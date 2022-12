Les températures glaciales diminuent, mais la neige, la pluie verglaçante et les inondations entraînent de nouveaux risques en Colombie-Britannique

Une bande de près d’une semaine d’avertissements de froid extrême est lentement levée en Colombie-Britannique, mais à mesure que les conditions glaciales s’atténuent, de nouveaux risques arrivent sous forme de pluie verglaçante, de pluie et d’inondations potentielles.

Environnement Canada maintient des avertissements de froid extrême pour certaines parties du nord et du sud-est de la Colombie-Britannique, où les valeurs de refroidissement éolien varient de moins 35 à près de moins 50.

Ailleurs, la neige recouvre la plupart des régions et les avertissements de chute de neige ou de tempête hivernale sont en hausse pour une grande partie des deux tiers inférieurs de la Colombie-Britannique, avec des accumulations de neige de cinq à 20 centimètres ou plus, selon la région.

Le bureau météorologique prévoit également des granules de glace ou des pluies verglaçantes pour une grande partie de la côte sud, y compris le Grand Victoria et le Grand Vancouver, alors qu’une couche de températures au-dessus du point de congélation se forme au-dessus de la masse d’air arctique actuelle.

Il indique que ces conditions pourraient entraîner des accumulations de glace allant jusqu’à cinq millimètres autour de Victoria et du sud des îles Gulf, et jusqu’à 25 millimètres dans la vallée du Fraser avant que de fortes pluies n’inondent une grande partie de la côte sud, augmentant le risque d’inondation sous forme de neige et la glace obstrue les égouts pluviaux.

La pluie verglaçante a incité les voyageurs à éviter les routes, y compris les cols de montagne vers l’intérieur, tandis que WestJet et Air Canada ont annulé des dizaines de vols et de nombreuses traversées de BC Ferries ont été supprimées.

Les bus ont été annulés dans le Grand Victoria jusqu’au début de l’après-midi au moins, lorsque BC Transit a déclaré qu’il serait en mesure de réévaluer en toute sécurité les conditions routières.

Tous les vols réguliers de WestJet à destination et en provenance de l’aéroport international de Vancouver et de quatre aéroports régionaux ont été supprimés jusqu’à vendredi après-midi, en fonction des conditions météorologiques.

Les ponts Port Mann et Alex Fraser sur le fleuve Fraser sont fermés en raison des conditions hivernales et du risque de chute de glace, ce qui ajoute à une journée de problèmes de voyage dans la région métropolitaine de Vancouver.

Drive BC indique que les ponts sont fermés dans les deux sens en raison des opérations hivernales, tandis que le ministère des Transports indique que Port Mann est fermé en raison du “risque de chute de glace des câbles sur les véhicules”.

Le ministère affirme que la pluie verglaçante a provoqué l’accumulation de glace sur les câbles du pont de Port Mann qui traversent toutes les voies de circulation.

Il indique que le pont sur l’autoroute 1 sera fermé à toute circulation jusqu’à ce que le temps se réchauffe et que les conditions s’améliorent

Mais il ne donne aucune estimation de la date de réouverture.

Drive BC indique quant à lui que la route 91 sur le pont Alex Fraser est fermée en raison des «opérations hivernales».

Intempéries