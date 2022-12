Les temples des visas indiens attirent les fidèles qui aspirent à partir à l’étranger

CHENNAI, Inde (AP) – Arjun Viswanathan se tenait dans la rue, les mains jointes, les yeux fixés sur l’idole de la divinité hindoue Ganesh.

Par une matinée humide, le professionnel de la technologie de l’information attendait à l’extérieur du temple, de la taille d’un petit placard – à peine assez de place pour que le prêtre solitaire se tienne debout et accomplisse une puja ou des rituels pour la divinité à tête d’éléphant bien-aimée, censée être le déménageur de obstacles.

Viswanathan faisait partie d’une douzaine de visiteurs, la plupart d’entre eux dans le même but : offrir des prières pour que leurs entretiens de visa américain se déroulent sans heurts et avec succès. Viswanathan est venu la veille de son entretien pour un visa de travail.

“Je suis venu ici pour prier pour le visa britannique de mon frère il y a 10 ans et pour le visa américain de ma femme il y a deux ans”, a-t-il déclaré. “Ils ont tous les deux réussi. Alors j’ai la foi.

Le temple Sri Lakshmi Visa Ganapathy se trouve à quelques kilomètres au nord de l’aéroport de Chennai (anciennement Madras), une métropole animée sur la côte de Coromandel, dans le sud-est de l’Inde, connue pour sa cuisine emblématique, ses temples et églises anciens, ses saris en soie, sa musique classique, sa danse. et sculptures.

Ce « temple des visas » a gagné en popularité parmi les demandeurs de visa américains au cours de la dernière décennie ; ils peuvent être trouvés dans presque toutes les villes indiennes avec un consulat américain. Ils sont généralement suivis par le bouche à oreille ou les réseaux sociaux.

À un mile du temple de Ganesh se trouve le temple Sri Lakshmi Narasimha Navaneetha Krishnan, où une idole de Hanuman – une divinité qui a un corps humain et le visage d’un singe – est censée posséder le pouvoir d’obtenir des visas. Également connu sous le nom d'”Anjaneya”, ce dieu représente la force, la sagesse et la dévotion. Dans ce temple, il a gagné les surnoms “America Anjaneya” et “Visa Anjaneya”.

Le secrétaire de longue date du temple, GC Srinivasan, a déclaré que ce n’est qu’en 2016 que ce temple est devenu un « temple des visas ».

“C’est à cette époque que quelques personnes qui ont prié pour un visa ont fait savoir qu’elles avaient réussi, et cela continue”, a-t-il déclaré.

Il y a un mois, Srinivasan a déclaré avoir rencontré quelqu’un qui avait appris l’approbation de son visa alors même qu’il faisait le tour de l’idole d’Anjaneya – une pratique hindoue courante consistant à se promener autour d’un objet ou d’un site sacré.

Un samedi soir récent, les fidèles ont décoré l’idole avec des guirlandes faites de feuilles de bétel. S. Pradeep, qui a placé une guirlande sur la divinité, a déclaré qu’il n’était pas là pour prier pour un visa, mais croit au pouvoir unique du dieu.

“C’est mon dieu préféré”, a-t-il déclaré. “Si vous priez sincèrement – pas seulement pour un visa – cela se réalisera.”

Au temple de Ganesh, certains fidèles avaient des histoires de réussite à partager. Jyothi Bontha a déclaré que son entretien de visa au consulat américain à Chennai s’était déroulé sans accroc et qu’elle était revenue pour remercier.

“Ils m’ont à peine posé quelques questions”, a-t-elle déclaré. “J’ai été agréablement surpris.”

L’amie de Bontha, Phani Veeranki, se tenait à proximité, serrant nerveusement une enveloppe contenant sa demande de visa et les pièces justificatives. Bontha et Veeranki, tous deux étudiants en informatique de l’État voisin d’Andhra Pradesh et amis d’enfance, se dirigent vers l’Ohio.

Tous deux ont appris l’existence du temple des visas sur la plateforme de médias sociaux Telegram.

Veeranki a dit qu’elle était anxieuse parce qu’elle avait beaucoup à faire lors de son prochain entretien de visa.

“Je suis la première personne de ma famille à aller aux États-Unis”, a-t-elle déclaré. « Ma mère a peur de m’envoyer. Mais je suis ravi des opportunités que j’aurai en Amérique.

Veeranki a ensuite remis l’enveloppe au prêtre du temple pour qu’il la place au pied de l’idole pour une bénédiction.

“Nous avons entendu parler de demandes rejetées”, a-t-elle déclaré, les mains toujours jointes en prière. “J’espère vraiment que le mien sera approuvé.”

Si elle et Bontha se rendent dans l’Ohio, ils veulent faire un voyage aux chutes du Niagara.

“J’ai toujours voulu le voir”, a déclaré Bontha.

Mohanbabu Jagannathan et sa femme, Sangeetha, dirigent le temple, que le grand-père de Jagannathan a construit en 1987. Leur maison se trouve dans un cul-de-sac, ce qui est considéré comme de la malchance dans plusieurs cultures asiatiques. À Chennai, il est courant de trouver un temple de Ganesh à l’extérieur des maisons en cul-de-sac en raison de la croyance que la divinité a le pouvoir de conjurer le mal. Au début, seuls les voisins venaient au temple, a déclaré Jagannathan.

“Mais au fil des ans, il a commencé à acquérir une réputation bizarre”, a-t-il déclaré. “De nombreux demandeurs de visa qui sont venus au temple ont fait savoir qu’ils avaient réussi après avoir prié ici.”

En 2009, son père, Jagannathan Radhakrishnan, a reconstruit le temple et ajouté le mot « visa » au nom du temple. Jagannathan a déclaré que les histoires de réussite sont réconfortantes ; les visiteurs s’arrêtent parfois chez lui pour remercier sa famille de garder le temple ouvert.

“Je n’ai jamais été dérangé par ça”, a déclaré Jagannathan. « Nous offrons cela comme un service au public. C’est une joie de voir à quel point les gens sont heureux quand ils reviennent et nous disent qu’ils ont obtenu leur visa.

Sa femme a dit qu’elle avait été touchée par l’histoire d’un homme qui est venu de New Delhi pour prier pour un visa pour voir son petit-fils après huit ans de séparation. Elle se souvient d’une autre fois où une femme l’a appelée en larmes, disant que sa demande de visa avait été rejetée.

“Bien sûr, certains ne comprennent pas,” dit-elle. “Dieu seul sait pourquoi.”

Padma Kannan a amené sa fille, Monisha, qui se prépare à poursuivre une maîtrise en analyse marketing à l’Université Clark. Kannan pense que sa fille a obtenu son visa grâce à cette divinité puissante.

“J’ai trouvé ce temple sur Google”, a-t-elle déclaré. “J’étais tellement nerveux pour elle, alors j’ai prié ici.”

Monisha Kannan a dit qu’elle n’était pas si sûre d’avoir obtenu son visa à cause de ce temple, mais elle a dit qu’elle était venue soutenir sa mère.

« Je suis sceptique », dit-elle. “Je suis juste quelqu’un qui suit le courant.”

Sa mère adopte une position plus philosophique.

“Nous prions pour nos enfants et les choses se passent facilement pour eux”, a-t-elle déclaré. “Je pense que lorsqu’ils traverseront eux-mêmes les rigueurs de la vie, ils commenceront à croire au pouvoir de la prière.”

Viswanathan a déclaré qu’il n’était pas quelqu’un “qui croit généralement en de telles choses”. Lorsque son frère a obtenu son visa britannique il y a dix ans après avoir offert des prières ici, Viswanathan a attribué cela à une coïncidence. Il est devenu croyant lorsque sa femme a obtenu son visa américain il y a deux ans, a-t-il déclaré.

Le lendemain de sa visite au temple cette fois, le visa de travail de Viswanathan a été approuvé. Il partira pour le New Hampshire dans quelques mois.

« Tout est une question de foi », a-t-il dit. “Si vous croyez que cela arrivera, cela arrivera.”

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Deepa Bharat, Associated Press