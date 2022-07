Les tempêtes laissent des traces de dégâts alors que la tornade surveille la fin de Londres-Middlesex

Un bref avertissement de tornade pour les régions au nord de London, en Ontario, a pris fin, mais un certain nombre de tempêtes potentiellement dangereuses continuent d’avoir des veilles en place dans le sud-ouest de l’Ontario mercredi.

Environnement Canada a émis un avertissement de tornade juste avant 19 h, mais il a été rétrogradé à un avertissement d’orage violent moins de 30 minutes plus tard.

À 19 h 20 HE, les zones suivantes étaient sous surveillance de tornade :

Grey-Bruce.

Huron-Perth.

Londres-Middlesex.

Sarnia-Lambton.

Waterloo-Wellington.

Windsor-Essex.

D’autres régions étaient également soumises à des avertissements d’orages violents.

Il y avait des photos de membres arrachés à des arbres près de Thedford, en Ontario, à environ 60 km au nord-ouest de London. Une image de Thedford montrait une grande couverture en métal et en tissu – du genre qui recouvre un manège – froissée et drapée sur une grange.

En début d’après-midi, Bluewater Power signalait une panne liée aux conditions météorologiques à Sarnia affectant environ 3 200 clients, mais a depuis rétabli le courant dans la zone touchée.

À 18 h, des cellules orageuses susceptibles d’apporter des vents violents et de la pluie se formaient à l’ouest du lac Huron dans le Michigan et se dirigeaient vers les rives canadiennes du lac Huron.

Cette image a été capturée par le chasseur de tempêtes Nick Dewhirst près de Thedford, en Ontario. Juste avant 19 heures mercredi, une violente tempête s’est abattue, coupant des branches d’arbres dans la communauté à environ 60 kilomètres au nord-ouest de London. (Nick Dewhurst/Twitter)

Les déclarations de surveillance des tornades publiées plus tôt mercredi indiquent que les tempêtes pourraient entraîner des rafales de vent dommageables pouvant atteindre entre 90 et 110 kilomètres à l’heure. La grêle de la taille d’un nickel, et jusqu’à la taille d’un toon, est également possible.

Geoff Coulson est métrologue à Environnement Canada. Il a déclaré que la modélisation météorologique montre des tempêtes susceptibles d’affecter une large bande du sud-ouest de l’Ontario.

“La zone la plus préoccupante à ce stade va de la région de Windsor à Londres et comprend également les rives du lac Huron et jusqu’à la péninsule Bruce et certaines parties de la baie Gerogian”, a-t-il déclaré. “La vraie préoccupation en ce moment, c’est le sud-ouest.”

Couslon recommande à tous ceux qui planifient des activités de plein air le mercredi et le soir de prêter attention aux bulletins et aux alertes météorologiques.

“Garder un œil sur le ciel et sur les bulletins météorologiques va être très important dans ce qui pourrait être une situation en évolution rapide cet après-midi et ce soir”, a-t-il déclaré.

Les tempêtes devraient se développer sur l’est du Michigan ou le lac Huron cet après-midi, puis se diriger vers l’est tout au long de la soirée.

Le communiqué indique que la menace de temps violent diminuera à mesure que les tempêtes se déplaceront vers l’est ce soir.

Le bulletin météorologique spécial survient alors que tout le sud de l’Ontario est déjà sous le coup d’une alerte de chaleur. Les prévisions prévoient que les maximums diurnes à London atteindront 31 °C. Compte tenu de l’humidité, les températures dans certaines parties du sud-ouest de l’Ontario pourraient atteindre 40 °C.