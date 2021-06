Les temps d’attente dans les aéroports de l’UE pourraient s’allonger, préviennent les groupes commerciaux

Le certificat numérique COVID de l’Union européenne a été conçu pour sauver l’industrie du voyage du continent, mais les groupes commerciaux préviennent qu’un déploiement « patchwork » dans les pays membres pourrait nuire aux efforts de reprise de l’industrie.

Une lettre conjointe des groupes commerciaux Airlines for Europe, Airports Council International, European Regions Airline Association et International Air Transport Association a averti lundi que les différentes approches adoptées par les pays membres pour mettre en œuvre le certificat, également appelé DCC, pourraient conduire à de longues les files d’attente des passagers et les temps d’attente.

La lettre a été envoyée trois jours avant la date limite du 1er juillet pour que les pays membres de l’UE reconnaissent le système de certificats de vaccination.

« Alors que le trafic de passagers augmente dans les semaines à venir, le risque de chaos dans les aéroports européens est réel », indique la lettre. « Cela compromet le succès du redémarrage du transport aérien de cet été et compromettra (le) rétablissement de la libre circulation dans l’UE. »

Le laissez-passer gratuit contre les virus se présente sous forme papier et numérique et permet aux voyageurs de se déplacer librement entre les pays européens sans avoir besoin de mettre en quarantaine ou de subir des tests COVID supplémentaires. Les laissez-passer indiquent le statut vaccinal d’une personne et si elle a récemment été testée négative ou si elle s’est rétablie du virus.

Les laissez-passer sont délivrés par chaque nation. Vingt pays de l’UE et trois pays non membres de l’UE sont « effectivement connectés » et vérifient au moins l’une des trois certifications.

Les pays comprennent :

L’Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

République Tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Pologne

le Portugal

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Liechtenstein

Islande

Norvège

Huit pays (Chypre, Hongrie, Irlande, Malte, Pays-Bas, Roumanie, Suède et Suisse) ne se sont pas connectés mais sont considérés comme « techniquement prêts » à se connecter, selon le site Internet de l’Union européenne.

Pass « menace le succès » de la saison estivale des voyages en Europe ?

Une déclaration de mardi de l’Association du transport aérien international a déclaré qu’il existe au moins 10 approches nationales différentes des certificats qui sont en cours d’examen dans l’UE, et a averti que le plan de mise en œuvre tel qu’il est « menace le succès du redémarrage du transport aérien de cet saper la libre circulation des citoyens à travers l’UE.

L’IATA et les autres associations professionnelles ont demandé à l’UE de normaliser les protocoles de vérification dans les pays membres et de vérifier les certificats des voyageurs avant leur arrivée dans les aéroports « afin de limiter les perturbations opérationnelles ».

« La mise en œuvre harmonieuse du DCC et le rétablissement de la liberté de circulation sont d’une importance cruciale pour restaurer la confiance des passagers et aider à la reprise de notre secteur », indique la lettre.