Les températures élevées pourraient constituer un défi pour les équipes de lutte contre les incendies de forêt en Colombie-Britannique, mais de la pluie est prévue

Le BC Wildfire Service (BCWS) affirme que les températures élevées ce week-end pourraient entraîner des conditions d’incendie difficiles, mais la pluie devrait arriver à partir de lundi.

Cela survient après qu’une semaine de lutte acharnée contre les incendies a permis à des milliers de personnes de regagner leurs foyers dans la région de l’Okanagan.

Dans la région de Shuswap, au nord, le BCWS affirme qu’une tendance au réchauffement et à l’assèchement alimentera une augmentation du comportement des incendies dans l’incendie de Bush Creek East, d’une superficie de 430 kilomètres carrés, avant que les températures ne refroidissent mardi.

Jean Strong, responsable de l’information sur les incendies au BCWS, a déclaré que la sécheresse prolongée dans une grande partie de la Colombie-Britannique a rendu les arbres et les combustibles très vulnérables aux nouveaux départs de feu – et des éclairs sont prévus sur l’île de Vancouver et certaines parties de la côte sud.

« Nous nous attendons cependant à quelques précipitations », a-t-elle déclaré à CBC News, soulignant qu’il pourrait également y avoir du vent et un retour à des températures proches de la saison.

Strong affirme que la pluie ne sera pas un « remède miracle » pour mettre fin à la saison des incendies sans précédent, mais qu’elle pourrait augmenter l’humidité relative et aider les pompiers du sud de la Colombie-Britannique.

Elle a ajouté que davantage de pompiers et de personnel de soutien arriveraient du Mexique, d’Australie et d’Afrique du Sud dans les prochains jours.

Un hélicoptère de lutte contre les incendies récupère de l’eau du lac Okanagan. (Justine Boulin/CBC)

Plus de 1 800 personnes rentrent chez elles à Okanagan

Le BC Wildfire Service affirme que le service d’incendie de West Kelowna, en Colombie-Britannique, reprend ses « opérations quotidiennes normales », 10 jours après qu’un incendie de forêt rapide ait forcé des milliers de personnes à fuir et détruit plus de 180 maisons dans la région.

Dans la région de Kelowna, 1 800 personnes supplémentaires ont été autorisées à rentrer chez elles ce week-end, les ordres d’évacuation dans les communautés des deux côtés du lac Okanagan ayant été levés.

Interior Health dit que les résidents de deux plus de foyers de soins de longue durée font partie de ceux qui rentrent chez eux « progressivement et prudemment » après avoir été évacués le 18 août.

Les ambulanciers paramédicaux ont évacué les patients de la résidence pour retraités Brandt’s Creek alors que l’incendie de forêt de McDougall Creek approchait de Kelowna le 18 août. (Ben Nelms/CBC)

Le Centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan indique que 1 588 propriétés restent en ordre d’évacuation dans West Kelowna ravagé par le feu, et 1 114 restent en ordre dans les zones rurales du district régional ainsi que sur les terres de la Première Nation de Westbank.

Le centre indique que 15 184 autres propriétés restent en alerte d’évacuation, les résidents étant invités à être prêts à partir immédiatement.

Il indique que les deux incendies de forêt qui ont menacé le district de Lake Country et la ville de Kelowna sont classés comme « en cours » et que les équipes patrouillent pour trouver les points chauds.

Mais l’incendie de forêt de McDougall Creek, responsable d’une grande partie des destructions dans la région de West Kelowna, continue de brûler de manière incontrôlable sur 123 kilomètres carrés.

Si les conditions de site et météorologiques sont favorables, les équipages et les moyens aériens procéderont à des opérations d’allumage sur deux sections du périmètre incendie afin de sécuriser les lignes de confinement. —@BCGovFireInfo

Avis sur la qualité de l’air et avertissements de chaleur en place

Les avis sur la qualité de l’air découlant de la fumée des incendies de forêt restent en vigueur pour la côte sud et le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique, ainsi que dans certaines parties du nord, de la vallée de Bulkley à la région de Peace.

Avertissements de chaleur émis par Environment & Changement climatique Canada pour l’intérieur des terres de la côte Nord, y compris #TerraceBC & #Kitimat et North Peace River, y compris Fort St. John. Suivez toutes les recommandations de sécurité thermique. Plus d’informations : https://t.co/z2ZnrCapuJ #BCHeat@ECCCWeatherBC —@EmergencyInfoBC

Environnement Canada a également émis un avertissement de chaleur pour les parties intérieures de la côte nord, notamment Terrace et Kitimat, ainsi que pour la région de Peace.

Le bureau météorologique affirme que les températures diurnes proches de 30 °C devraient persister jusqu’à mardi près de la côte et mercredi dans le nord-est de la Colombie-Britannique.