Les températures chaudes s’atténuent dans l’ouest, la menace d’incendie persiste

La chaleur met à rude épreuve les réseaux électriques et alimente les incendies de forêt sur près de 500 milles carrés.

Des avertissements de chaleur sont en vigueur depuis près d’une semaine dans une grande partie du sud-ouest.

Des records quotidiens ont été battus samedi en Californie, au Nevada et en Arizona.

La chaleur record dans une grande partie de l’Ouest s’est quelque peu atténuée lundi, mais un « dôme de chaleur » signifie que les températures pourraient rester bien au-dessus de la moyenne toute la semaine, ont déclaré les prévisionnistes.

La configuration météorologique est similaire à celle que la région a connue il y a deux semaines, lorsque la chaleur mortelle balayant le nord-ouest du Pacifique et l’ouest du Canada a battu des records et alimenté des incendies de forêt dévastateurs.

« Cette fois, le noyau de l’anticyclone et de la chaleur a été ancré plus au sud et a permis à une chaleur excessive de s’accumuler dans la région », a déclaré le météorologue principal d’AccuWeather, Adam Douty.

Le National Weather Service a averti les Américains confrontés à la chaleur accablante de rester hydratés, de chercher de l’ombre et de ne pas laisser les enfants ou les animaux seuls dans les véhicules.

« Une autre journée de chaleur potentiellement record est prévue pour certaines parties de l’ouest des États-Unis aujourd’hui », a tweeté lundi le service météorologique. « Une maladie liée à la chaleur peut vous surprendre. Connaissez-en les signes. »

Lundi après-midi, plus de 13 millions d’Américains dans l’Ouest étaient soumis à un avertissement de chaleur excessive, a indiqué le service météorologique.

La chaleur met à rude épreuve les réseaux électriques et alimente les incendies de forêt sur près de 500 miles carrés – la taille de la ville de Los Angeles – dans six États occidentaux.

En Californie, la saison des feux de forêt dépasse celle de l’année dernière – la pire jamais enregistrée – selon le LA Times, sur la base des données du California Department of Forestry and Fire Protection.

Dans l’Oregon, le Bootleg Fire était le plus important, brûlant sur plus de 220 miles carrés et 0% contenu lundi. En Californie, l’incendie du complexe Beckwourth avait brûlé plus de 140 miles carrés, le plus grand incendie de l’État cette année. Il était contenu à 23% lundi.

Les résidents ont été invités à limiter leur consommation d’électricité après qu’un incendie a détruit des lignes électriques inter-États, mettant en péril jusqu’à 5 500 mégawatts d’électricité.

Feux de forêt occidentaux : Plus de 300 000 acres brûlés dans 6 États ; 2 pompiers morts

Des avertissements de chaleur sont en vigueur depuis près d’une semaine dans une grande partie du sud-ouest. Douty a déclaré que bien que le pic de chaleur soit passé pour des endroits tels que Death Valley et Las Vegas, les températures devraient rester de 5 à 15 degrés au-dessus de la normale pendant une grande partie de la semaine.

Des records de chaleur battent dans l’Ouest

Des records quotidiens ont été égalés ou battus au cours du week-end en Californie, au Nevada et en Arizona, et la chaleur extrême s’est étendue à l’Idaho et à l’intérieur du nord-ouest du Pacifique. AccuWeather s’attendait à ce que la température dans la Vallée de la Mort atteigne 127 degrés lundi après-midi, juste en deçà du record quotidien de la région de 129. Le record mondial est de 134 degrés, qui a été établi dans la Vallée de la Mort en 1913.

St. George, Utah, aurait atteint 117 degrés vendredi. S’il est confirmé, cela équivaudrait à la journée la plus chaude jamais enregistrée pour l’État. Las Vegas a établi vendredi un record quotidien de température record de 116, puis a battu un record différent dimanche.

« Las Vegas est passé d’une chaleur record hier à des précipitations record aujourd’hui », a tweeté le National Weather Service de Las Vegas dimanche soir, affirmant que les 0,1 pouce de pluie mesurés à l’aéroport international McCarran sont les plus pluvieux d’un 11 juillet depuis les enregistrements ont commencé en 1937.

La faute au dôme chauffant. Un dôme thermique est le résultat d’un fort changement de température de l’océan d’ouest en est dans l’océan Pacifique tropical au cours de l’hiver précédent, selon le National Ocean Service. L’air chaud provenant de la partie ouest de l’océan Pacifique est ensuite piégé dans le courant-jet à l’approche de la terre.

Lorsque cet air chaud arrive au-dessus de la terre, l’atmosphère emprisonne l’air chaud comme si un couvercle était mis dessus. Les vents peuvent déplacer le dôme thermique ; par conséquent, il est également appelé vague de chaleur.

La chaleur alimente des incendies de forêt meurtriers

La chaleur et le vent peuvent être une combinaison mortelle pour les incendies de forêt. Selon le Bureau fédéral de la gestion des terres, deux pompiers de l’Arizona sont morts après qu’un avion intervenant lors d’un incendie de forêt s’est écrasé samedi après-midi. L’incendie du bassin de Cedar Story s’étendait sur plus de 700 acres et était contenu à 0 % lundi après-midi.

Tard samedi en Californie, les flammes de l’incendie de Beckwourth ont bondi de 395 US, qui a été fermée près de la petite ville de Doyle dans le comté de Lassen. Les voies ont rouvert dimanche – avec un avertissement fort aux automobilistes.

« Ne vous arrêtez pas pour prendre des photos », a déclaré le chef de la section des opérations d’incendie, Jake Cagle. « Vous allez entraver nos opérations si vous vous arrêtez et regardez ce qui se passe. »

À Washington, un incendie de forêt a atteint près de 60 miles carrés dans la forêt nationale d’Umatilla. Dans l’Idaho, le gouverneur Brad Little a mobilisé la Garde nationale pour aider à lutter contre les incendies déclenchés après que des orages ont englouti la région frappée par la sécheresse.

Tout cela après que le mois dernier ait été considéré comme le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, selon un rapport publié vendredi par la National Oceanic and Atmospheric Administration. Avec la chaleur vient la sécheresse. Des conditions de sécheresse extrêmes à exceptionnelles affectent de vastes étendues de Californie, du Nevada et de l’Arizona, selon le US Drought Monitor.

Contribution : Elinor Aspegren, USA TODAY ; The Associated Press

