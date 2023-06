Les tempêtes tropicales Bret et Cindy se forment dans l’océan Atlantique au milieu des prévisions de fortes pluies et de vents | Actualité Climatique

Deux tempêtes tropicales se sont formées dans l’Atlantique en juin pour la première fois depuis le début des relevés.

Les prévisionnistes disent que cela signale un début précoce – et agressif – de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend généralement d’août à octobre environ, attribuant le développement à des températures de la mer inhabituellement élevées.

Cindy devrait se déplacer vers les eaux libres à mesure qu’elle se développe dans la région, tandis que Bret a apporté de fortes pluies et des vents sur les îles des Caraïbes orientales, qui ont été invitées à se préparer à d’éventuels glissements de terrain et inondations.

Des coupures de courant ont été signalées à la Barbade, à Saint-Vincent-et-les Grenadines, tandis que les îles de Sainte-Lucie, de la Dominique et de la Martinique ont fermé jeudi des écoles, des bureaux et des aéroports au passage de Bret.

Des précipitations allant jusqu’à six pouces ont été prévues par le US National Hurricane Center de l’île française de Guadeloupe au sud de Saint-Vincent-et-les Grenadines, y compris la Barbade, les autorités avertissant également d’un surf dangereux.

Bret devrait perdre ses forces après être entré dans l’est de la mer des Caraïbes et se dissiper avant samedi.

Cindy, quant à elle, soutenait des vents d’environ 50 mph vendredi, dans l’espoir qu’ils se renforcent.

On prévoit qu’il y aura 12 à 17 tempêtes nommées au cours de la saison des ouragans de cette année, avec jusqu’à neuf ouragans à part entière – dont quatre pourraient être de catégorie trois ou plus, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.