Les tempêtes et les installations de contrôle du trafic aérien retardent des milliers de vols

Plus de 7 000 vols américains ont été retardés et près de 900 annulés dimanche alors que les orages ont grondé les voyages aériens à destination et en provenance de certains des aéroports les plus fréquentés du pays et la Federal Aviation Administration a brièvement interrompu les départs vers les principaux aéroports desservant Washington DC, citant des réparations à un panneau électrique nécessaire dans une installation de contrôle du trafic aérien.

Peu après 18 h HE, la FAA a émis des arrêts au sol pour l’aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore/Washington, l’aéroport national Ronald Reagan de Washington et l’aéroport international de Dulles, empêchant les avions de décoller vers ces destinations. Il a levé les commandes en une heure.

« Les départs vers les aéroports de la zone DC ont repris et les réparations du panneau d’alimentation des communications sont terminées », a déclaré la FAA dans un communiqué. « Pendant les réparations, un système de secours a géré les communications en toute sécurité. » Les retards à Washington Dulles étaient en moyenne d’environ 90 minutes à 19h15.

Tout au long de dimanche, les conditions météorologiques ont causé des retards dans les aéroports de Miami à Boston à Detroit.

Plus de 440 vols à destination et en provenance de l’aéroport international Newark Liberty ont été retardés. L’aéroport est une plaque tournante majeure de United Airlines qui avait plus de 840 vols retardés dimanche, selon FlightAware. Compagnies aériennes américaines a affiché 938 vols retardés, soit 27 % de son horaire principal, Delta Airlines avait 716, soit 20% de son horaire, et basé à New York Jet Blue Airways a enregistré 472 retards, soit 45 % de son calendrier prévu.