L’Allemagne s’est engagée à donner aux tempêtes des noms plus diversifiés après qu’une initiative en ligne a appelé à un meilleur reflet de la composition multiculturelle de la société allemande.

Un système de basse pression apportant des températures glaciales, des nuages ​​sombres et de la neige au pays a été intitulé «Ahmet», le nom d’un garçon d’origine turque.

D’autres tempêtes à suivre incluent des noms traditionnellement masculins arabes, kurdes et grecs tels que Cemal, Goran, Hakim et Dimitrios.

Pendant ce temps, les systèmes à haute pression atteignant l’Allemagne au début de cette année seront appelés Bozena, Chana ou Dragica, des noms traditionnellement féminins d’origine polonaise, hébraïque et slave du sud.

En Allemagne, les tempêtes ne sont pas uniquement nommées par les météorologues, et tout citoyen peut y participer pour un coût compris entre 240 € et 360 €, selon le système de pression.

Dans un effort pour rendre le temps plus interculturel, les New German Media Makers, une association représentant des journalistes d’horizons divers, a acheté un certain nombre de tempêtes pour le début de 2020.

Le projet, baptisé hashtag #wetterberichtigung (#WeatherCorrection) en ligne, est une initiative symbolique exigeant que la diversité de l’Allemagne soit mieux reflétée dans la société.

« Jusqu’à présent, notre climat ne portait que des noms typiquement allemands, même si quelque 26 pour cent des Allemands ont des racines de migrants », a déclaré Ferda Ataman, la responsable du groupe.

Les systèmes basse et haute pression de 2021 comporteront également toujours des noms allemands traditionnels, notamment Reinhard, Volker et Margarethe.

« Les noms des zones à haute et basse pression au début de 2021 sont aussi divers que notre société », a déclaré le commissaire allemand à l’intégration sur Twitter, « et c’est tout aussi bien ».

Les New German Media Makers font également pression pour que les médias allemands établissent des quotas d’embauche pour les journalistes de couleur ou issus de familles de migrants.

Ils estiment que les journalistes des minorités sont largement sous-représentés dans les médias du pays, avec seulement 5 à 10 pour cent des journalistes et rédacteurs en chef ayant des racines immigrées.