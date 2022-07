Les tempêtes laissent des traces de dégâts alors que la tornade surveille la fin de Londres-Middlesex

Apportant des vents violents, de la pluie et des rapports de tornade non confirmés, un certain nombre de violentes tempêtes estivales ont fait leur marque dans le sud-ouest de l’Ontario mercredi – assombrissant le ciel, trempant quiconque sur leur passage et endommageant certaines structures agricoles au nord de London.

Les tempêtes ont commencé à rouler vers l’est du Michigan en début d’après-midi, apportant d’abord de fortes pluies et des vents dans les zones le long du littoral du lac Huron, de près de Goderich jusqu’à la baie Georgienne.

Environnement Canada a émis, mis à jour et modifié plusieurs avertissements et veilles de tornades et d’orages violents alors qu’ils se déplaçaient vers l’est.

Mais c’est une tempête qui est partie de Sarnia juste avant 19 h HE qui a causé le plus de dégâts dans la communauté agricole de Thedford, en Ontario, à environ 60 kilomètres au nord-ouest de London.

Des images de cette zone partagées avec CBC News montrent des branches arrachées à des arbres, des tiges de maïs aplaties dans leurs champs et quelques structures agricoles avec d’importants dommages au toit. Dans un cas, une grande couverture en métal et en tissu – du genre qui peut recouvrir un manège – était froissée et drapée sur une grange adjacente.

Nick Dewhirst, un chasseur de tempêtes basé au Michigan qui est venu photographier les tempêtes, a déclaré que les dégâts près de Thedford étaient les pires qu’il ait vus en une journée de conduite à travers la campagne agricole au nord de Londres.

“Il y avait beaucoup d’arbres cassés dans ce couloir entre Thedford et Arkona”, une communauté à environ 10 kilomètres au sud, a-t-il dit.

Cette image d’un nuage dit “vaisseau-mère” a été capturée par le chasseur de tempêtes Nick Dewhirst près de Thedford. (Nick Dewhurst/Twitter)

“Je suis passé devant quelques granges avec des dommages mineurs au toit. Il y avait beaucoup de maïs courbé.”

La tempête a rempli le ciel au nord de Londres d’un énorme nuage “vaisseau-mère” en cascade. Dewhirst, qui en a capturé une image puissante, a déclaré que de tels nuages ​​ne peuvent se former que dans des tempêtes supercellulaires et sont plus courants dans les plaines des États-Unis, pas dans la région des Grands Lacs.

“C’était vraiment un régal de voir ça”, a-t-il déclaré.

Il y a eu des rapports de tornade non confirmés au milieu des intempéries. Environnement Canada prend généralement une décision quelques jours après une violente tempête estivale.

Dommages convergents 3 miles SSE Thedford sur Arkona Rd. Des branches d’arbres et du maïs pondent dans toutes les directions. Tornade possible. #onstorm pic.twitter.com/ddqBdBDd4x —@SEMichigan_Wx

À 21 h 30, tous les avertissements de tornade étaient terminés pour le sud-ouest de l’Ontario, tandis que la plupart des collectivités restaient sous surveillance d’orage violent. Les alertes de chaleur en vigueur depuis le début de la semaine sont restées en place avec des conditions restant chaudes et étouffantes.