Les températures du nord-est montent en flèche un jour après le froid qui engourdit les os

Les températures dans de nombreuses régions du nord-est des États-Unis ont grimpé au milieu des années 40 Fahrenheit dimanche, un jour après que la région a subi des températures qui ont chuté dans les adolescents négatifs et se sont senties entre moins 45 et moins 50 degrés avec le refroidissement éolien.

Au sommet du mont Washington, à 6 288 pieds, dans le New Hampshire, la température a atteint un niveau relativement doux de 18 degrés (8 degrés Celsius) un jour après que la température réelle a plongé à moins 47 F (moins 44 C) et que le refroidissement éolien a été mesuré au-delà de moins 108 degrés.