Les tempêtes pourraient engendrer des tornades majeures, des inondations dans plusieurs États

JACKSON, Miss. (AP) – Les prévisionnistes ont mis en garde contre le potentiel de fortes tornades qui pourraient rester au sol sur de longues distances dans certaines parties du sud mardi, ainsi que des pluies torrentielles et de la grêle de la taille de balles de tennis.

Plus de 25 millions de personnes seront menacées alors que le puissant système de tempête de mardi se déplace dans une région s’étendant de l’est du Texas à l’Indiana et à la Géorgie. Le centre national de prévision des tempêtes a déclaré dans ses dernières prévisions sur les tempêtes que les villes touchées pourraient inclure la Nouvelle-Orléans; Memphis et Nashville dans le Tennessee ; et Birmingham, Alabama.

Certaines parties de la Louisiane et du Mississippi seront les plus exposées au risque de fortes tempêtes mardi après-midi et soir, avec la possibilité que des conditions météorologiques violentes se poursuivent jusqu’à mercredi et se déplacent vers l’Alabama.

Il est rare que les prévisionnistes fédéraux avertissent de tornades majeures susceptibles de causer des dommages sur de longues distances, mais ils le font dans les prévisions de mardi.

“Plusieurs séries d’orages violents – certains capables de tornades à longue trajectoire avec un potentiel de dégâts EF3 + – seront possibles cet après-midi jusqu’à ce soir sur certaines parties de la région de la vallée inférieure du Mississippi et du centre-sud”, a déclaré le centre de prévision des tempêtes basé à Norman, dans l’Oklahoma. .

Les tornades avec une cote EF3 sur l’échelle de tornade Fujita améliorée peuvent produire des rafales de vent allant jusqu’à 165 mph (266 km/h).

Des veilles d’inondation ont été émises mardi pour certaines parties du sud-est du Mississippi et du sud-ouest de l’Alabama, où 3 à 5 pouces de pluie (8 à 13 centimètres) pourraient entraîner des inondations soudaines, a déclaré le National Weather Service.

L’Agence de gestion des urgences du Mississippi a exhorté les résidents à avoir plusieurs façons de recevoir les alertes météorologiques et à savoir à l’avance où aller pour rester en sécurité. L’agence a également exhorté les gens à prendre des photos de leur maison avant les intempéries. “Ces photos peuvent être utilisées à des fins d’assurance et/ou d’assistance éventuelle si votre maison est endommagée par la tempête”, a déclaré l’agence. Twitter.

The Associated Press