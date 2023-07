Les tempêtes de samedi abattent des arbres et causent des dégâts à DC – NBC Los Angeles

Des milliers de personnes restent sans électricité et les routes sont fermées dimanche après qu’une puissante tempête a traversé la région de DC samedi.

Le front froid qui s’est déplacé samedi pour offrir un soulagement après trois jours de chaleur et d’humidité extrêmes a interagi avec cette chaleur et cette humidité pour créer de puissantes tempêtes qui ont laissé plus de 200 000 clients sans électricité à DC, dans le Maryland et en Virginie à un moment donné.

La puissante tempête de samedi a provoqué plus de 90 000 pannes en Virginie du Nord. Alors que beaucoup ont vu leur alimentation rétablie, il en reste encore beaucoup dans le noir. Rapports de Mauricio Casillas de News4.

Vers 8 heures du matin dimanche, Pepco signalait que plus de 17 000 clients étaient toujours sans électricité. Dominion faisait état de près de 30 000 clients toujours dans le noir. BGE en a rapporté plus de 10 000, SMECO en a rapporté plus de 11 000 et MonPower en a rapporté environ 200.

Un porte-parole de Dominion Energy a déclaré que l’objectif était de rétablir le courant pour la majorité des clients du nord de la Virginie d’ici 23 heures dimanche, mais a admis que certains clients pourraient devoir attendre jusqu’à lundi en raison du grand nombre d’appels. ils ont dû répondre.

Des arbres abattus causent des dégâts dans toute la région

Il y avait de nombreux rapports d’arbres et de branches tombés. Plusieurs routes restaient bloquées par des arbres dimanche matin.

Plusieurs arbres sont tombés sur K Street NW entre les 4e et 5e rues. (Avec l’aimable autorisation de @KHosey23)

Un homme de Virginie était tué lorsqu’un arbre s’est écrasé sur sa maison. La victime était Kenneth Allan Lee Jr., 44 ans. Sa femme a déclaré qu’il prenait une douche dans leur maison du comté de Prince William lorsque l’arbre est tombé vers 17h30 samedi.

Un arbre est tombé sur un immeuble d’appartements dans le bloc 1200 de Queen Street NE à DC Les pompiers vérifient les dommages structurels et évacuent les résidents. Aucun blessé n’a été signalé.

De nombreux arbres sont tombés sur la George Washington Memorial Parkway, a déclaré le National Park Service. Il est fermé de Spout Run Parkway à Beltway pendant que les équipes enlèvent les arbres et restera fermé dimanche jusqu’à ce qu’une évaluation soit terminée.

Le NPS a également signalé que de nombreux arbres sont tombés sur la Clara Barton Parkway dans le Maryland.

Dans le bloc 3200 de Wisconsin Avenue NW, le toit d’un immeuble de 31 logements a été arraché pendant les tempêtes. Les habitants ont été évacués et personne n’a été blessé.

Retard de la ligne rouge : en raison d’un arbre abattu à l’extérieur du service de train Silver Spring suspendu entre Silver Spring et Takoma. Service de navette demandé. — Infos Metrorail (@Metrorailinfo) 29 juillet 2023

Après les tempêtes, le zoo national a annoncé qu’il serait fermé dimanche pour nettoyage.

Une vidéo capturée par Ryan Miller de Storm Team4 montre un incendie électrique causé par des branches d’arbres et des lignes électriques abattues sur Foxhall Road et Garfield Street NW. Dans la vidéo, on peut entendre les lignes bourdonner alors que le feu brûle au-dessus de la rue.

Récupération des dommages causés par la tempête

La région de DC a commencé le nettoyage des tempêtes dimanche par temps clair. Les températures étaient plus fraîches avec des maximums n’atteignant que le milieu des années 80 et une baisse constante de l’humidité au cours de l’après-midi.

Les gens se sont déplacés avec précaution autour d’un arbre qui est tombé sur une voie dans le bloc 3800 de Wisconsin Avenue NW. Les tronçonneuses vrombissaient pendant que les gens nettoyaient les branches tombées.

L’église catholique de l’Annonciation à proximité a continué ses services sans électricité. L’un de ses membres a déclaré que c’était une intervention divine qui avait protégé l’église des chutes de branches d’arbres.

« Cette énorme branche de l’arbre aurait pu atterrir sur cette belle église. Et, je viens ici tôt le dimanche matin, je prépare l’église pour la messe, nous n’avons pas d’électricité, nous ne pouvions pas faire de café, nous avons donc dû obtenir du café d’une autre entreprise », a déclaré Joe Fiorillo, membre de l’église. « Et les gens se sont présentés, à peu près le même nombre de personnes qui viennent normalement à la messe de huit heures étaient ici aujourd’hui. »

Le Le Bureau des communications unifiées de DC a tweeté ils avaient reçu plus de 125 rapports d’arbres abattus à 22h45 samedi.

DC Fire et EMS ont tweeté qu’ils ont répondu à 317 appels liés à la tempête entre 17 h et 20 h 45 samedi.

Des tempêtes extrêmes sur la côte est ont suivi une vague de chaleur nationale qui a balayé d’ouest en est en juillet. Jeudi, 60% des États-Unis, soit 200 millions de personnes, ont été placés sous un avis de chaleur ou un avertissement ou une surveillance d’inondation, selon le National Weather Service.

Restez avec Storm Team4 pour les dernières prévisions. Téléchargez l’application NBC Washington sur iOS et Android pour recevoir des alertes de temps violent sur votre téléphone.