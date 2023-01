Les tempêtes de Californie testent l’approche de l’État pour contrôler la météo

Beth Salyers, ingénieure de district adjointe du district de Sacramento du Corps, qui comprend une grande partie du centre et du nord de l’État, a déclaré que son agence adoptait de plus en plus ce qu’elle appelait «l’ingénierie avec la nature».

“Alors que nous menons nos projets d’inondation, la restauration des écosystèmes est quelque chose que nous commençons à voir intégré”, a déclaré Mme Salyers. “Au fil du temps, nous apprenons et nous grandissons.”

On ne sait pas dans quelle mesure le soutien déclaré du Corps s’est traduit par des projets de gestion des inondations.

Les efforts pour retirer les digues des rivières sont confrontés à de grands défis. Pour achever le projet de digue de recul à West Sacramento, la ville a dû déplacer une douzaine de ménages près de la rivière, a déclaré Paul Dirksen, le planificateur de la protection contre les inondations de la ville. Certaines des négociations avec les propriétaires ont été difficiles.

M. Dirksen se souvient particulièrement bien d’un cas. « C’était une grande maison », dit-il. “Et cette personne pensait qu’elle allait vivre là-bas pour le reste de sa vie. Ils ont donc eu beaucoup d’émotion à ce sujet.

Les responsables locaux de Californie peuvent être réticents à retirer de la production les terres agricoles situées près des rivières, a déclaré Julie Rentner, présidente de River Partners, un groupe environnemental qui travaille sur des projets de restauration des plaines inondables dans l’État. “Les terres qui fabriquent un produit comme le lait, les amandes ou les noix paient des impôts fonciers plus élevés que les terres qui fournissent un habitat faunique et des secours contre les inondations”, a-t-elle déclaré.

River Partners a joué un rôle clé dans la création de la Dos Rios Ranch Preserve, une extension du canal de dérivation de 2 100 acres près du confluent des rivières San Joaquin et Tuolumne. La région était autrefois une exploitation laitière et bovine, mais est maintenant un habitat verdoyant pour les oiseaux et les poissons. Si les rivières débordent de leur lit, l’eau peut inonder la parcelle en toute sécurité, réduisant ainsi les risques d’inondation en aval.

Cependant, le projet a pris des années et beaucoup de travail délicat pour obtenir un financement gouvernemental, a déclaré Mme Rentner. C’est en 2006 que River Partners a commencé à acheter le ranch Dos Rios à la famille qui en était propriétaire, a-t-elle déclaré. L’affaire a été conclue en 2012.