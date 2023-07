Les températures aux États-Unis continuent d’augmenter alors que des millions de personnes sont touchées par la chaleur extrême et la fumée des feux de forêt – en direct

Des millions de personnes sous alerte à la qualité de l’air et à la chaleur excessive alors que la fumée et les températures des incendies de forêt au Canada augmentent

«Les vallées intérieures du centre et du nord de la Californie verront les températures de l’après-midi grimper jusqu’à 100 degrés à près de 110 degrés aux endroits les plus chauds samedi, tandis que le désert du sud-ouest verra des températures élevées atteindre 110 degrés. Ces températures augmenteront le risque de maladies liées à la chaleur dans ces régions d’ici ce week-end », a déclaré le NWS.

Les avertissements et avis couvrent également la vallée inférieure et moyenne du Mississippi.

Le code orange couvre les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires tels que l’asthme et la bronchite.

Washington DC et Chicago sont arrivés quatrième et cinquième, avec des IQA de 124 et 108, respectivement. La qualité de l’air des deux villes a été jugée « malsaine pour les groupes sensibles ».

De nombreux travailleurs au Texas et dans tout le sud des États-Unis n’ont actuellement aucune protection contre la chaleur lorsqu’ils travaillent à l’extérieur, exposés au soleil et à une chaleur intense et prolongée.

La fumée enveloppe l’horizon du bas de Manhattan et du One World Trade Center alors que le soleil se lève à New York le 30 juin, vu de Jersey City, New Jersey.

La fumée devrait rester dans tout l’État pendant la majeure partie de vendredi. La modélisation des prévisions de fumée à plus long terme montre « un dégagement et une diffusion constants » du sud au nord à travers l’État jusqu’à samedi matin, a déclaré le bureau du gouverneur.

« La fumée au niveau du sol étant plus visible et la qualité de l’air continuant d’atteindre des niveaux malsains dans de nombreuses régions de l’État, nous encourageons les New-Yorkais à prendre des précautions pour protéger leur santé », a déclaré Hochul. a dit.

Alors que la fumée de plus de 450 incendies de forêt au Canada continue de dériver vers le sud, de nombreux États ont qualifié la qualité de leur air de « malsaine » ou de « très malsaine ». De nombreuses villes de la côte est, dont New York, Détroit, Chicago et Washington DC, ont été enveloppées dans une brume enfumée ces derniers jours, les autorités avertissant les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires de participer à des activités de plein air.

Pendant ce temps, les États du sud continuent de faire face à une vague de chaleur record qui a propulsé les températures à trois chiffres et exercé d’énormes pressions sur les réseaux électriques, comme on l’a vu au Texas. Au moins 13 décès sont survenus à la suite de la canicule mortelle au Texas. Selon les météorologues, la vague de chaleur actuelle qui s’étend à travers le pays a été rendue cinq fois plus probable par la crise climatique.

