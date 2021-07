Les températures chaudes s’atténuent dans l’ouest, la menace d’incendie persiste

La chaleur met à rude épreuve les réseaux électriques et alimente les incendies de forêt sur près de 500 milles carrés.

Des avertissements de chaleur sont en vigueur depuis près d’une semaine dans une grande partie du sud-ouest.

Des records quotidiens ont été battus samedi en Californie, au Nevada et en Arizona.

La chaleur record dans une grande partie de l’Ouest diminuait quelque peu lundi, mais un « dôme de chaleur » signifie que les températures pourraient rester bien au-dessus des sommets moyens toute la semaine, selon les prévisionnistes.

La configuration météorologique est similaire à celle que la région a connue il y a deux semaines, lorsque la chaleur extrême balayant le nord-ouest du Pacifique et l’ouest du Canada a battu des records et alimenté des incendies de forêt dévastateurs.

« Cette fois, le noyau de l’anticyclone et de la chaleur a été ancré plus au sud et a permis à une chaleur excessive de s’accumuler dans la région », a déclaré Adam Douty, météorologue principal d’AccuWeather.

La chaleur met à rude épreuve les réseaux électriques et alimente les incendies de forêt sur près de 500 miles carrés – la taille de la ville de Los Angeles – dans six États de l’ouest.

Le plus grand incendie, le Bootleg Fire, a brûlé sur plus de 200 miles carrés dans l’Oregon et a été contenu à 0%. En Californie, les résidents ont été invités à réduire immédiatement leur consommation d’électricité après qu’un incendie a détruit des lignes électriques inter-États, empêchant jusqu’à 4 000 mégawatts d’électricité de s’écouler dans l’État.

Feux de forêt occidentaux : Plus de 300 000 acres brûlés dans 6 États ; 2 pompiers morts

Des avertissements de chaleur sont en vigueur depuis près d’une semaine dans une grande partie du sud-ouest. Douty a déclaré que, bien que le pic de chaleur soit passé pour des endroits comme Death Valley et Las Vegas, les températures resteront de 5 à 15 degrés au-dessus de la normale pendant une grande partie de la semaine.

Des records quotidiens ont été battus samedi en Californie, au Nevada et en Arizona, et la chaleur extrême s’est étendue à l’Idaho et à l’intérieur du nord-ouest du Pacifique. Accuweather s’attend à ce que la température dans la Vallée de la Mort atteigne 127 degrés lundi, juste en deçà du record quotidien de la région de 129. Le record mondial est de 134 degrés.

St. George, Utah, aurait atteint 117 degrés vendredi. S’il est confirmé, cela correspondrait à la journée la plus chaude jamais enregistrée pour l’ensemble de l’État. Las Vegas a également établi un nouveau record quotidien de température record vendredi de 116, puis a battu un record différent samedi.

« #LasVegas est passé d’une chaleur record hier à des précipitations record aujourd’hui », a tweeté le service météorologique national de Las Vegas samedi soir, affirmant que les 0,1 pouce de pluie « mesurés à l’aéroport international McCarran sont les plus pluvieux que Las Vegas ait reçus. reçu n’importe quel 11 juillet depuis le début des enregistrements en 1937. »

La faute au dôme chauffant. Un dôme chauffant est le résultat d’un fort changement des températures océaniques d’ouest en est dans l’océan Pacifique tropical au cours de l’hiver précédent, selon le National Ocean Service. L’air chaud provenant de la partie ouest de l’océan Pacifique est ensuite piégé dans le courant-jet à l’approche de la terre.

Lorsque cet air chaud arrive au-dessus de la terre, l’atmosphère emprisonne l’air chaud comme si un couvercle était mis dessus. Les vents peuvent déplacer le dôme thermique, c’est pourquoi il peut également être appelé vague de chaleur.

Tout cela après que le mois dernier ait été considéré comme le mois de juin le plus chaud jamais enregistré à travers le pays, selon un rapport publié vendredi par la National Oceanic and Atmospheric Administration. Et avec la chaleur vient la sécheresse. Des conditions de sécheresse extrêmes à exceptionnelles affectent de vastes étendues de Californie, du Nevada et de l’Arizona, selon le United States Drought Monitor.

