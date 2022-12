Les tempêtes et les conditions météorologiques extrêmes ont coupé l’électricité et bloqué les vacanciers partout au Canada

Le temps hivernal féroce a bloqué les vols et bloqué neuf trains Via Rail entre l’Ontario et le Québec samedi alors que la neige, la pluie verglaçante, les vents violents et la pluie ont martelé une grande partie du pays et plongé les projets de voyage de vacances dans le chaos.

Les seules provinces ou territoires non touchés par un avertissement ou un communiqué météorologique d’Environnement Canada en milieu d’après-midi étaient le Nunavut et la Nouvelle-Écosse.

Vee Grunda était l’un des nombreux passagers bloqués sans nourriture ni eau à bord d’un train de Via Rail à Cobourg, en Ontario. Elle a dit que le train s’était arrêté vers 23 heures vendredi et qu’à midi le lendemain, beaucoup étaient encore à bord et cherchaient des réponses sur ce qu’il fallait faire ensuite.

« Nous avons eu des crises de panique, puis nous avons des personnes atteintes de diabète. Nous avons un bébé de deux mois, nous avons un groupe de personnes âgées », a déclaré Grunda lors d’un entretien téléphonique. « Ils n’ont pas éteint les lumières… donc personne n’a dormi. Tout est juste tendu.

Certains passagers ont sauté du train et se sont aventurés dans la neige, grimpant dans les arrière-cours à la recherche d’une route principale, a-t-elle déclaré.

Un train de remplacement est finalement arrivé pour emmener Grunda et ses compagnons de voyage vers leur destination.

Elle a déclaré que les pompiers ont aidé à transférer les passagers d’un train à l’autre et ont fourni une assistance médicale dans quelques cas. Grunda elle-même a déclaré qu’on lui avait offert une barre d’avoine, une petite bouteille d’eau et le choix entre du café ou du thé dans le train de remplacement après être restée sans nourriture ni eau pendant des heures.

Killa Atencio a déclaré que sa sœur et son neveu de quatre ans étaient restés coincés dans un autre train de Via Rail immobile à Montréal pendant 13 heures, à compter de vendredi vers 19 heures. Le train n’a commencé à se déplacer vers sa destination au Nouveau-Brunswick qu’à 8 heures du matin le lendemain, a-t-elle déclaré lors d’une entrevue.

Via le personnel s’est arrangé pour que sa sœur et son neveu aient une cabine dans le train afin qu’il puisse dormir, a-t-elle ajouté.

“C’est le premier trajet en train de mon neveu, et je sais qu’il était très excité à ce sujet”, a déclaré Atencio. “D’après les photos que ma sœur a envoyées, il a toujours l’air très excité, ce dont je suis si heureux parce que je paniquais.”

Via Rail a déclaré que neuf trains circulant entre Québec et Windsor ont été interrompus par des pannes de courant liées aux conditions météorologiques ou des arbres abattus. Sept autres trains ont été entièrement annulés samedi matin, a indiqué la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

“Tout au long de la nuit, nos efforts ont été concentrés sur le fait de garder nos clients aussi confortables que possible dans les circonstances actuelles et de les amener à leurs destinations finales aussi rapidement et en toute sécurité que possible”, indique le communiqué. La société a déclaré qu’elle s’efforçait de faire avancer les trains gelés ou d’amener de nouveaux trains capables de transporter des passagers en toute sécurité.

Mais le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a publié un tweet dans l’après-midi décrivant la situation avec le transporteur ferroviaire national comme “inacceptable”.

“Nous sommes en contact avec eux pour résoudre tous les problèmes de manière sûre et efficace”, a-t-il écrit. “La météo sans précédent a causé des retards dans notre système de transport et la sécurité des passagers et de l’équipage est notre priorité absolue.”

Pendant ce temps, Environnement Canada a déclaré que les bourrasques de neige, les tempêtes hivernales et les blizzards persisteraient en Ontario et au Québec tout au long de la journée.

“Le centre de la tempête en ce moment est juste au sud de la baie James, la majeure partie est terminée pour Montréal, ainsi que Toronto, ces grands centres, mais elle génère toujours des vents très forts”, a déclaré le météorologue Gerald Cheng dans une entrevue. , notant que les vents soufflaient jusqu’à 80 kilomètres à l’heure dans certaines régions. “Ainsi, la neige fraîchement tombée dans cette masse d’air froid pourrait encore être fouettée et provoquer de la poudrerie locale.”

Certaines parties du sud de l’Ontario près des Grands Lacs connaissaient des conditions de blizzard causées par la neige à effet de lac, qui pourraient se poursuivre jusqu’à mercredi, a déclaré Cheng.

La tempête se dirige maintenant vers le nord-est, a-t-il dit, mais cela reste un “très grand système” qui a touché six provinces, a-t-il ajouté.

Hydro One a déclaré que plus de 63 600 clients en Ontario étaient sans électricité en milieu d’après-midi, ajoutant que l’électricité avait déjà été rétablie pour 230 000 clients qui s’en étaient privés pendant les 24 premières heures de la tempête.

Hydro-Québec, quant à elle, fait état de 234 038 clients dans le noir.

Des vols ont été annulés dans les principaux aéroports de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique, et la police a fermé des tronçons d’autoroutes provinciales en raison de conditions de conduite dangereuses. Un communiqué de la compagnie indique que WestJet a annulé 60 de ses 500 vols réguliers samedi. La compagnie aérienne a annulé 1 307 vols depuis le 18 décembre.

En Ontario, le personnel d’un service de pension pour animaux de compagnie dans le canton d’Oro-Medonte, près de Barrie, répondait aux appels de propriétaires mis à l’écart par des retards météorologiques qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour récupérer les membres de leur famille à fourrure.

“Nous avons des propriétaires qui ne reviendront pas, mais ils sont heureux que leurs animaux de compagnie soient en sécurité ici pour Noël avec nous”, a déclaré Tallis Kostuik, directeur des opérations au Royal Pets Hotel and Enrichment.

De la pluie et des vents violents étaient également prévus jusqu’à la veille de Noël dans les Maritimes, la tempête devant se déplacer vers Terre-Neuve-et-Labrador samedi soir.

Plus de 33 000 clients dans les Maritimes étaient sans électricité samedi en début d’après-midi, contre plus de 90 000 plus tôt dans la journée.

Dans le sud-ouest de Terre-Neuve, une ville qui se remettait encore de la tempête post-tropicale Fiona était aux prises avec des inondations causées par une onde de tempête. Brian Button, le maire de Port aux Basques, a déclaré que les routes, les terrains de jeux et un parc communautaire étaient tous sous l’eau après la marée haute samedi matin.

“L’eau aujourd’hui, c’est juste incroyable”, a déclaré Button dans une interview.

L’eau était également un problème de l’autre côté du pays, où la majeure partie du sud de la Colombie-Britannique était sous un avertissement de pluie. Environnement Canada a appelé à des accumulations de précipitations comprises entre 25 et 50 millimètres dans la région métropolitaine de Vancouver, et d’autres sont attendues près des montagnes du North Shore.

L’île de Vancouver pouvait voir jusqu’à 125 millimètres et certaines parties de l’île étaient sous surveillance d’inondation.

Sarah Smellie, La Presse Canadienne

