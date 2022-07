Les températures élevées sont bonnes pour les panneaux solaires, non ? La réponse est : c’est compliqué

Les nouvelles du Royaume-Uni – qui ont connu un certain nombre de perturbations importantes liées aux conditions météorologiques – sont arrivées alors que d’autres parties de l’Europe étaient aux prises avec une vague de chaleur qui a provoqué des incendies, des retards de voyage et des décès.

La réalité est un peu plus complexe. Selon Solar Energy UK, la capacité solaire du Royaume-Uni atteint un niveau de production optimal à des températures d’environ 25°C.

“Pour chaque degré de part et d’autre de cela, il est abaissé d’environ 0,5% seulement, bien que les nouveaux modules aient des performances améliorées”, indique-t-il.

Dans un communiqué, Alastair Buckley, qui est professeur d’électronique organique à l’Université de Sheffield et dirige Sheffield Solar, a déclaré que c’était “la raison pour laquelle nous ne voyons jamais de pic de production au milieu de l’été – le pic de production nationale est toujours en avril et mai quand il fait frais et ensoleillé”. .” Sheffield Solar fait partie du Grantham Center for Sustainable Futures de l’université.

L’argument de Buckley est corroboré par le record actuel de production solaire au Royaume-Uni. Il s’élève à 9,89 GW et a été atteint le 22 avril 2021, selon les données de Sheffield Solar.

Les températures de la semaine dernière étaient bien supérieures à 25 ° C, mais l’effet global n’a, semble-t-il, pas été trop perturbateur. Une accélération significative serait nécessaire pour que des problèmes majeurs surviennent, selon Solar Energy UK.

Il indique que les températures des panneaux sont déterminées par une série de facteurs : ce qu’il appelle « le chauffage radiatif du soleil », la température ambiante et les effets de refroidissement du vent. “Perdre 20% d’efficacité, considérée comme une quantité importante, les obligerait à atteindre un énorme 65°C.”