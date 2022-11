Les tempêtes provoquent des tornades majeures, inondant le sud

JACKSON, Mississippi (AP) – Les habitants de plusieurs villes de la Louisiane et du Mississippi se sont mis à l’abri alors que les sirènes de tornade retentissaient tard mardi, et les prévisionnistes ont mis en garde contre la menace de fortes tornades capables de suivre de longues distances au sol alors qu’une épidémie de temps violent a éclaté dans le Sud profond.

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de dommages ou de blessures graves, car plusieurs avertissements de tornade ont été émis à partir de mardi après-midi et se sont poursuivis dans la nuit alors que de violents orages se déplaçaient de l’est du Texas à la Géorgie et aussi loin au nord que l’Indiana. Le service météorologique national confirmé que des tornades ont touché le sol dans le Mississippi mardi soir et que l’Alabama était dans la trajectoire prévue des tempêtes pendant la nuit.

Plus de 25 millions de personnes étaient menacées par le vaste système de tempête. Le Centre national de prévision des tempêtes a déclaré dans ses prévisions sur les tempêtes que les villes touchées pourraient inclure la Nouvelle-Orléans ; Memphis et Nashville dans le Tennessee ; et Birmingham, Alabama.

Le NWS a reçu des informations faisant état de personnes piégées dans une épicerie à Caledonia, dans le Mississippi, juste après 18 heures. La directrice de l’Agence de gestion des urgences du comté de Lowndes, Cindy Lawrence, a déclaré à WTVA-TV que les personnes à l’intérieur de l’épicerie s’en étaient sorties en toute sécurité. Lawrence a également déclaré qu’une famille piégée dans une maison à environ 1,6 kilomètre du magasin s’était échappée.

D’autres rapports de dommages matériels près de Columbus ont été reçus par le NWS, selon Lance Perrilloux, un prévisionniste de l’agence.

De fortes pluies et de la grêle aussi grosse que des balles de tennis étaient également possibles, car les prévisionnistes ont déclaré que l’épidémie météorologique devrait se poursuivre jusqu’à mercredi.

Dans l’ouest de l’Alabama, une tornade présumée a endommagé de nombreuses maisons dans le comté de Hale, selon les rapports de dommages causés par la tempête au National Weather Service. Environ 29 000 clients étaient privés d’électricité tôt mercredi matin.

Craig Ceecee, météorologue à la Mississippi State University, a observé un ciel “incroyablement noir” à travers la porte d’un abri contre les tornades à Starkville. Il a estimé qu’environ 100 personnes étaient déjà arrivées alors qu’un orage persistait à l’extérieur.

L’agence de gestion des urgences du comté d’Oktibbeha gère le refuge, à environ 5 kilomètres du campus de l’université. Ceecee a déclaré que l’installation polyvalente en forme de dôme était capable de résister à des vents de 250 mph (400 km/h).

Avant la tempête de mardi, Ceecee a construit une base de données des abris contre les tornades du Mississippi. Il a dit qu’il y avait plusieurs villes sans aucune.

“J’ai dû traverser des événements sans (abris) et croyez-moi, ils étaient effrayants”, a déclaré Ceecee.

Dans la petite ville de Tchula, dans le Mississippi, des grêlons se sont écrasés contre les fenêtres de l’hôtel de ville, alors que le maire et d’autres habitants se cachaient lors d’un avertissement de tornade. “Il frappait contre la fenêtre, et on pouvait dire qu’il s’agissait de boules de bonne taille”, a déclaré la maire Ann Polk après le passage de la tempête.

Il est rare que les prévisionnistes fédéraux avertissent de tornades majeures susceptibles de causer des dommages sur de longues distances, comme ils l’ont fait dans les prévisions de mardi. Des montres Tornado couvrant une grande partie de la Louisiane et du Mississippi ont été annoncées en raison “d’une situation particulièrement dangereuse”, a déclaré le NWS.

“Les supercellules devraient se développer cet après-midi et se diriger vers le nord-est dans une grande partie du nord-est de la Louisiane et du centre du Mississippi”, a déclaré le service météorologique. “Les paramètres semblent favorables aux tornades fortes et longues cet après-midi et en début de soirée.”

La vague la plus intense de la tempête devrait traverser le Mississippi entre 17 heures et 20 heures, a déclaré Sarah Sickles, prévisionniste du NWS à Jackson, la capitale de l’État.

“Plusieurs séries d’orages violents – certains capables de tornades à longue trajectoire avec un potentiel de dégâts EF3 + – seront possibles cet après-midi jusqu’à ce soir sur certaines parties de la région de la vallée inférieure du Mississippi et du centre-sud”, a déclaré le centre de prévision des tempêtes basé à Norman, dans l’Oklahoma. .

Les tornades avec une cote EF3 sur l’échelle de tornade Fujita améliorée peuvent produire des rafales de vent allant jusqu’à 165 mph (266 km/h).

Toutes les classes restantes du campus principal de la Mississippi State University à Starkville sont passées à l’enseignement à distance mardi en raison de la météo. Un match de basket-ball féminin de l’État du Mississippi contre l’Université de Louisiane-Monroe devait se jouer sur le campus, mais le lieu était fermé aux spectateurs. L’Université d’État d’Alcorn et l’Université du sud du Mississippi Hattiesburg fermaient tôt.

Certains des systèmes scolaires publics du Mississippi ont également fermé tôt.

Des veilles d’inondation ont été émises pour certaines parties du sud-est du Mississippi et du sud-ouest de l’Alabama, où 3 à 5 pouces de pluie (8 à 13 centimètres) pourraient entraîner des inondations soudaines, a déclaré le National Weather Service.

Pendant ce temps, la neige abondante gênait la circulation dans certaines parties du Haut-Midwest.

Minneapolis-St. L’aéroport international Paul a tweeté mardi après-midi que ses pistes étaient fermées en raison de chutes de neige rapides et d’une visibilité réduite. Les sites Web de trafic aérien ont montré que certains avions entrants tournaient ou se détournaient vers d’autres aéroports tels que St. Cloud, Minnesota, et Fargo, Dakota du Nord. Le National Weather Service a signalé près de 4 pouces (10) de neige au sol à l’aéroport à midi.

___

Jill Bleed à Little Rock, Arkansas ; Michael Goldberg à Jackson, Mississippi ; Sara Cline à Baton Rouge, Louisiane ; et Steve Karnowski à Minneapolis ont contribué à ce rapport.

