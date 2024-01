Les tempêtes de pluie et de verglas refroidissent les déplacements dans le centre des États-Unis tandis que le souffle d’air chaud dégèle l’est

CNN

—



Les navetteurs dans de vastes régions du centre des États-Unis faire face à la pluie verglaçante et à la glace lundi – juste au moment où un souffle d’air chaud commence à faire fondre une grande partie de l’est des États-Unis, fatigué par l’hiver.

Un barrage de tempêtes hivernales consécutives ce mois-ci a fait au moins 82 morts dans 13 États, les conditions extrêmes ayant laissé les gens écrasé sous les arbres tombés, piégé dans des tornades ou emmêlé dans la neige accidents de voiture.

Désormais, les habitants de Dallas jusqu’au Michigan pouvaient voir une accumulation de glace et de pluie verglaçante jusqu’à lundi. Les responsables de la météo et plusieurs services locaux des transports ont averti les conducteurs de faire preuve de prudence ou de rester complètement à l’écart des routes.

« Les routes verglacées rendront la conduite dangereuse. Soyez extrêmement prudent et conduisez lentement ! » le Centre de prévision météorologique dit.

La majorité des régions confrontées à des prévisions de glace devraient recevoir moins d’un quart de pouce de glace d’ici lundi soir, mais jusqu’à un demi-pouce de glace pourrait s’accumuler dans le nord de l’Arkansas et le sud du Missouri, selon le National Weather Service. .

Pendant ce temps, certaines parties de l’est du Texas et de la basse vallée du Mississippi seront inondées de pluie et d’éventuels orages alors qu’une vague d’air chaud apportera des températures inhabituellement chaudes pour une grande partie de l’est des États-Unis.

météo cnn Les alertes météorologiques hivernales s’étendent du Texas au Michigan lundi.

L’humidité du golfe du Mexique a commencé à se déplacer vers le nord au cours du week-end et jusqu’à lundi, entrant en collision avec l’air froid qui planait toujours sur certaines parties du centre des États-Unis, créant des conditions de glace et de pluie verglaçante sur les plaines et le Midwest.

Plus de 40 millions de personnes du nord du Texas jusqu’aux Grands Lacs sont soumises lundi à des alertes météorologiques hivernales, ce qui a déclenché des avertissements de dangers routiers dans plusieurs États.

Dans le Missouri, où des avis météorologiques hivernaux sont en place dans une grande partie de l’État, le National Weather Service averti des routes et des trottoirs glissants et verglacés et des pannes de courant possibles dans certaines régions.

«Des pluies verglaçantes sont attendues dans la majeure partie de l’État dans la nuit de lundi, créant des conditions potentiellement glaciales. Veuillez éviter de voyager si possible ou retarder votre voyage », a déclaré dimanche le ministère des Transports du Missouri. une publication sur X.

Des avertissements de tempête de verglas sont également en vigueur lundi pour certaines parties du nord-ouest de l’Arkansas et de l’est de l’Oklahoma.

La glace s’accumulait déjà sur les ponts et les viaducs de la région dimanche soir, selon le service météorologique de Tulsa. dit dans un message de prévision. Les prévisionnistes averti les conducteurs doivent faire preuve d’une « extrême prudence » s’ils doivent voyager et laisser une distance suffisante pour s’arrêter.

« Veuillez ralentir et faire preuve de prudence, car la pluie peut geler sur votre véhicule pendant la conduite et les routes qui semblent mouillées peuvent en réalité être verglacées ! » le service météo de Tulsa dit dans un message.

À Memphis, Tennessee, les températures froides ont provoqué la rupture des conduites d’eau principales, laissant des milliers de personnes dont le service a été interrompu pendant le week-end, a déclaré dimanche Doug McGowen, PDG de Memphis Light, Gas, and Water. La plupart devraient avoir leur service rétabli d’ici lundi, et un avis d’ébullition de l’eau pourrait être levé d’ici jeudi, a déclaré McGowen.

Des températures nettement supérieures à la moyenne se propageront à l’est d’ici la fin de la semaine, alors qu’une série de fronts et de systèmes dépressionnaires inaugureront un air plus chaud et une humidité tropicale.

Après avoir frissonné pendant un week-end glacial, certaines villes verront les températures quotidiennes grimper de près de 30 degrés dans les prochains jours.

Les sommets de jeudi devraient atteindre les années 60 et 70 supérieures dans le sud-est et les années 50 aussi loin au nord que New York. Plus de 140 records de minimums quotidiens les plus chauds pourraient être battus d’ici vendredi dans certaines parties du Sud-Est, où les minimums nocturnes atteindront les années 60.

“Les températures dégèlent cette semaine et resteront bien au-dessus de la normale jusqu’à la fin janvier”, a déclaré le bureau du service météorologique des Twin Cities. posté sur X, plus tard ajouter un avenir proche des records « semble certainement possible, restez à l’écoute ! »

Même si l’arrivée d’air chaud atténuera le souffle arctique qui a dominé une grande partie de la météo du pays tout au long du week-end, elle pourrait entraîner des pluies dangereuses et des inondations.

Météo CNN Environ 37 millions de personnes risquent de subir des précipitations excessives et des crues soudaines cette semaine.

De fortes pluies entraîneront une menace d’inondations le long de la côte du Golfe et dans les parties ouest du sud-est jusqu’à la fin de la semaine.

Environ 37 millions de personnes dans les zones touchées sont menacées d’inondations soudaines et de précipitations excessives jusqu’à jeudi matin. Jusqu’à 5 à 6 pouces de pluie pourraient tomber d’ici la fin de la semaine, et certaines régions en verraient encore plus.

Voici un aperçu des endroits où les précipitations les plus fortes sont attendues dans le Sud tout au long de la semaine :

• Lundi : est du Texas, ouest de la Louisiane et sud-ouest de l’Arkansas.

• Mardi : de l’est du Texas au sud-ouest du Tennessee

• Mercredi – Frontière entre le Texas et la Louisiane jusqu’au centre du Tennessee

• Du jeudi au vendredi matin : côte du golfe de la Louisiane, du Mississippi et de l’Alabama jusqu’à l’extrême ouest de la Caroline du Nord.

Certaines zones seront soumises à un risque de précipitations excessives de niveau 2 sur 4 pendant plusieurs jours consécutifs.

Sara Tonks et Joe Sutton de CNN ont contribué à ce rapport.