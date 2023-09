Les temps d’attente pour le nouvel iPhone 15 Pro Max augmentent

Si vous n’avez pas encore précommandé le prochain iPhone 15 d’Apple qui sortira le 22 septembre, sachez que vous pourriez attendre plusieurs semaines avant que votre nouveau téléphone n’arrive directement à votre porte.

Comment préparer votre iPhone ou iPad avant de le vendre

Précommandes pour le prochain iPhone 15 et 15 Plus ainsi que les iPhone 15 Pro et Pro Max les modèles ont été mis en ligne sur 8 h HE vendredi et l’afflux soudain de demande a repoussé les estimations d’expédition de près de trois semaines ou plus. Comme Bloomberg noté pour la première fois, les livraisons du modèle Pro Max ont glissé du 22 septembre au 16 octobre, quelques minutes seulement après qu’Apple a ouvert sa page Store aux ventes. Dès vendredi après-midi HE, les personnes en attente d’un Pro Max pourraient voir leur date d’expédition glisser jusqu’au 23 octobre pour le Max. Ceux qui souhaitent mettre la main sur un iPhone 15 Pro peuvent s’attendre à se tourner les pouces jusqu’au 9 octobre avant qu’il n’arrive à leur porte, selon l’emplacement.

Les choses sont légèrement meilleures pour ceux qui achètent les modèles d’iPhone 15 les moins chers. Ils ne devraient avoir qu’à attendre jusqu’au 2 octobre au plus avant d’ouvrir le dernier iPhone. Les retards affectent toutes les différentes variétés de couleurs et options de stockage. La demande a été si intense dans les premières minutes de mise en ligne du site, que certains utilisateurs ont signalé des problèmes de chargement ou de passation de commandes.

Ceux qui récupèrent leurs modèles en magasin ne devraient pas avoir à s’inquiéter outre mesure, puisque la plupart des rendez-vous sont fixés au 22 ou au 23 septembre pour les 270 magasins Apple aux États-Unis.

Les rapports des analystes de la chaîne d’approvisionnement du mois dernier suggèrent Apple réduisait le nombre total de livraisons d’iPhone cette année, après avoir constaté une baisse globale des ventes de smartphones jusqu’en 2023. Selon l’analyste Jeff Pu, la société de Cupertino devrait expédier 85 millions d’unités d’iPhone cette année. L’entreprise s’attendait également à des taux d’adoption plus faibles que la normale.

Bien entendu, de fortes précommandes ne signifient pas nécessairement que les ventes annuelles totales dépasseront les attentes. L’iPhone 15 Pro Max d’Apple coûte 100 $ de plus que l’année dernière, soit 1 199 $ pour 256 Go de stockage, et des rapports antérieurs suggéraient que certaines nouvelles fonctionnalités haut de gamme, comme les cadres en titane, coûtaient plus cher à l’achat que le boîtier en aluminium de l’iPhone 14. Cela étant dit, le géant de la technologie pousse ses modèles les plus chers comme le Pro Max. aurait absorbé la majeure partie des expéditions mondiales. En partant des précommandes, le pari d’Apple a peut-être été payant, du moins au début, avant que les téléphones n’arrivent réellement dans les genoux des clients.

Les Pro et Pro Max arborent également un nouvel objectif zoom périscope et un Processeur A17 plus rapide construit sur la première architecture 3 nm de l’entreprise. De plus, il semble il s’agirait d’encore plus d’ajouts au téléphone que ce qu’Apple était prêt à annoncer plus tôt cette semaine. Le nouvel iPhone Pro Max devrait contenir une batterie de 4 422 mAh, légèrement plus grande que la batterie comparable de 4 323 mAh de l’année dernière sur le 14 Pro Max. Ces détails ont été trouvés dans les documents réglementaires chinois consultés par MonPrixIntelligentvenant chez nous via 9à5Mac. Le reste de la nouvelle gamme d’Apple devrait également recevoir de légères améliorations en termes de taille de batterie, même si ce qui importe davantage est l’efficacité globale et la durée de vie de la batterie. Les utilisateurs pourraient avoir la possibilité de définir une limite de charge maximale pour leurs téléphones grâce à un nouveau paramètre sur iOS 17, qui peut aider à préserver la santé de la batterie à long terme.

Florence Ion de Gizmodo je suis reparti impressionné après qu’elle ait pu tester les téléphones après la réunion de l’entreprise Événement Wonderlust ce mardi dernier. Les premières impressions ne font pas tout, et nous devrons voir comment les dernières nouveautés d’Apple se comparent, mais au moins certains clients ne semblent pas vouloir attendre et le découvrir.