Les températures record et les vents chauds du sud provoquent une forte augmentation des grands papillons de nuit

Les températures RECORD et les vents chauds du sud ont vu une forte augmentation des grands papillons de nuit.

Les experts disent qu’il y en a six fois plus que d’habitude dans les jardins britanniques – et trois fois plus que l’année record précédente de 2017.

Les papillons de nuit des colibris de deux pouces de large se reproduisent à 5 000 miles de là en Afrique et dans le sud de l’Europe – quelques-uns se rendant en Grande-Bretagne en été par des vents chauds.

Mais les conditions météorologiques récentes les ont vus arriver en beaucoup plus grand nombre – avec des observations dans 6% des jardins au lieu du 1% habituel.

Les chiffres sont généralement plus élevés en septembre, donc d’autres pourraient être en route.

Ils se nourrissent de fleurs en vol stationnaire, tout comme les colibris tropicaux ordinaires.

C’est la seule espèce de papillon de nuit incluse dans le Garden BirdWatch, géré par le British Trust for Ornithology.

Le groupe a déclaré: « Ces dernières semaines, nous avons vu des chiffres inhabituellement élevés.

“Se nourrir sur l’aile d’une longue trompe peut souvent signifier qu’ils sont confondus avec de vrais colibris, d’où le nom.

“En juin et juillet, nous nous attendons à ce qu’un peu plus de 1 % des jardins les signalent, mais cela a atteint 6 % en juillet.

“Les papillons de nuit des colibris sont en grande partie une espèce migratrice au Royaume-Uni, se reproduisant plus au sud en Europe et en Afrique, et leur nombre augmente suite aux vents chauds du sud.”