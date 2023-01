Les températures froides en Afghanistan tuent plus de 160 personnes, en photos

Commentez cette histoire Commenter

Les températures ont atteint des niveaux très bas en Afghanistan ce mois-ci, marquant l’hiver le plus froid depuis plus d’une décennie et tuant plus de 160 personnes en environ deux semaines, ont déclaré des responsables. Au début de ce mois, les températures ont plongé en dessous de moins-34 degrés Celsius (moins-29,2 degrés Fahrenheit). Sur les 162 personnes décédées à cause du froid depuis le 10 janvier, plus de la moitié sont mortes la semaine dernière, a déclaré Shafiullah Rahim, porte-parole du ministère de la Gestion des catastrophes, a rapporté jeudi Reuters. Des Afghans meurent d’hypothermie, d’empoisonnement au monoxyde de carbone et de fuites de gaz, au milieu d’un manque généralisé de systèmes de chauffage, a rapporté le média local Tolo News.

La vague de froid meurtrière s’ajoute à une crise humanitaire plus large qui, selon le bureau des affaires humanitaires de l’ONU, présente mardi un “risque très réel d’effondrement systémique et de catastrophe humaine”. Plus de la moitié de la population afghane est confrontée à une famine sévère et 97 % risquent de sombrer dans la pauvreté.

Les extrémistes talibans consolident leur contrôle en réprimant les femmes

Le ministre par intérim de la gestion des catastrophes, le mollah Mohammad Abbas Akhund, a déclaré à la BBC cette semaine que de nombreux morts dans les zones rurales, y compris des bergers.

Il a déclaré plus tôt ce mois-ci que 70 000 têtes de bétail étaient mortes, prélevant un lourd tribut sur les moyens de subsistance des agriculteurs et exacerbant l’insécurité alimentaire locale, a rapporté la BBC.

Les efforts de secours pour secourir et protéger les Afghans du froid se poursuivent. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en Afghanistan m’a dit Dimanche sur Twitter, plus de 565 700 personnes ont été atteintes – plus de la moitié des personnes ciblées.

Mais les efforts d’aide à l’échelle nationale, déjà à la traîne, ont été encore entravés par une décision des talibans le 24 décembre d’interdire immédiatement aux femmes afghanes de travailler dans des groupes non gouvernementaux étrangers et nationaux. Cela inclut les nombreuses organisations à but non lucratif qui travaillent pour fournir de l’aide.

Les talibans veulent séparer les femmes. Il s’agit donc de former des femmes médecins.

Au milieu des décès liés aux conditions météorologiques, Akhund a déclaré à la BBC cette semaine que “des hommes de toutes les familles participent déjà aux efforts de secours, il n’y a donc pas besoin de femmes”.

Des responsables de l’ONU se sont rendus en Afghanistan la semaine dernière pour exprimer leur inquiétude face au décret interdisant aux femmes d’entrer dans les ONG.

“Ces restrictions offrent aux femmes et aux filles afghanes un avenir qui les confine dans leurs propres maisons, violant leurs droits et privant les communautés de leurs services”, a déclaré la semaine dernière la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed, qui dirigeait la délégation.