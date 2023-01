Les tempêtes californiennes augmentent l’allocation d’eau pour les villes

SACRAMENTO, Californie (AP) – Des semaines de précipitations historiques en Californie ne suffiront pas à mettre fin à une grave sécheresse, mais elles fourniront à 27 millions de personnes cinq fois plus d’eau que ce à quoi les fournisseurs s’attendaient il y a un mois, ont annoncé des responsables de l’État Jeudi.

Le ministère des Ressources en eau a déclaré que les agences publiques de l’eau obtiendraient désormais 30% de ce qu’elles avaient demandé, contre les 5% annoncés précédemment en décembre. En effet, au cours des trois premières semaines de janvier, neuf rivières atmosphériques ont déversé environ 32 billions de gallons de pluie et de neige sur la Californie. C’était assez d’eau pour augmenter le stockage dans les deux plus grands réservoirs de l’État de 66% combinés.

“Nous ne sommes pas sortis de la sécheresse en Californie, mais cela fait certainement une brèche significative”, a déclaré Karla Nemeth, directrice du département californien des ressources en eau.

La Californie pompe l’eau de ses principaux fleuves et ruisseaux et la stocke dans un ensemble de réservoirs connus sous le nom de State Water Project. Les responsables de l’État livrent ensuite cette eau à 29 organismes publics qui approvisionnent les principaux centres de population de l’État en eau potable et irriguent 1 151 milles carrés (2 981 kilomètres carrés) de terres agricoles.

Des années de sécheresse ont épuisé bon nombre de ces réservoirs à des niveaux dangereusement bas, forçant des coupes importantes dans les agences de l’eau de tout l’État. De nombreuses agences ont imposé des restrictions obligatoires aux clients, et le gouverneur Gavin Newsom a appelé les particuliers et les entreprises à réduire volontairement leur consommation d’eau de 15 %.

Le Metropolitan Water District de Californie du Sud, qui comprend de grands centres de population comme les comtés de Los Angeles et de San Diego, a déclaré le mois dernier une urgence de sécheresse pour l’ensemble de ses 19 millions de clients. Il a imposé des restrictions obligatoires à 7 millions de clients, ce qui signifie qu’ils ne peuvent arroser leur pelouse qu’un jour par semaine.

L’annonce de jeudi n’a pas automatiquement mis fin à ces restrictions. Adel Hagekhalil, directeur général du district, a déclaré que l’eau supplémentaire “aidera certainement les communautés les plus durement touchées par cette sécheresse”. Mais il a averti que “les défis de l’eau dans le sud de la Californie sont loin d’être terminés”.

Le district tire environ un tiers de son eau du State Water Project, un tiers du fleuve Colorado et un tiers d’autres sources. Le système du fleuve Colorado a bénéficié des récentes tempêtes, mais pas dans la même mesure que le système d’eau de la Californie. Hagekhalil a averti que le sud de la Californie pourrait “voir des réductions importantes” du fleuve Colorado à partir de l’année prochaine.

“Pour reconstituer le stockage local et réduire la dépendance vis-à-vis des approvisionnements importés, nous devons tous utiliser l’eau aussi efficacement que possible”, a-t-il déclaré.

Le US Drought Monitor a déclaré jeudi que la sécheresse sévère a été réduite à une sécheresse modérée dans la majeure partie de la vallée de San Joaquin et que la catégorie la plus basse – sécheresse anormale – a remplacé la sécheresse modérée sur toute la côte centrale, y compris la baie de Monterey.

La majeure partie de l’État, cependant, reste en sécheresse modérée ou grave, avec seulement une fraction sur la côte de l’extrême nord entièrement exempte de sécheresse.

Les pires catégories de sécheresse – exceptionnelles et extrêmes – ont été éliminées de la Californie au début du mois.

Les récentes tempêtes ont mis en évidence à quel point il est difficile de gérer l’eau dans l’Ouest, où de longues périodes de sécheresse sont souvent ponctuées d’intenses périodes de pluie et de neige qui obligent les autorités à se démener pour tout capter avant qu’il ne se déverse dans l’océan Pacifique. Les réglementations environnementales limitent la quantité d’eau que les responsables de l’État peuvent prélever des rivières, en veillant à protéger l’habitat des espèces de poissons en voie de disparition.

Mais lorsque de fortes tempêtes frappent, comme celles qui ont frappé l’État en janvier, les responsables de l’État disent qu’ils sont davantage limités par des infrastructures obsolètes que par des règles environnementales. Le State Water Project a pompé à pleine capacité ces dernières semaines, extrayant de l’eau à 9 500 pieds cubes par seconde (269 mètres cubes par seconde). Pendant ce temps, Nemeth a déclaré que l’eau coulait dans l’océan à 150 000 pieds cubes par seconde (4 247 mètres cubes par seconde).

La Californie tente de construire sept nouveaux projets de stockage d’eau, financés en partie par une obligation de 7,5 milliards de dollars approuvée par les électeurs en 2014. Mais il a fallu près d’une décennie à ces projets pour démarrer au milieu d’un long processus d’autorisation et d’approbation.

Pendant ce temps, cela fait 17 ans que le State Water Project n’a pas fourni 100% de son allocation d’eau. Les responsables de l’État disent qu’une partie du problème est un changement climatique qui fait que plus de pluie s’évapore dans l’air plus chaud et s’infiltre dans le sol plus sec au lieu de s’écouler dans les rivières et les ruisseaux de l’État.

Les responsables de l’État ont déclaré jeudi qu’ils étaient prudemment optimistes pour le reste de cette année. La Californie a deux fois plus de neige dans la Sierra Nevada par rapport à sa moyenne historique, et l’annonce de jeudi sur l’eau n’incluait pas la quantité d’eau qu’elle générera lors de sa fonte au printemps.

Les pluies intenses ont saturé le sol, ce qui signifie que lorsque la neige fondra dans la Sierra Nevada ce printemps, moins d’eau sera absorbée par le sol sec et une plus grande quantité s’écoulera dans les réservoirs de l’État.

Pourtant, même avec la série de précipitations intenses, il est possible que l’année hydrologique de la Californie – qui s’étend du 1er octobre au 30 septembre – soit moyenne.

“Nous pouvons avoir des conditions sèches intenses et des conditions humides intenses toutes la même année”, a déclaré Nemeth.

Adam Beam, l’Associated Press