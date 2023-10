Les températures mondiales ont battu des records en septembre, selon l’agence climatique – National

Après un été de chaleur record, le réchauffement s’est encore aggravé en septembre alors que la Terre a établi une nouvelle barre de températures au-dessus de la normale, a rapporté jeudi l’agence européenne pour le climat.

La température moyenne du mois dernier était de 0,93 degrés Celsius (1,7 degrés Fahrenheit) au-dessus de la moyenne de septembre de 1991 à 2020. Il s’agit de la marge la plus chaude au-dessus de la moyenne sur un mois en 83 ans d’enregistrements tenus par le service Copernicus sur le changement climatique de l’Agence spatiale européenne.

« C’est vraiment époustouflant », a déclaré Carlo Buontempo, directeur de Copernicus. « Je n’ai jamais rien vu de pareil au cours d’un mois dans nos archives. »

Alors que juillet et août ont connu des températures brutes plus chaudes parce qu’ils sont des mois plus chauds du calendrier, septembre a connu ce que les scientifiques appellent la plus grande anomalie, ou écart par rapport à la normale. Les anomalies de température sont des données cruciales dans un monde qui se réchauffe.

« Il ne s’agit pas d’une statistique météo sophistiquée », a déclaré Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres, dans un courrier électronique. « C’est une condamnation à mort pour les personnes et les écosystèmes. Cela détruit les actifs, les infrastructures et les récoltes.

L’histoire continue sous la publicité





2:02

Les Montréalais ont des sentiments mitigés sur le temps chaud d’octobre et le changement climatique



Copernic a calculé que la température moyenne pour septembre était de 16,38 degrés Celsius (61,48 degrés Fahrenheit), ce qui a battu l’ancien record établi en septembre 2020 d’un demi-degré Celsius (0,9 degrés Fahrenheit). C’est une marge énorme dans les records climatiques.

Les températures chaudes se sont étendues à l’ensemble du globe, mais elles étaient principalement dues à une chaleur persistante et inhabituelle dans les océans du monde, qui ne se sont pas refroidis autant que d’habitude en septembre et ont enregistré des températures record depuis le printemps, a déclaré Buontempo.

La Terre est sur la bonne voie pour connaître son année la plus chaude jamais enregistrée, environ 1,4 degrés Celsius (2,5 degrés Fahrenheit) de plus que l’époque préindustrielle, selon Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus.

En septembre dernier, il faisait 1,75 degrés Celsius (3,15 degrés Fahrenheit) de plus qu’au milieu des années 1800, a rapporté Copernic. Le monde a convenu en 2015 d’essayer de limiter le réchauffement futur à 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) par rapport à l’époque préindustrielle.

L’histoire continue sous la publicité

L’objectif du seuil mondial de 1,5 degré Celsius concerne les températures moyennes à long terme, et non pas un seul mois ou une seule année. Mais les scientifiques ont néanmoins exprimé leur vive inquiétude face aux records établis.

À la mode maintenant Il est temps de reculer : lorsque l’heure d’été prendra fin en 2023 au Canada

« Mauvaise attaque d’ours » : message final déchirant d’un couple albertain tué par un grizzli





1:45

Les vagues de chaleur torrides de l’été battent des records mondiaux en 2023, selon les météorologues



« Ce que nous observons en ce moment, c’est le contexte d’un réchauffement climatique rapide à un rythme que la Terre n’a pas vu depuis des éternités, couplé à El Nino, un cycle climatique naturel », c’est-à-dire un réchauffement temporaire de certaines parties de l’océan Pacifique qui modifie le temps dans le monde entier. » a déclaré la climatologue américaine Jessica Moerman, qui est également présidente du Réseau évangélique environnemental. « C’est dans ce double coup dur que les choses deviennent dangereuses. »

Même si El Nino joue un rôle, le changement climatique a une plus grande empreinte dans cette chaleur, a déclaré Buontempo.

« Il n’y a vraiment aucune fin en vue étant donné que de nouvelles réserves de pétrole et de gaz sont toujours ouvertes à l’exploitation », a déclaré Otto. « Si vous avez plus d’événements chauds record, il n’y a pas de répit pour les humains et la nature, pas de temps pour se rétablir. »

L’histoire continue sous la publicité

Buontempo a déclaré qu’El Niño allait probablement se réchauffer et provoquer des températures encore plus élevées l’année prochaine.

« Ce mois-ci a été, à mon avis professionnel en tant que climatologue, absolument époustouflant de bananes », a déclaré le climatologue Zeke Hausfather sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.