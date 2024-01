Les températures de janvier grimpent jusqu’à près de 30°C en Espagne alors que le début de l’année apporte une chaleur record

Les experts estiment que 2024 a une chance sur trois de battre le record mondial de température de 2023.

Nous ne sommes pas encore fin janvier et des records de température sont déjà battus en Europe.

L’Espagne a connu jeudi une journée de chaleur historique en janvier, certaines régions enregistrant des températures supérieures à 28°C.

Frédés, Valence – 1 200 mètres d’altitude – le mercure a atteint 21,6°C. La station de ski de Puerto de Navacerrada, habituellement recouverte de neige à cette époque de l’année, n’est pas descendue en dessous de 10°C la nuit.

Tout au long du mois de janvier, des records de température ont été battus dans plus de 90 endroits, selon l’institut météorologique espagnol AEMET.

Rien que le 25 janvier, plus de 400 stations d’observation, soit environ la moitié de celles du réseau national, ont atteint ou dépassé les 20 °C, avec une température maximale moyenne à travers le pays autour de 18 à 19 °C.

Pour mettre ce record en perspective, la température maximale moyenne en janvier est généralement de 10,6 °C.

Le temps chaud devrait se poursuivre pendant le week-end avec une zone de haute pression atmosphérique transportant une masse d’air chaud venant plus au sud et bloquant les tempêtes arrivant de l’océan Atlantique.

Comme plusieurs régions, dont l’Andalousie et la Catalogne, faire face à une sécheresse historique la chaleur inhabituelle et le manque de pluie ajoutent aux inquiétudes concernant la diminution des réserves d’eau. Les niveaux des réservoirs sont extrêmement bas et des restrictions encore plus strictes sur l’utilisation de l’eau pourraient bientôt être envisagées.

Le Portugal et la France connaissent également des températures inhabituelles

De l’autre côté de la frontière le Portugal, le district central de Leiria a atteint 23°C, l’agence météorologique IPMA y attendant 24°C vendredi. Il a indiqué que les températures jeudi étaient de 8 à 9°C supérieures aux niveaux normaux dans le nord du pays.

En France, Météo-France prévoit que les températures dans le sud du pays resteront supérieures à la moyenne saisonnière jusqu’à la fin du mois.

Le Luc, dans le sud-est de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a atteint un maximum de 22,5°C mercredi, et de nouveaux records de janvier ont été battus autour de la Méditerranée à Montpellier, Le Castellet et Arles.

Et avec des inquiétudes concernant la poursuite sécheresse, Météo-France indique qu’il y a peu ou pas de pluie en vue pour la région méditerranéenne. Dans les Pyrénées-Orientales, le sol est le plus sec qu’il ait été en janvier depuis le début des relevés et pourrait bientôt atteindre des niveaux « sans précédent ».

2024 pourrait-elle être plus chaude que 2023 – l’année la plus chaude jamais enregistrée ?

Mais l’Europe n’est pas la seule à battre des records de température.

Une grave vague de chaleur affecte de grandes parties de l’Australie, certaines zones intérieures connaissant leurs journées les plus chaudes depuis les incendies de forêt dévastateurs de 2019-2020. Certaines régions ont connu des températures approchant les 50 °C, avec des records de chaleur sans précédent qui risquent de s’effondrer.

L’Afrique du Sud a connu des températures caniculaires et des risques d’incendie élevés la semaine dernière. Le service météorologique national argentin a émis une série d’alertes concernant des températures élevées dépassant 40 °C au cours du week-end, y compris dans la capitale Buenos Aires.

C’est une histoire similaire dans de nombreux pays du monde en janvier.

Des scientifiques de l’Administration nationale américaine des océans et de l’atmosphère (NOAA) ont déclaré la semaine dernière que 2024 avait une chance sur trois d’être plus chaude que 2023 – l’année la plus chaude depuis le début des relevés.

Le record de 2023 a été rendu possible par une combinaison de changement climatique et le modèle climatique El Niño. Cet événement naturel entraîne un réchauffement des eaux de surface de l’océan Pacifique et une hausse des températures mondiales.

“Non seulement 2023 a été l’année la plus chaude des 174 années d’enregistrement climatique de la NOAA, mais elle a été de loin la plus chaude”, a déclaré le Dr Sarah Kapnick, scientifique en chef de la NOAA.

« Nous continuerons à voir des records battus et des événements extrêmes se multiplier jusqu’à ce que émissions aller à zéro.

Alors qu’El Niño devrait se poursuivre jusqu’en avril, les experts de la NOAA estiment qu’il y a de fortes chances que 2024 soit une autre année chaude, avec 99 % de chances qu’elle soit l’une des cinq plus chaudes que le monde ait connues depuis le début des relevés.