Les tempêtes sont responsables de la mort de 2 enfants dans le Michigan, Arkansas

MONROE, Michigan (AP) – De violentes tempêtes qui ont provoqué des vents destructeurs, de fortes pluies et des inondations soudaines dans certaines parties du Midwest et du Sud sont responsables de la mort de deux enfants dans le Michigan et l’Arkansas.

Les tempêtes de lundi ont également coupé le service électrique de centaines de milliers de foyers et d’entreprises dans le Michigan et l’Indiana.

Dans la ville de Monroe, dans le Michigan, une jeune fille de 14 ans a été électrocutée lundi soir dans l’arrière-cour de sa maison après être entrée en contact avec une ligne électrique qui a été renversée par un orage, a indiqué le département de la sécurité publique dans un message Facebook.

La jeune fille était avec un ami et elle a attrapé ce qu’elle croyait être un bâton, mais il s’est avéré qu’il s’agissait de la ligne électrique, a indiqué le département.

Dans l’Arkansas, un garçon de 11 ans est décédé après avoir été emporté dans un égout pluvial lors de fortes pluies lundi, ont annoncé les autorités.

Une femme de 47 ans qui tentait d’aider l’enfant a également été retirée du drain et emmenée à l’hôpital pour y être soignée, selon la police de Bentonville. Des orages lents ont apporté de fortes pluies dans la région lundi et provoqué des crues soudaines localisées, a déclaré le National Weather Service.

Les tempêtes étaient généralisées dans le Michigan et l’Indiana. Des branches d’arbres et des lignes électriques sont tombées alors que les vents soufflaient jusqu’à 58 mph (93 kilomètres par heure) à l’aéroport exécutif de Battle Creek dans le Michigan et 60 mph (96 kilomètres par heure) à Huntington, au sud-ouest de Fort Wayne, Indiana, a rapporté le service météorologique. .

Lundi soir, le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré qu’il déclarait l’état d’urgence après que des pluies excessives aient exacerbé les problèmes dans l’une des usines de traitement de l’eau de Jackson et provoqué une baisse de la pression de l’eau dans une grande partie de la capitale. Une rivière des Perles gonflée a provoqué des inondations à Jackson lundi, quelques jours après que les tempêtes ont déversé de fortes pluies.

Les inondations du Mississippi ont été moins graves que celles qui ont causé la mort et la destruction dans le Kentucky le mois dernier. Ces inondations ont fait au moins 39 morts et volé à des milliers de familles tous leurs biens. Près d’un mois plus tard, les résidents se demandent s’il faut reconstruire à l’endroit qu’ils appellent chez eux ou recommencer ailleurs.

The Associated Press