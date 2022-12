Les températures glaciales du comté de McHenry déclenchent des coups de main pour les résidents âgés sans abri et à risque – Shaw Local

Les températures ont chuté et les coordonnateurs de zone aident les sans-abri, les résidents âgés et les autres personnes à risque de le ressentir le plus.

Micki Miller, directrice exécutive de Senior Services Associates, qui dessert les résidents des comtés de Kane, Kendall et McHenry, a déclaré que les coordonnateurs des soins avaient contacté les résidents à risque avant le temps glacial.

Les coordonnateurs ont déjà livré et continueront de livrer de la nourriture à ceux qui appellent et se trouvent dans une situation d’urgence, a déclaré Miller.

Le service dispose également d’un fonds d’urgence qu’il a utilisé pour payer les factures d’électricité et de gaz de certains résidents à risque qui doivent être rattrapés afin de garder la chaleur et les lumières allumées pendant ce froid glacial, a-t-elle déclaré.

Ils collaborent également avec d’autres dans le comté lorsque des services ou des réparations sont nécessaires en cas de panne de courant ou de gaz, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes très chanceux de faire partie d’une grande équipe de collaborateurs dans le comté de McHenry”, a déclaré Miller.

Vendredi après-midi, il n’y avait pas encore eu d’appels d’urgence du comté de McHenry.

Cependant, dit-elle, elle a reçu des appels de personnes qui ont dit qu’elles manquaient de nourriture et d’eau et ses coordonnateurs de soins ont fait des livraisons à ces résidents plus âgés.

Les personnes âgées à risque dans le besoin et vivant près de la ville de McHenry peuvent appeler le 815-344-3555 et celles près de Crystal Lake peuvent appeler le 815-356-7457.

«Ce sont les gens qui ont bâti nos communautés et ils sont à un moment différent de leur vie. Ils n’ont parfois personne d’autre vers qui se tourner, et c’est pour cela que nous sommes ici », a déclaré Miller. “Et, si nous ne pouvons pas fournir un service, nous trouvons quelqu’un qui le peut.”

Les téléphones sont répondus 24 heures sur 24 et les coordonnateurs de soins peuvent également fournir des informations sur les centres de réchauffement. Les centres d’activités Senior Services Associates sont fermés vendredi, mais les bureaux sont toujours ouverts, a-t-elle précisé.

Gina Zinck, qui travaille pour le Pioneer Center for Human Services en tant que responsable de l’entrée coordonnée qui associe les sans-abri au logement dans le comté de McHenry, a déclaré vendredi que de nombreuses personnes appelaient dans le besoin, “cherchant refuge contre ce temps”.

“Les appels arrivent rapidement et furieusement aujourd’hui et nous sommes ici, mais techniquement, c’est un jour de congé”, a-t-elle déclaré.

En raison des températures descendant en dessous de 15 degrés, le programme d’abris d’urgence a démarré, a déclaré Zinck.

Grâce au programme, financé par des dons privés et des subventions fédérales, elle peut trouver un abri temporaire d’urgence pendant ces températures glaciales, a-t-elle déclaré.

Elle fait ensuite des évaluations de l’individu dans l’espoir de lui trouver un logement permanent.

Lorsque quelqu’un arrive au refuge d’urgence, un panier de nourriture est également fourni par la Société de Saint-Vincent DePaul, facilité par les églises de la région, a-t-elle déclaré.

Pour joindre Zinck, composez le 815-759-7133. Elle a dit de laisser un message et les appels seraient retournés jusqu’à 22 heures pendant ces jours de température très froide.

Le comté de McHenry a une liste de centres de réchauffement d’urgence et d’autres informations pour rester en sécurité pendant cette vague de froid sur son site Web à l’adresse McHenryAware.com et sur la page Facebook du comté de McHenry.

Dave Christensen, directeur de la gestion des urgences pour le comté de McHenry, a déclaré qu’en cas de problème, tel qu’une perte de chaleur ou d’électricité, le premier appel devrait être adressé à la police non urgente ou aux lignes d’incendie, ou à la mairie locale.

Les résidents peuvent également appeler le 211 pour une approche plus dirigée en cas de perte d’électricité ou de chauffage. Cette ligne, que le comté possède depuis environ 10 ans, est utile toute l’année pour relier les résidents à divers autres services, a-t-il déclaré.

Vendredi après-midi, alors que la température au palais de justice du comté de McHenry à Woodstock où Christensen était dans son bureau était de -6, il a déclaré que les seuls appels qui étaient arrivés jusqu’à présent concernaient des accidents de voiture et une rupture de conduite d’eau sur Elm Street dans la ville. de Mc Henry.

Pendant ces températures glaciales, Christensen a déclaré qu’il surveillait les pannes de courant et les embâcles sur la rivière Fox, qui pourraient potentiellement provoquer des inondations.

“En espérant qu’il ne se passe rien que nous ne puissions pas supporter”, a-t-il déclaré. “La dernière fois qu’il a fait aussi froid, c’était en 2019, et cela a duré longtemps. Ce sera court. Ce n’est pas le pire que la région ait connu.