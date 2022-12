Les températures froides constituent le premier test pour les réseaux énergétiques européens

Les températures dans les pays nordiques et en Europe centrale et orientale devraient également chuter à près ou en dessous de zéro au cours des prochains jours.

Les analystes de l’énergie ont déclaré à CNBC que si les niveaux de stockage de gaz en Europe étaient dans une position relativement forte pour l’hiver, le sud de l’Allemagne pourrait être “particulièrement vulnérable” aux températures glaciales, en partie à cause des pannes nucléaires en France. Le Royaume-Uni pourrait également rencontrer des problèmes au début de l’année prochaine si les exportations d’énergie de l’UE chutent.

Les dernières données du groupe industriel Gas Infrastructure Europe spectacles on estime que le stockage de gaz de l’UE est rempli à environ 90 %. Cela survient alors que la Russie a fortement réduit l’approvisionnement en gaz de l’Europe tout au long de 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin fin février et des sanctions qui en ont résulté.

Mercredi, le Met Office britannique Publié un certain nombre d’avertissements météorologiques nationaux sévères pour la neige et la glace, avec des températures qui devraient descendre jusqu’à -10 degrés Celsius (14 degrés Fahrenheit) dans certains endroits isolés d’ici la fin de la semaine.

Raad Alkadiri, directeur général de l’énergie, du climat et de la durabilité chez Eurasia Group, a déclaré que l’Europe était “bien préparée” à la baisse des températures, aidée par l’augmentation record de l’approvisionnement en gaz naturel cette année et l’arrivée tardive des températures hivernales.

En cas de nouvelles restrictions, Alkadiri a déclaré que les capitales européennes chercheraient à s’assurer qu’elles sont orientées vers l’industrie et à préserver l’approvisionnement des ménages résidentiels, “qui restent leur priorité numéro un”.

Les problèmes profondément enracinés de la stratégie française de l’énergie nucléaire lourde ont soulevé de sérieuses questions quant à sa préparation pour les mois les plus froids.

Le gouvernement français la semaine dernière averti les tensions tendues sur le marché de l’énergie pourraient entraîner des pannes de courant et des pannes d’électricité en continu dans les semaines à venir.

Le chef britannique du National Grid a prévenu précédemment de la possibilité que les ménages soient confrontés à des pannes entre 16 h et 19 h les jours de semaine « vraiment très froids » en janvier et février si les importations de gaz sont réduites. Ce scénario, qualifié de “peu probable”, fait suite à une déclaration du régulateur britannique de l’énergie Ofgem que la Grande-Bretagne fait face à un “risque important” de pénurie de gaz en hiver.

Entre-temps, en Finlande, le gestionnaire de réseau national Fingrid a aurait ont suggéré que le rituel hivernal consistant à réchauffer les cabines de leurs voitures avant de monter à bord pourrait être considéré comme un luxe afin de minimiser les contraintes sur le réseau électrique.

L’autorité de l’énergie du pays nordique a également averti plus tôt ce mois-ci que le risque de pannes de courant de courte durée avait augmenté en raison de l’incertitude entourant la production nationale et les importations étrangères.

“Les marchés de l’énergie ont un peu l’impression de faire bouillir la grenouille en ce moment”, a déclaré Lukas Bunsen, responsable de la recherche pour l’Europe centrale chez Aurora Energy Research, à CNBC par e-mail.

“La situation est assez mauvaise – un temps plus froid ou toute panne plus inattendue pourrait entraîner des pénuries d’électricité en France”, a-t-il ajouté. “A côté de cela, les prix élevés nuisent à la fois à l’industrie et aux consommateurs.”

Bunsen a souligné le fait que la situation en Europe n’est pas aussi mauvaise qu’elle pourrait l’être, citant les installations de stockage de gaz “bien remplies” du bloc des 27 pays.