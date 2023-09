Les températures extrêmes de l’automne seront durement touchées par El Niño et le changement climatique

La vague de catastrophes inhabituelles de cet été comprend désormais l’ouragan Lee, une tempête qui est passée de la catégorie 1 à la catégorie 5 en seulement 24 heures alors qu’elle se dirigeait vers le Canada. Il s’agit d’un excellent exemple d’une intensification rapide aggravée par le réchauffement des températures des océans.

Cela s’ajoutera à ce qui a déjà été une année exceptionnelle de conditions météorologiques extrêmes. Les États-Unis ont établi un nouveau record de catastrophes d’un milliard de dollars en un an – 23 jusqu’à présent – ​​dans leur histoire, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Et cela n’inclut même pas les coûts de la tempête tropicale Hilary en Californie ou de la sécheresse actuelle dans le Sud et le Midwest, car ces coûts n’ont pas encore été entièrement calculés.

« Apparemment, aucune partie du pays n’a été laissée indemne », a déclaré à Vox Ko Barrett, conseiller climatique de la NOAA.

À l’échelle mondiale, la situation est similaire. Le service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne a récemment déterminé qu’il s’agissait de l’été le plus chaud depuis le début des relevés, battant de loin le dernier record établi en 2019. Le groupe a rapporté que juillet et août ont atteint des températures moyennes mondiales d’environ 1,5 degrés Celsius plus élevées que celles de l’époque préindustrielle. Ce sont les mêmes augmentations de température moyenne qui, selon les scientifiques, entraîneraient des crises irréversibles et généralisées sur toute la planète.

Selon la climatologue Katharine Hayhoe, cet été a été marqué par un nombre croissant d’« événements composés », des catastrophes survenant simultanément ou se succédant les unes après les autres. Dans certains cas, un événement peut en accélérer un autre. Par exemple, une vague de chaleur, une sécheresse et un incendie de forêt peuvent tous frapper la même zone, et même augmenter les risques d’inondation si une tempête finit par survenir, car le sol est trop desséché pour absorber l’afflux d’eau.

Et il pourrait y avoir pire à venir. La saison des catastrophes – ou du moins, ce que nous considérons historiquement comme la saison des catastrophes – n’est pas encore terminée. L’été et l’automne sont généralement des périodes privilégiées pour les phénomènes extrêmes, mais cette année, nous sommes également confrontés à El Niño, le cycle naturel au cours duquel les eaux du Pacifique atteignent des températures supérieures à la moyenne, et qui commence tout juste à s’intensifier. C’est pourquoi les météorologues s’attendent à un automne extraordinaire après un été sans précédent, probablement rempli d’ouragans actifs et d’un temps plus chaud tout au long de l’hiver.

Avec El Niño amplifiant les effets du changement climatique, ce à quoi nous pouvons nous attendre en matière de saisons change rapidement. Au lieu d’un type unique de catastrophe, une région donnée doit se préparer, mais des endroits partout dans le monde peuvent s’attendre à plusieurs événements à la fois. Cela signifie que notre idée traditionnelle de la saison des catastrophes n’est plus valable. Nous avons désormais un calendrier de catastrophes qui s’étend pratiquement sur toute l’année et qui frappent souvent toutes en même temps.

Cet été, les conditions météorologiques extrêmes sont devenues plus personnelles

Le fait que les catastrophes deviennent de plus en plus extrêmes est évidemment un problème, mais le fait qu’elles s’aggravent également et semblent se produire partout à la fois est sans doute pire. Il s’agit d’un défi particulier, car les événements complexes peuvent mettre à rude épreuve les premiers intervenants et les fournitures. Cela a également entraîné les effets destructeurs du changement climatique sur des milliards de personnes dans le monde.

Rien qu’en août, l’ouragan Idalia a submergé les côtes du sud-est de la Floride avec une onde de tempête record allant jusqu’à 16 pieds, des incendies de forêt ont ravagé Hawaï et la Louisiane inhabituellement sèches, et le sud de la Californie a connu des coulées de boue et des routes inondées à cause de fortes pluies (ainsi qu’une tempête tropicale inhabituelle). avertissement de tempête pour l’ouragan Hilary). Un nombre record d’Américains ont également été exposés à plus de fumée au cours des huit premiers mois de cette année qu’ils n’en inhalent habituellement au cours d’une année entière.

Pendant ce temps, cet été a été l’un des plus chauds jamais enregistrés. Aux États-Unis, en juillet, un tiers de la population entière a été confrontée à des alertes de chaleur. L’organisation scientifique à but non lucratif Climate Central a découvert que près de la moitié de la population mondiale a connu cet été une chaleur inhabituelle attribuable au changement climatique – précisément, au moins 30 jours de températures plus chaudes. Et les pays les plus pauvres étaient trois fois plus susceptibles d’être exposés à des températures plus chaudes que la moyenne que les pays plus riches, ce qui signifie que les personnes qui contribuent le moins aux causes du réchauffement subissent les conséquences les plus graves.

« Dans chaque pays que nous avons pu analyser, y compris l’hémisphère sud où c’est la période la plus fraîche de l’année, nous avons constaté des températures qui seraient difficiles – et dans certains cas presque impossibles – sans le changement climatique d’origine humaine », a déclaré Andrew Pershing, responsable de Climate Central. vice-président pour les sciences.

Bien que les fluctuations de température soient une caractéristique normale du climat terrestre, il existe de nombreuses preuves que les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles alimentent ces nouveaux extrêmes. Et cet été n’est qu’un avant-goût de ce qui nous attend alors que les crises se multiplient et que les saisons changent.

Les conditions météorologiques extrêmes évoluent géographiquement et temporellement

Septembre est censé être le début de l’automne climatologique, mais les deux premières semaines ont jusqu’à présent marqué le début des températures les plus chaudes jamais enregistrées dans certaines régions des États-Unis. D’autres types d’événements extrêmes, comme les incendies de forêt et les ouragans, fonctionnent selon un calendrier légèrement différent. La saison des ouragans, telle que définie par la NOAA, dure du début juin au 30 novembre, et la saison des incendies de forêt peut atteindre son apogée à l’automne, faisant de septembre une période plutôt intermédiaire.

Mais tout cela est en train de changer. Il est utile de considérer les conditions météorologiques extrêmes comme exigeant un ensemble de conditions réunies pour obtenir un résultat puissant. À certaines saisons, vous aurez probablement tous les ingrédients (chaleur élevée, sols secs, températures océaniques élevées, etc.) prêts à alimenter des catastrophes majeures et fréquentes.

Même sans changement climatique, il peut y avoir occasionnellement des ouragans en mai ou des incendies de forêt désastreux en hiver. Mais le changement climatique fait monter la pression, ce qui rend plus probable que tous ces ingrédients puissent se réunir et se produire en dehors des saisons prévues. Des températures plus chaudes peuvent créer des conditions idéales pour des conditions météorologiques extrêmes à des périodes inhabituelles de l’année. En effet, le début de la saison des ouragans est en fait plus précoce : huit des neuf dernières années ont été marquées par une tempête tropicale avant le traditionnel début de la saison le 1er juin.

Les incendies de forêt ont une saison encore moins prévisible que les vagues de chaleur et les ouragans, mais ils ont été plus fréquents tout au long de l’année, brûlant davantage de superficie au cours des 20 dernières années qu’au cours des décennies précédentes. Et la fumée de ces incendies a un impact encore plus large. La pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée au Canada, en particulier dans l’est du pays, a recouvert de fumée le nord-est et le Midwest pendant une partie de l’été.

« Une sécheresse extrême à travers le Canada a conduit à l’une des pires saisons d’incendies de forêt jamais enregistrées, avec beaucoup de carburant et une sécheresse prolongée contribuant à cet ensemble d’événements », a déclaré Barrett. « Tout cela est associé au réchauffement de notre planète. Lorsqu’il est combiné avec une configuration atmosphérique appropriée, des extrêmes rarement observés peuvent se produire.

Les conditions atmosphériques de cet automne sont encore propices au désastre – et il est possible que la saison des catastrophes perdure bien au-delà de son échéance habituelle. El Niño est également un événement pluriannuel et les scientifiques craignent que l’année prochaine ne soit encore plus chaude. Et avec El Niño exacerbant le réchauffement que le monde a déjà connu, tout le monde devrait s’attendre à des conditions météorologiques encore plus extrêmes.

« El Niño ne fait que s’intensifier », a déclaré Hayhoe. « C’est comme si nous étions une grenouille dans une casserole d’eau bouillante lentement et que quelqu’un venait de verser une bouilloire pleine d’eau bouillante dans la casserole. »

Lorsque le cycle El Niño prendra fin, le monde ne pourra pas s’attendre à un retour à la normale. Nous sommes sur la voie d’autres extrêmes qui s’accéléreront dans les décennies à venir.