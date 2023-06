Les tempêtes de niveau Fiona provoquent des traumatismes, mais les experts disent que s’appuyer les uns sur les autres nous permettra de traverser

Il s’agit de la quatrième et dernière partie de la série Changed by Fiona de CBC PEI, qui explore l’impact que la tempête post-tropicale aura sur les habitants et les industries de l’île à l’avenir. Les liens vers les trois autres pièces apparaissent au bas de cette histoire.

La tempête post-tropicale Fiona a été un événement traumatisant ; cela ne fait aucun doute.

Les experts disent qu’il est normal que les personnes qui ont vécu la tempête de septembre 2022 en ressentent encore les effets persistants. Si d’autres ne le sont pas, c’est OK aussi.

« Ce n’est vraiment pas nécessairement l’événement lui-même. C’est la façon dont nous le comprenons. C’est la façon dont nous le vivons », a déclaré Alice Curitz, conseillère clinique basée à l’Île-du-Prince-Édouard.

« C’est pourquoi une personne pourrait, des mois, des années plus tard, ressentir encore des symptômes de traumatisme, et une autre personne deux jours plus tard aurait pu dire: » Oh, je vais tout à fait bien « – et ils ont vécu la même chose. »

Curitz a déclaré qu’une partie du problème est que Fiona n’était pas un événement unique et ponctuel.

Le mauvais temps n’a duré qu’environ 24 heures, mais à ce jour, les Insulaires continuent de voir et de vivre au milieu des dommages causés à leurs maisons, leurs communautés et leurs lieux et espaces bien-aimés.

« Nous ne sommes pas conçus pour supporter un stress continu et à long terme », a-t-elle souligné.

Entouré de rappels

De nombreux facteurs de stress ont découlé de Fiona : dommages aux maisons et aux propriétés, charges financières imprévues, difficultés d’accès à l’aide et même mauvaise couverture de téléphonie mobile.

Alice Curitz est une thérapeute clinicienne de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle dit que toutes les réactions émotionnelles sont «normales» à la suite d’une catastrophe naturelle comme Fiona. (Nicola MacLeod/CBC)

De nombreux insulaires ont également passé des semaines sans électricité. Curitz a déclaré qu’elle avait récemment perdu l’électricité chez elle pendant deux heures et que cela l’avait ramenée directement dans cet espace libre.

« Tout d’un coup, j’ai à nouveau très froid. Et si on ne peut pas préparer le dîner ? Et qu’est-ce qu’on va manger qui est froid et qu’on ne peut pas le faire ? » dit-elle

« Toutes ces choses se sont installées, et je pense donc que c’est une réponse très naturelle à ce qui s’est passé. »

Pelin Kinay peut comprendre.

« J’ai perdu mon électricité pendant 13 jours et cela m’a vraiment touchée », a-t-elle déclaré à CBC News. « Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail. Et je suis un scientifique. Je suis préparé pour ça. »

Pelin Kinay est chercheur postdoctoral à la School of Climate Change and Adaptation de l’UPEI. Elle vient de Turquie et a fait une grande partie de son travail en Chine. Elle dit que d’autres endroits dans le monde sont mieux équipés pour faire face aux conséquences des tempêtes et peuvent fournir des modèles pour l’Î.-P.-É. (Nicola MacLeod/CBC)

Kinay est chercheur postdoctoral à la School of Climate Change and Adaptation de l’UPEI. Elle étudie l’adaptation au changement climatique et la politique sanitaire et climatique, et ses recherches se tournent maintenant vers l’étude des conséquences de Fiona.

« Nous devons examiner les impacts sur la santé mentale de ce type d’événements », a-t-elle déclaré. « Nous devons examiner le stress, l’anxiété, le trouble post-traumatique derrière tout cela, et ces choses ne disparaissent pas rapidement. »

Nous avons été très impressionnés par la quantité de soutien dont nous disposions. — Bob Boyle, Brackley Drive-In

Kinay est originaire de Turquie et a étudié en Chine, ce qui lui donne une perspective globale sur l’adaptation dans les pays à risque de catastrophes naturelles, notamment les inondations majeures, les tremblements de terre et les tsunamis.

« Dans d’autres pays qui sont en fait sujets à des catastrophes comme celle-ci, ils ont tendance à construire des cercles concentriques de communauté », a-t-elle déclaré.

« Lorsque vous avez du soutien, vous ne vous sentez pas aussi mal et vous ne vous sentez pas aussi sujet à ce genre d’événements. »

Guérir ensemble

CBC News s’est entretenu avec des chercheurs, des agriculteurs, des propriétaires d’entreprise, des chefs de file de l’industrie et des experts pour cette série intitulée Changed by Fiona. Le soutien d’autres personnes est apparu comme une source constante de réconfort pour beaucoup.

Tiny Acres Holsteins a perdu des dizaines de vaches lorsque ses deux étables laitières se sont effondrées sur son troupeau. Wade Bryanton était dans son bureau dans l’une des granges quand c’est arrivé.

« Nous étions juste dans un état de choc après et juste en mode de récupération, donc ça n’a vraiment pas coulé », a-t-il déclaré.

Tiny Acres Holsteins dit que la communauté s’est vraiment présentée lorsque la ferme avait besoin d’un coup de main. (Soumis par Wade Bryanton)

« Les gens étaient formidables. Le personnel a fait tout ce qu’il pouvait. La moitié du personnel a continué à traire et l’autre moitié est devenue charpentière.… Les mennonites sont venus nous aider.… Nous avons eu beaucoup de soutien de la part de beaucoup de personnes différentes. les gens à coup sûr. »

Bien que le nettoyage de la tempête ait semblé écrasant au début, beaucoup ont décrit à quel point cela signifiait pour eux que des personnes se présentent en cas de besoin.

« J’ai lancé un appel sur les réseaux sociaux pour demander s’il y avait des gens qui pourraient, vous savez, venir travailler pour nous pendant une courte période s’ils avaient du temps libre », a déclaré Bob Boyle, propriétaire du Brackley Drive-in. .

« Ils ont entendu le cri. … Nous avons été très submergés par le soutien dont nous disposions. »

Le frère de Boyle, Geoff, a également subi ses propres pertes catastrophiques.

La demande de cours sur la sécurité des scies à chaîne a augmenté à la suite de Fiona alors que les Insulaires ont décidé de s’aider eux-mêmes et d’aider les autres. (Jane Robertson/CBC)

« C’est la chose la plus proche que j’ai vécue du décès d’un membre de la famille », a déclaré Geoff Boyle à propos des dégâts dans son verger de pommiers. « C’était vraiment émouvant – très difficile de voir la dévastation et les années de travail qui se sont en quelque sorte passées du jour au lendemain. »

Lui aussi a lancé un appel à l’aide et a été ravi du nombre de personnes qui se sont présentées, dont toute une équipe de hockey.

Nous avons été là les uns pour les autres et pour nos voisins, nos amis et même nos collègues… Nous discutons de la façon dont nous allons surmonter ces difficultés et nous les surmonterons ensemble. — Geoff Boyle, propriétaire du verger

« La famille en est une grande partie. Je pense que nous nous soutenons les uns les autres et que nous avons été là les uns pour les autres, ainsi que pour nos voisins, nos amis et même nos collègues », a déclaré Geoff Boyle, qui est également le président de l’arbre fruitier local. association de producteurs.

« Nous nous rencontrons régulièrement et nous parlons des défis et nous parlons de la façon dont nous allons surmonter ces défis et nous les surmonterons ensemble. »

« C’est tragique »

Fiona a causé plus de 289 millions de dollars de pertes assurées à travers l’île. Mais vous ne pouvez pas mettre un prix sur les dommages causés à la nature, et beaucoup ont décrit des vagues d’émotions ressenties lorsqu’ils voient un repère bien-aimé et changé pour la première fois.

De nombreux insulaires disent qu’ils ont tardé à aller voir certains de leurs endroits préférés qu’ils savaient endommagés, mais Curitz dit que faire le voyage pour pleurer peut faire partie d’un processus de guérison. (Shane Hennessey/CBC)

Exemple : les plages emblématiques de l’Île-du-Prince-Édouard.

« C’était vraiment choquant pour moi et … déchirant parce que nous avons cette idée et cette vision de ce à quoi cela ressemble à Dalvay et Brackley », a déclaré Corryn Clemence, PDG de la Tourism Industry Association of PEI.

« Voir toutes ces dunes pratiquement effacées, c’est tragique.

Ils ont fait leur travail. Ils ont protégé l’île. Maintenant, nous devons donner à ces dunes le temps de repousser et de faire à nouveau leur travail. — Corryn Clemence, Association de l’industrie touristique de l’Î.-P.-É.

« Mais en même temps, vous savez… j’en ai appris davantage sur ce que font les dunes. Elles ont fait leur travail. Elles ont protégé l’île.

« Maintenant, nous devons donner à ces dunes le temps de repousser et de faire à nouveau leur travail. »

La biologiste et naturaliste Kate MacQuarrie espère également que les gens se consoleront du fait que la nature peut se guérir, mais elle comprend pourquoi tant de personnes ressentent la perte de Fiona.

Une entreprise forestière enlève les arbres abattus à Kelly’s Cross en janvier. (Shane Hennessey/CBC)

« Je mentirais si je disais que c’était moins que déchirant quand j’ai vu certains de mes sites préférés … ne pas pouvoir y accéder physiquement parce que les arbres sont tombés », a-t-elle déclaré. « Certains de mes arbres préférés qui sont maintenant sur le sol. Ce sont mes amis. Et ils sont maintenant sur le sol. »

David MacNeill a également ressenti une parenté avec les arbres de sa propriété sur le site de la maison Cavendish de LM Montgomery.

« De grands arbres qui étaient si grands et beaux et qui couvraient une si grande partie de la propriété… ont disparu. C’était vraiment dévastateur, pour être honnête », a-t-il déclaré. « Ça fait vraiment mal de perdre une telle beauté. »

Dans la reconnexion, nous pouvons traverser cela. — Alice Curitz, thérapeute clinicienne

Curitz a déclaré qu’il y a des choses que les insulaires peuvent faire pour gérer ce stress et ce chagrin particuliers de Fiona.

« Il existe des moyens vraiment merveilleux de renouer avec la nature, car il s’agit d’un événement naturel qui peut favoriser la guérison à plusieurs niveaux », a-t-elle déclaré.

D’une part, elle suggère d’aller dans des endroits bien-aimés « qui ne se ressemblent peut-être plus et s’engagent en quelque sorte dans une sorte de processus de deuil – mais reconnaissent également la beauté qui est toujours là ».

Vous pouvez également affronter en douceur une partie de la perte en vous promenant ou en travaillant à l’extérieur dans un jardin, a-t-elle déclaré.

De nombreux grands arbres historiques sont tombés à Charlottetown lors de la tempête post-tropicale Fiona. (Jesara Sinclair/CBC)

« Nous ne pouvons pas simplement prétendre que rien ne s’est passé … nous avons de grands repères que nous avons perdus », a-t-elle déclaré.

« Teacup Rock. Tant de gens ont le cœur brisé à ce sujet parce que c’est vraiment un endroit fondamental et important. … Tant de gens ont des souvenirs incroyables qui y sont attachés.

« Il est important de pouvoir pleurer cela pour nous permettre de traverser ce voyage en quelque sorte, puis de nous libérer et d’aller de l’avant. »

Se sentir prêt

Kinay a déclaré que les insulaires peuvent également renforcer leur résilience émotionnelle en s’assurant qu’ils sont prêts pour la prochaine tempête.

« Les gens doivent être préparés aux situations d’urgence et l’Île-du-Prince-Édouard en manque », a-t-elle déclaré.

Lorsque votre alimentation est coupée lors d’événements comme celui-ci, « vous perdez de la nourriture, vous perdez de l’eau. Si vous faites le plein à l’avance, vous serez parfaitement préparé et vous ne serez pas aussi impacté. »

Certains insulaires sont restés jusqu’à quatre semaines sans électricité après Fiona. (Kirk Pennell/CBC)

Une partie de la recherche de Kinay examinera si la société dans son ensemble était équipée pour faire face à Fiona.

« Nous avons aussi des personnes vulnérables », a-t-elle déclaré. « Vous devez avoir une politique, protégeant ces personnes, en main. »

Curitz travaille avec des clients à travers le pays et a déclaré que l’anxiété climatique est de plus en plus présente lorsque les gens parlent de leur niveau de détresse personnel.

« Vous pouvez demander un soutien professionnel, si cela ressemble à quelque chose auquel vous aimeriez accéder », a-t-elle déclaré.

« Connectez-vous avec votre communauté, vos amis, vos proches. Je pense que dans la reconnexion, nous pouvons traverser cela. »

