Les temps d’attente pour les appels de Revenu Canada restent élevés malgré une augmentation de 400 millions de dollars

Une altercation avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) peut être éprouvante dans le meilleur des cas, mais le véritable test de la patience d’un Canadien pourrait survenir pendant l’attente pour parler avec un agent au téléphone.

À la fin du mois de juillet, les centres d’appels de l’ARC atteignaient leur objectif de joindre un appelant dans un délai de 15 minutes ou moins seulement 31 pour cent du temps, a déclaré l’agence à CTVNews.ca. Ceci est comparé à un objectif de norme de service de 65 pour cent des appels.

En fait, le temps d’attente moyen pour joindre un agent au téléphone jusqu’à présent cette année est de 24 minutes, même si les Canadiens se plaignent régulièrement d’attendre plus d’une heure pour régler leurs problèmes d’impôts et de prestations par téléphone.

C’est un dossier que l’ombudsman des contribuables François Boileau suit de près, puisque c’est à son bureau que les contribuables canadiens envoient leurs plaintes concernant les services de l’ARC.

« C’est un problème récurrent chaque année », a déclaré Boileau à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. « Quand quelqu’un appelle et qu’il doit attendre deux, trois, quatre heures et ensuite être déconnecté – parce que cela arrive souvent – ​​ou qu’on lui dit que les files d’attente sont pleines, cela crée de la frustration. Ce n’est pas approprié. »

En effet, le problème dure depuis au moins sept ans maintenant. Un audit fédéral mené entre mars 2016 et mars 2017 a révélé que les agents des centres d’appels ne répondaient au téléphone qu’environ un tiers du temps.

Le gouvernement fédéral est également conscient du problème et a alloué 400 millions de dollars dans l’énoncé économique de l’automne 2022 pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024, afin de « soutenir la norme de service consistant à répondre à 65 % des appels dans un délai de 15 minutes ou moins d’appelants choisissent de parler avec un agent.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’agence n’atteignait pas ses objectifs en matière de normes de service, Gillian Pranke, commissaire adjointe responsable des centres de contact de l’ARC, a déclaré que les lignes téléphoniques de l’agence étaient sous pression ces derniers temps, en partie à cause du déploiement de nouveaux avantages.

Par exemple, la deuxième période de déploiement de la nouvelle Prestation dentaire canadienne a commencé le 1er juillet, le lendemain de la fin de la première période.

« Nous avons constaté une augmentation du nombre d’appels concernant les prestations que nous avons déployées pour soutenir les Canadiens et cela a créé certaines pressions sur le système », a déclaré Pranke à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

« En fait, le volume d’appels a augmenté de plus de 30 pour cent par rapport à la même période l’an dernier. »

En plus d’une augmentation du volume d’appels, Pranke a déclaré que les appels durent désormais plus longtemps qu’avant, les agents consacrant « presque le double » de temps à chaque appel qu’avant 2020. Elle a attribué cela à une augmentation des appels complexes. liés aux avantages liés à la pandémie, ainsi qu’à un processus d’authentification des appelants de plus en plus long.

Marc Brière, président national du Syndicat des employés de l’Impôt (SEI), estime que les problèmes du centre d’appels de l’ARC sont liés au manque d’effectif, surtout après que l’agence a choisi de mettre fin ou non aux contrats de 1 800 employés déterminés en mai et juin derniers.

« Je ne suis pas du tout surpris par cette nouvelle », a écrit Brière dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CTVNews.ca. « En effet, nos membres travaillant dans les centres d’appels de l’agence nous disent depuis plusieurs semaines qu’ils sont débordés et au bord de l’épuisement parce qu’on leur demande de faire autant d’heures supplémentaires.

Brière a déclaré que l’agence a récemment rapatrié 160 employés dont les contrats ont pris fin au printemps, mais que les niveaux d’effectifs du centre d’appels ne parviennent toujours pas à répondre aux volumes d’appels actuels.

« Compte tenu des circonstances, le SEI exige que l’ARC embauche davantage d’employés pour améliorer son service à la clientèle. C’est la seule chose logique à faire pour répondre à la demande et donner un peu de répit aux employés des centres d’appels.

Boileau n’a pas voulu commenter les niveaux de dotation dans les centres d’appels de l’ARC, mais a déclaré avoir fait plusieurs recommandations concernant le service à la clientèle dans son rapport annuel 2020-2021.

L’une de ces recommandations était que l’agence propose une fonction de rappel via le site Web. L’ARC offre actuellement une fonction de rappel qu’elle active uniquement lorsque le volume d’appels atteint un certain seuil, et afin d’établir un rappel, les contribuables doivent d’abord appeler l’ARC. Boileau a déclaré que son bureau devrait recevoir le plan de l’agence concernant cette recommandation dans les prochaines semaines.

Récemment, le bureau de Boileau a également interrogé l’ARC au sujet d’un écart entre les temps d’attente indiqués sur le site Web de l’agence et les temps d’attente réels rencontrés par les appelants.

Il a déclaré que son bureau avait testé un service sur le site Web de l’ARC qui indique aux contribuables combien de temps ils peuvent s’attendre à attendre avant de joindre un agent au téléphone et a constaté que le temps d’attente réel était considérablement plus long que celui indiqué sur le site Web.

« Nous avons vérifié nous-mêmes, donc il était clair qu’il y avait une différence entre le moment où vous vérifiez sur le site Web… et le moment où vous appelez. Ce n’est pas la même heure. »

Pranke a déclaré que son bureau avait depuis enquêté sur l’écart et déterminé qu’il était causé par une anomalie dans le système de file d’attente des appels. Elle a déclaré que les heures d’appel indiquées sur le site Web étaient exactes, mais que certains appels vers l’agence étaient acheminés vers une file d’attente réservée à la formation des nouveaux employés et qui n’était pas toujours dotée de personnel.

« Il n’était pas clair qu’il n’était pas entretenu, donc ce n’est clairement pas idéal », a-t-elle déclaré, ajoutant que la file d’attente avait depuis été fermée.

Malgré leurs limites, Pranke a déclaré que la fonction de temps d’attente et le service de rappel automatisé sont deux des nombreuses approches que l’agence essaie de réduire les temps d’attente des appels.

« Nous avons pris de nombreuses mesures au fil des ans pour réduire ces temps d’attente, notamment l’augmentation des heures de service, le lancement d’une fonction de rappel automatisé et l’amélioration de nos options libre-service en ligne sécurisées sur Mon dossier de l’ARC », a-t-elle déclaré.

« Nous travaillons depuis plusieurs années maintenant, avec beaucoup de diligence, pour améliorer l’expérience des citoyens. »



