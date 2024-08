Les températures élevées resteront dans les 90 degrés cette semaine à Springfield

Protégez-vous des coups de soleil – Utilisez de la crème solaire, réappliquez-en toutes les deux heures, et portez un chapeau et des lunettes de soleil pour vous protéger des coups de soleil. Asseyez-vous de temps en temps à l’ombre.

Allez-y doucement pendant les heures les plus chaudes de la journée – Essayez de planifier vos activités en extérieur pendant les heures les plus fraîches de la journée, comme tôt le matin ou le soir. La période la plus chaude de la journée est généralement comprise entre 10 h et 15 h.