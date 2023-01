Les tempêtes californiennes commencent à s’estomper après le cours des rivières atmosphériques

Le conseil d’aujourd’hui vient d’Andrea Jensen, qui vit à Olympia, Washington :

« Nous avons récemment passé de bonnes vacances à Santa Barbara. Notre équipage : deux parents dans la quarantaine et un enfant de 3 ans. Santa Barbara était le bon mélange de plaisir pour les enfants et de plaisir pour les adultes. Nous sommes allés au Moxi, au Sea Center, au Natural History Museum et au Museum of Art. Le musée d’histoire naturelle a organisé une promenade sur les dinosaures où notre fils a pu brosser les os de dinosaures enterrés. Il a également été émerveillé par la salle des oiseaux et le serpent à sonnette. La pieuvre à deux points espiègle du Sea Center nous a tous charmés, tout comme les hippocampes.

La boulangerie Helena Avenue était merveilleuse. Topa Topa, le Nook et Fox Wine Co. étaient délicieux et adaptés aux familles. Le sommelier de Fox Wine nous a donné quelques recommandations adaptées aux enfants. Nous avons été obligés d’enregistrer un sac juste pour ramener une bouteille de rosé Pinot Noir 2021. Shipwreck Playground était probablement le clou du voyage pour notre fils. Il s’est fait beaucoup d’amis tout au long de la semaine. J’ai apprécié l’ambiance familiale, l’accueil chaleureux et les conseils/recommandations des habitants, la beauté des paysages, la nourriture fraîche et le vin frais.”