer de stade 4. C’est alors que son médecin généraliste l’a référée à des cancérologues.

À partir de là, on lui a dit qu’elle devrait attendre près de deux mois pour une première consultation avec un chirurgien spécialisé à Vancouver.

Mais on lui avait dit qu’elle ne pourrait survivre que deux mois de plus, suggérant que la consultation pourrait être trop tardive.

Alors, la mère de deux enfants a commencé à chercher des options à l’extérieur du pays.

Ducluzeau a finalement atterri au Mercy Medical Center de Baltimore, dans le Maryland, où elle a rencontré un spécialiste une semaine après avoir envoyé les résultats d’un test d’imagerie qui détecte les premiers signes de cancer. On lui a dit qu’elle pourrait se faire opérer de l’abdomen deux semaines plus tard.

Son mari l’a accompagnée lors du voyage en février, pour la procédure qu’elle a décrite comme son dernier recours.

Allison Ducluzeau et son mari quittent le Canada pour les États-Unis pour une intervention chirurgicale le 28 janvier 2023 (Soumis)Après l’opération aux États-Unis, Ducluzeau a dit avoir appris que si elle était restée au Canada, en attendant de rencontrer le chirurgien de Vancouver, il y aurait eu une attente de six à huit semaines pour se faire opérer à Vancouver, en plus du deux mois, elle a dû attendre la consultation.

Selon ses calculs, elle croit avoir subi une intervention chirurgicale environ trois mois plus tôt que le meilleur scénario en Colombie-Britannique, en raison de son voyage aux États-Unis.

Et d’après le calendrier qui lui a été donné lorsqu’elle a été diagnostiquée, elle n’a peut-être pas survécu assez longtemps pour subir l’opération au Canada.

« Je n’aurais jamais dû voyager loin du soutien de ma famille et de mes amis », a déclaré Ducluzeau. « Mais (il) n’y avait pas d’alternative. C’était ça ou rentrer à la maison et se préparer à mourir.

L’expérience de Ducluzea n’est pas unique. Les longs temps d’attente devenant une caractéristique déterminante du système de soins de santé du Canada, de nombreux Canadiens prennent les choses en main en voyageant à l’extérieur du pays pour se faire opérer plus tôt.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL ATTENDRE?

Chaque province et territoire est responsable de l’administration et de la prestation des soins de santé à ses résidents, ce qui signifie que les temps d’attente moyens pour les chirurgies et autres procédures varient d’un bout à l’autre du pays.

La référence pancanadienne pour une arthroplastie de la hanche est de 26 semaines, ou 182 jours, selon l’Institut canadien d’information sur la santé. Mais selon les propres estimations électroniques des temps d’attente des provinces et des territoires, la plupart des patients attendent plus longtemps que cela.

L’Ontario avait les temps d’attente les plus bas, selon ces trackers, avec une moyenne de 87 jours entre le moment de l’aiguillage et la première consultation, et 138 jours pour une chirurgie de la hanche. La C.-B. et Terre-Neuve-et-Labrador ont indiqué que neuf patients sur 10 attendent en moyenne 348 et 385 jours pour une chirurgie de la hanche, respectivement.

L’Î.-P.-É., la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse affichaient certains des temps d’attente les plus longs, 90 % des patients attendant plus de 600 jours pour leur chirurgie orthopédique.

L’Alberta affichait également l’un des temps d’attente les plus longs indiqués, avec neuf patients sur 10 attendant en moyenne 80 semaines, ou 560 jours, pour une arthroplastie de la hanche.

‘UNE FOIS QUE VOUS COMMENCEZ À ATTENDRE, D’AUTRES CHOSES COMMENCENT À PANNER’

Pour Trevor Bukieda, 60 ans, résident d’Edmonton, attendre une intervention chirurgicale signifiait endurer une douleur atroce.

Bukieda a déclaré qu’il avait commencé à ressentir des douleurs à la hanche il y a quatre ans. Les premières radiographies et échographies ont montré une usure mineure des articulations, donc après une injection de cortisone, il a continué sa vie. Mais il a dit que la douleur s’était intensifiée et était devenue insupportable en mars de cette année.

Il a fait faire de nouvelles radiographies, qui, selon lui, ont montré que sa hanche avait totalement dégénéré et qu’il ne restait plus du tout de cartilage.

Pour tenter de soulager la douleur, a déclaré Bukieda, il a contacté une clinique albertaine spécialisée dans les hanches et les genoux dans l’espoir de faire soigner sa blessure. Trois semaines plus tard, dit-il, il a reçu une lettre disant qu’il avait été accepté pour un rendez-vous pour voir un chirurgien dans 14 à 16 mois. La chirurgie de remplacement de la hanche aurait pris neuf mois d’attente, a-t-il déclaré à CTVNews.ca.

Perdant patience, Bukieda a commencé à chercher des options à l’étranger et a trouvé une clinique à Kaunas, en Lituanie, qui pourrait l’accueillir dès juillet, trois mois après ses dernières radiographies.

« La principale raison pour laquelle j’ai choisi d’aller à l’étranger est qu’une fois que vous commencez à attendre, d’autres choses commencent à s’effondrer dans votre système », a déclaré Bukieda.

Avant l’opération, a déclaré Bukieda, ses articulations empiraient à mesure que la compensation de l’équilibre pour éviter la douleur dans sa hanche gauche commençait à affecter ses genoux et l’autre hanche.

Sarunas Tarasevicius, chirurgien de la hanche et chef de l’orthopédie chez Nordorthopédie en Lituanie, a déclaré que c’était courant ; la qualité de vie d’un patient se détériore plus il attend pour une intervention chirurgicale.

« Les patients qui sont opérés plus tard ont besoin de plus d’efforts pour que ces muscles fonctionnent à nouveau correctement », a-t-il déclaré. « Et la récupération pourrait être beaucoup plus lente par rapport à ceux qui ont subi une intervention chirurgicale à temps. »

Tarasevicius a déclaré à CTVNews.ca dans une interview que sa clinique accueille au moins 10 Canadiens chaque mois pour une intervention chirurgicale et qu’il s’attend à une augmentation de 40% du nombre de patients canadiens cette année.

La chirurgie de remplacement de la hanche de Bukieda en Lituanie s’est heureusement bien déroulée et il se rétablit maintenant dans sa maison à Edmonton. Au total, il a déclaré avoir passé 10 nuits à l’étranger et avoir payé environ 12 862 dollars pour l’opération.

Trevor Bukieda et sa famille se sont rendus à Kaunas, en Lituanie, pour son arthroplastie de la hanche en juillet 2023. (Soumis)

SANTÉ CANADA CITE L’ARRIÉRÉ EN MATIÈRE DE PANDÉMIE

Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole de Santé Canada a déclaré à CTVNews.ca qu’il existe de nombreux besoins urgents dans le système de santé, notamment la résolution des arriérés exacerbés par la pandémie de COVID-19.

Les temps d’attente de l’an dernier pour les traitements médicalement nécessaires ont été les plus longs jamais enregistrés par un sondage de l’Institut Fraser, qui a révélé une augmentation de 196 % des temps d’attente par rapport à il y a deux décennies.

Les Canadiens ont dû attendre une médiane de 27,4 semaines entre la référence d’un médecin généraliste et le traitement en 2022, selon l’enquête. En comparaison, ils n’ont attendu que 9,3 semaines en 1993.

Dans une tentative de réduire les temps d’attente, Santé Canada a déclaré que le gouvernement fédéral « travaillait avec les provinces et les territoires pour améliorer la collecte, l’utilisation et le partage des informations sur la santé ».

Une partie de ce travail a consisté à consacrer un fonds de 2 milliards de dollars aux provinces et aux territoires pour faire face aux pressions immédiates sur le système de santé, comme dans les hôpitaux pédiatriques et les salles d’urgence, ainsi qu’aux longs temps d’attente pour les chirurgies, a déclaré le ministère, citant une annonce faite en juillet.

«Personne ne devrait avoir à voyager à l’étranger ou dans une autre province et payer pour recevoir les soins dont il a besoin en temps opportun», a déclaré Santé Canada dans le communiqué.

« C’EST MA DERNIÈRE CHANCE »

Pour certains Canadiens, voyager à l’extérieur du pays semble être leur dernier espoir.

Sena Gurbuz a déclaré qu’elle était presque paralysée à cause de problèmes de dos. Pendant des années, les neurochirurgiens n’ont pu parvenir à une conclusion quant à la cause de sa douleur.

« C’est arrivé au point où j’ai dû acheter un fauteuil roulant », a déclaré Gurbuz à CTVNews.ca mercredi, expliquant qu’elle ne pouvait dormir que deux heures par nuit.

Puis, un jour de décembre 2021, elle a commencé à saigner de façon incontrôlable.

« Le test a montré que j’avais des polypes (petites excroissances de tissu en excès) dans mon utérus et qu’ils étaient précancéreux », a-t-elle déclaré. « Ma gynécologue de l’époque paniquait parce qu’elle n’avait pas fait le type d’opération dont j’avais besoin. »

Après une autre série de tests, a déclaré Gurbuz, les médecins lui ont dit qu’elle avait également une hernie ombilicale, ce qui signifie qu’elle avait besoin de trois interventions chirurgicales différentes, toutes avec des temps d’attente différents.

Les temps d’attente pour ces types de traitements varient également d’un bout à l’autre du pays. Au Québec, le temps d’attente moyen pour une chirurgie gynécologique à l’hôpital le plus près de Gurbuz se situe entre 11 et 15 semaines, selon les données provinciales, un délai qui n’inclut pas l’attente d’une consultation.

Les chirurgies orthopédiques ont une attente moyenne de 19 à 49 semaines, selon les procédures.

Gurbuz a déclaré avoir attendu deux ans pour la chirurgie robotique nécessaire pour retirer les cellules précancéreuses de son corps.

« C’était mon ultimatum », a-t-elle déclaré. « Soit je vais finir avec un cancer et ce sera trop tard… et si je n’ai pas d’opération au dos, je vais finir en permanence dans un fauteuil roulant. C’est ce qui se passait dans ma tête : ‘C’est ma dernière chance.’ »

En août dernier, Gurbuz et sa petite amie ont contracté un prêt, engagé un coordinateur des visites médicales et réservé un voyage de deux mois à Istanbul, en Turquie, où Gurbuz a subi trois interventions chirurgicales différentes – deux effectuées le même jour et une troisième un mois plus tard. .

« Tout s’est très bien passé. J’ai trouvé les médecins, les hôpitaux et le personnel de la plus haute qualité », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca.

Au total, a déclaré Gurbuz, le voyage et les opérations lui ont coûté 50 000 $.

« J’ai pu marcher sans canne après trois jours d’opération au dos », a-t-elle déclaré.

Alors que certains Canadiens déclarent avoir des histoires de réussite à l’étranger, le porte-parole de Santé Canada a souligné qu’il existe des «risques médicaux et financiers» liés au fait de recevoir des soins à l’extérieur du Canada.

« Avant de prendre une telle décision, nous invitons les patients à considérer les risques », ont-ils déclaré.