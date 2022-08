Les temps d’attente pour le traitement des troubles de l’alimentation au Canada augmentent pendant la pandémie

AVERTISSEMENT : Cet article contient des détails sur un trouble de l’alimentation

Lorsque Sally Chaster à Victoria a connu une rechute d’anorexie mentale en avril 2021, elle savait qu’elle n’allait pas s’en sortir toute seule.

Elle perdait beaucoup de poids et était très faible.

“Pendant ce temps, j’étais dans la pire rechute de ma vie”, a déclaré Chaster, qui était directrice exécutive dans la fonction publique avant de partir en invalidité de longue durée en raison de l’anorexie.

Sally Chaster souffre d’anorexie mentale depuis des décennies et a attendu huit mois l’an dernier pour accéder aux services hospitaliers de Vancouver. (Soumis par Sally Chaster)

Elle a participé à un groupe de nutrition et a travaillé mensuellement avec un gestionnaire de cas en attendant d’être admise au St. Paul’s Hospital de Vancouver.

Elle a été admise en décembre et a passé six semaines à l’hôpital.

“J’ai attendu huit mois et j’ai pensé sérieusement que j’allais mourir”, a-t-elle déclaré.

“C’est long à attendre, surtout quand on est de plus en plus malade.”

Les temps d’attente pour le traitement des troubles de l’alimentation au Canada ont augmenté pendant la pandémie de COVID-19.

Des psychologues, des pédiatres, des conseillers et d’autres à travers le pays ont déclaré avoir constaté une augmentation des références tout au long de la pandémie pour les troubles de l’alimentation. Dans de nombreuses régions, cette augmentation a entraîné des temps d’attente plus longs pour les traitements financés par l’État.

Dans certaines provinces, les temps d’attente pour les programmes communautaires et ambulatoires peuvent aller de six mois à 18 mois ou plus.

Les experts disent qu’un traitement rapide est important pour que les comportements liés aux troubles de l’alimentation ne s’enracinent pas.

“Lorsque vous regardez les troubles de l’alimentation et les comportements qui y sont associés, ils peuvent s’intensifier et s’aggraver. Et la pandémie y a certainement contribué. C’est donc vraiment préoccupant lorsque nous examinons ces temps d’attente”, a déclaré Julia Klassen, conseillère en troubles alimentaires chez le Programme communautaire provincial de prévention et de rétablissement des troubles de l’alimentation (PEDPRP) à Winnipeg.

L’accès à ces services n’est pas uniforme dans tout le pays; les territoires et certaines provinces de l’Atlantique n’ont pas de services publics d’hospitalisation ou d’hébergement pour les troubles de l’alimentation.

“L’accès aux soins de santé financés par l’État et spécialisés dans les troubles de l’alimentation au Canada est très limité”, a déclaré Aryel Maharaj, coordonnateur de la sensibilisation et de l’éducation au Centre national d’information sur les troubles de l’alimentation (NEDIC), basé à Toronto.

Qu’est-ce qui a changé pendant la pandémie ?

Les temps d’attente varient d’un bout à l’autre du pays et varient en fonction des options de traitement, comme les soins hospitaliers ou les services ambulatoires

La Dre Kathryn Trottier, psychologue clinicienne et chef de programme clinique au Programme des troubles de l’alimentation du Réseau universitaire de santé de Toronto, a déclaré que le temps d’attente moyen pour leurs lits d’hospitalisation est d’environ deux à trois mois.

Mais l’attente pour leur programme ambulatoire est maintenant de 18 mois, “alors qu’avant la pandémie, l’accès à ce traitement était assez rapide”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | La pandémie a doublé le nombre de troubles alimentaires graves :

La pandémie a doublé le nombre de troubles alimentaires graves La Dre Holly Agostino, directrice médicale du programme des troubles alimentaires de l’Hôpital de Montréal pour enfants, explique pourquoi.

La liste d’attente pour le PEDPRP communautaire à Winnipeg s’est également allongée.

“Nous avions l’habitude d’envisager une attente de six à 12 mois pour entrer dans notre programme, alors que maintenant nous envisageons 18 mois ou plus”, a déclaré Klassen.

En Nouvelle-Écosse, les renvois et les temps d’attente ont doublé, selon une déclaration des responsables de la santé de la Nouvelle-Écosse. Les temps d’attente pour les trois lits d’hospitalisation dans la province sont en moyenne de un à deux mois et de quatre à six mois pour accéder à la clinique des troubles de l’alimentation du QEII Health Sciences Centre à Halifax.

La Dre Ayisha Kurji, l’une des rares pédiatres de la Saskatchewan à traiter les jeunes souffrant de troubles de l’alimentation, a déclaré que le nombre d’aiguillages vers sa clinique avait au moins doublé au cours des deux dernières années.

La Dre Ayisha Kurji, pédiatre de Saskatoon et professeure adjointe à l’Université de la Saskatchewan, affirme que le nombre de personnes atteintes de troubles de l’alimentation qu’elle voit a augmenté pendant la pandémie. (Soumis par Ayisha Kurji)

Elle a déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle la demande de traitement des troubles de l’alimentation a augmenté est que beaucoup ont vu leurs routines perturbées par la pandémie.

“Maintenant, au lieu d’avoir à se lever et à aller à l’école et à prendre le petit déjeuner, fixez votre heure de déjeuner … cela a disparu. Et c’était une grande différence pour beaucoup d’enfants”, a déclaré Kurji, ajoutant plus de temps pendant la pandémie pour vérifier les médias sociaux ont également été un élément déclencheur pour bon nombre de ses patients.

Les données publiées cette année par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) montrent que les hospitalisations chez les filles âgées de 10 à 17 ans souffrant de troubles de l’alimentation ont augmenté de plus de 50 % depuis mars 2020. Les données montrent qu’il y a eu une augmentation d’environ 52 hospitalisations pour 100 000 personnes en 2019-2020 à 82 hospitalisations pour 100 000 habitants en 2020-2021.

L’augmentation de la demande se poursuit à un moment où de nombreux hôpitaux du pays sont confrontés à des pénuries de personnel, à une demande dans les services d’urgence et à une autre vague de COVID-19.

REGARDER | Pénuries de personnel entraînant des fermetures, longs temps d’attente aux urgences :

Pénuries de personnel entraînant des fermetures, longs temps d’attente aux urgences Les patients ressentent l’impact de la pression croissante sur le système de santé canadien alors que les pénuries de personnel obligent certains hôpitaux et services d’urgence à fermer leurs portes. Les experts avertissent que c’est un problème qui pourrait s’aggraver avec une autre vague de COVID-19.

La Dre Lara Ostolosky, psychiatre et directrice médicale du programme des troubles de l’alimentation de l’Université de l’Alberta à Edmonton, a déclaré qu’elle avait récemment dû attendre pour admettre un nouveau patient en raison d’une pénurie de personnel infirmier.

“Si nous n’avons pas de personnel adéquat, nous ne pouvons pas admettre en toute sécurité”, a-t-elle déclaré.

Bien qu’il existe des options privées disponibles dans de nombreuses provinces et territoires, ce n’est pas une option pour tous ceux qui cherchent de l’aide, a déclaré Maharaj.

Les professionnels de la santé ont souligné qu’il est important d’aider les personnes souffrant de troubles de l’alimentation dès qu’elles demandent de l’aide pour plusieurs raisons.

“Nous voulons vraiment attraper les gens quand ils tendent la main, quand ils sont probablement les plus motivés et prêts à recevoir des soins”, a déclaré Trottier.

Les données publiées cette année par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) montrent que les hospitalisations de filles âgées de 10 à 17 ans souffrant de troubles de l’alimentation ont augmenté de plus de 50 % depuis mars 2020 (Soumis par Michelle Perry)

Ostolosky a ajouté que le meilleur traitement est la première ou la deuxième année de la maladie de la personne parce que la neuroplasticité du cerveau “est toujours là”, ce qui signifie que le cerveau peut encore être recâblé pour fonctionner différemment, et pour les patients plus jeunes, les voies neuronales qui affectent l’alimentation sont encore en cours d’élaboration.

“Nous les remettons dans le bon sens en les réalimentant et ce genre de choses. Mais plus ça dure, plus c’est enraciné et difficile à sortir, ce qui nécessitera des hospitalisations plus longues plus tard. Et donc les gens attendre 18 mois, eh bien c’est long pour être malade, se détériorer”, a-t-elle déclaré.

L’accès varie

L’accès aux traitements financés par l’État pour les troubles de l’alimentation varie d’un bout à l’autre du Canada et les services divergent selon qu’une personne est un adulte ou un mineur.

Selon les données recueillies par le NEDIC en 2019, il y avait environ 250 places pour patients hospitalisés, de jour et résidentiels au Canada, sans compter les services ambulatoires.

Selon les données du NEDIC, le Nunavut, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon n’ont pas d’options d’hospitalisation, de jour ou résidentielles financées par l’État.

ÉCOUTEZ | Un pic de troubles de l’alimentation dans le Nord canadien :

Au Nord7:06Augmentation des troubles alimentaires chez les jeunes enfants C’est une tendance troublante, et elle affecte la vie des jeunes enfants et des adolescents à travers le pays, y compris le nord-est. Au cours de la pandémie, de plus en plus d’enfants sont traités pour des troubles de l’alimentation, ce qui fait tripler les temps d’attente pour un traitement. Le programme régional des troubles de l’alimentation d’Horizon Santé-Nord rapporte que les renvois vers le programme pour les moins de 18 ans ont augmenté de 94 % depuis 2018. Pour en savoir plus, Sam Juric s’est entretenu avec Anne-Marie Baker Devost de HSN.

« Quand je pense aux piliers de la Loi canadienne sur la santé, je pense que je peux vraiment dire clairement que nous n’avons pas de services équitables pour les personnes souffrant de troubles de l’alimentation, et nous n’avons pas une couverture équitable des soins de santé mentale au Canada à partir d’un système universel niveau », a déclaré Maharaj.

Ce qu’il faut

En plus d’un financement accru pour offrir plus de services, bon nombre de ceux qui travaillent avec des personnes atteintes de troubles de l’alimentation qui ont parlé à CBC ont déclaré que l’accès aux soins doit être amélioré.

Marlo Docherty, qui vit à l’Î.-P.-É., a dû se rendre à l’extérieur de la province en Ontario pour recevoir de l’aide pour un trouble de l’alimentation. (Soumis par Marlo Docherty)

Marlo Docherty, qui vit à l’Î.-P.-É., souffre d’un trouble de l’alimentation depuis plus de 30 ans.

Elle est sortie de la province en Ontario pour se faire soigner, plus récemment de décembre à février de cette année.

Bien qu’elle ait dit que le traitement était « exceptionnel » et financé par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, il peut être difficile de rentrer chez soi sans soutien médical financé par l’État.

“C’est frustrant parce que c’est comme si vous reveniez à d’anciens comportements”, a-t-elle déclaré.

“C’est quelque chose que nous devrions vraiment changer.”

Ostolosky a déclaré que la qualité des approches de traitement au Canada pourrait également être améliorée.

“Ce que je vois se produire dans les programmes sur les troubles de l’alimentation à travers le Canada … c’est que dès que la personne est référée et à un poids normal, elle est envoyée dans un programme de jour très limité”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les personnes devraient être maintenues en soins aigus. paramètres plus longtemps afin qu’ils puissent être mieux pris en charge.

Un porte-parole de Santé Canada a déclaré dans une longue déclaration que la recherche sur les troubles de l’alimentation et l’élaboration de normes en matière de santé mentale sont en cours et que le gouvernement fédéral demeure “déterminé à travailler avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires pour promouvoir l’accès à des services de santé mentale et de toxicomanie de haute qualité”. des services aux Canadiens ayant une gamme de besoins.

Maharaj a déclaré que le système de traitement « patchwork » du Canada est quelque chose qui doit être abordé. Et bien qu’il y ait de longues listes d’attente dans certaines provinces, il souligne que le soutien est disponible “d’une manière ou d’une autre”.

“Je veux qu’ils sachent toujours que pendant que les choses sont cassées, il y a des gens qui essaient de les assembler et c’est toujours une sorte de chaleur.”

Un soutien est disponible pour les personnes souffrant de troubles alimentaires.

Les gens peuvent appeler la ligne d’assistance de NEDIC au 1-866-633-4220 ou utiliser leur chat en direct pendant les heures ouvrables sur nedic.ca.