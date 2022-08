Les températures à la surface de la terre augmentent, les fluctuations météorologiques sont plus sévères, selon le chef de l’espace européen

Le chef de l’Agence spatiale européenne (ESA) prévient que les dommages économiques causés par les vagues de chaleur et la sécheresse pourraient éclipser la crise énergétique de l’Europe alors qu’il appelle à une action urgente pour lutter contre le changement climatique.

Le directeur général Josef Aschbacher a déclaré à Reuters que les vagues de chaleur successives ainsi que les incendies de forêt, le rétrécissement des rivières et la hausse des températures terrestres mesurées depuis l’espace ne laissaient aucun doute sur les conséquences du changement climatique sur l’agriculture et d’autres industries.

“Aujourd’hui, nous sommes très préoccupés par la crise énergétique, et à juste titre. Mais cette crise est très faible par rapport à l’impact du changement climatique, qui est d’une ampleur beaucoup plus grande et doit vraiment être traité extrêmement rapidement”, a-t-il déclaré.

Plus de 57 200 hectares ont été engloutis par les incendies de forêt en France cette année, soit près de six fois la moyenne annuelle. Les pompiers luttaient mercredi contre un incendie de forêt dans le sud-ouest de la France, qui a forcé l’évacuation d’environ 8 000 personnes et détruit au moins seize maisons. Une autoroute importante près de la ville de Bordeaux a été fermée mercredi après-midi en raison de l’incendie.

Pendant ce temps, un avertissement de “chaleur extrême” de quatre jours est entré en vigueur jeudi dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles, avec des températures atteignant les 35 ° C lors d’une autre vague de chaleur qui pourrait provoquer des incendies de forêt et mettre sous pression l’approvisionnement en eau et les services de transport.

Herbe « Tinderbox sèche » : officiel de Londres

Le Met Office a relevé ses prévisions de gravité des incendies à Londres et dans d’autres parties de l’Angleterre au cours des prochains jours à “exceptionnel”, ou niveau 5, son plus haut.

“L’herbe à Londres est sèche et la plus petite des étincelles peut déclencher un incendie, ce qui pourrait causer des ravages”, a déclaré jeudi le commissaire adjoint des pompiers de Londres, Jonathan Smith.

Un bassin d’eau coupé avec des arbres morts est exposé mercredi au lac Colliford, où les niveaux d’eau ont fortement chuté, exposant les arbres et les rochers invisibles du plus grand lac et réservoir de Cornwall, à Cornwall, en Angleterre. Le Met Office a émis un avertissement orange de chaleur extrême pour certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles. (Ben Birchall/PA/Associated Press)

La brigade, qui a connu sa semaine la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale lors d’une vague de chaleur distincte le mois dernier en Grande-Bretagne, a déclaré qu’elle s’était attaquée à 340 incendies d’herbe, de déchets et de terres ouvertes au cours de la première semaine d’août, contre seulement 42 la même semaine. l’année dernière.

Pendant la vague de chaleur de juillet, la Grande-Bretagne, qui est moins habituée à des températures aussi élevées, a dû faire face à des pannes de courant, à des dommages aux pistes d’aéroport et aux voies ferrées et à des dizaines d’incendies à Londres qui ont détruit des propriétés et des véhicules.

“Bien sûr, vous avez toujours des fluctuations météorologiques … mais jamais de cette ampleur. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que cela est causé par le changement climatique”, a déclaré Aschbacher à Reuters.

REGARDER | Heatflation : les récoltes cuisent en France, les niveaux du Rhin allemand confrontent les capitaines de navires :

L’Europe de l’Ouest fait face à la sécheresse et aux incendies provoqués par une chaleur extrême La dernière vague de chaleur en Europe pousse les agriculteurs à se démener pour sauver leurs moyens de subsistance alors que les incendies de forêt et la sécheresse font des ravages.

Les niveaux d’eau sur le Rhin pourraient atteindre un point critique dans les prochains jours, ont annoncé mercredi des responsables allemands, rendant de plus en plus difficile le transport de marchandises, notamment le charbon et l’essence.

Des semaines de temps sec ont transformé plusieurs des principales voies navigables européennes en gouttes d’eau. Selon la société de recherche économique Capital Economics, le transport de marchandises par voies navigables intérieures est plus important en Allemagne que dans de nombreux autres pays d’Europe occidentale.

Les niveaux d’eau du Rhin “assez spectaculaires”

Les autorités prévoient que les niveaux d’eau à Kaub, en Allemagne, plongeront sous la barre des 40 centimètres tôt vendredi et continueront de baisser pendant le week-end. Bien que ce soit encore plus élevé que le record de 27 centimètres observé en octobre 2018, de nombreux grands navires pourraient avoir du mal à traverser le fleuve en toute sécurité à cet endroit, situé à peu près à mi-chemin le long du Rhin entre Coblence et Mayence.

“La situation est assez dramatique, mais pas encore aussi dramatique qu’en 2018”, a déclaré Christian Lorenz, porte-parole de la société de logistique allemande HGK.

Des navires de transport sont montrés mardi naviguant sur le Rhin, avec des lits de rivière partiellement asséchés, près de Bingen, en Allemagne. (Wolfgang Rattay/Reuters)

En raison du manque d’eau, les navires transportant du sel sur le Rhin de Heilbronn à Cologne, qui transporteraient normalement 2 200 tonnes métriques de marchandises, ne peuvent transporter qu’environ 600 tonnes, a-t-il déclaré.

Les autorités prennent des mesures pour transférer davantage de trafic de marchandises sur le réseau ferroviaire et, si nécessaire, lui donner la priorité, a déclaré Tim Alexandrin, porte-parole du ministère des Transports.

Ces autres options seront plus chères et prendront plus de temps, le coût plus élevé rendant cela impossible dans certains cas, a déclaré Andrew Kenningham, économiste en chef pour l’Europe chez Capital Economics.

HGK et d’autres compagnies maritimes se préparent à une “nouvelle normalité” dans laquelle les bas niveaux d’eau deviennent plus courants à mesure que le réchauffement climatique rend les sécheresses plus graves.

“Il est indéniable que le changement climatique et l’industrie s’y adapte”, a déclaré Lorenz.

La température de la surface terrestre augmente

Selon Aschbacher, la montée en flèche des températures de l’air n’est pas le seul problème. La peau de la Terre se réchauffe aussi.

Aschbacher a déclaré que la série de satellites Copernicus Sentinel-3 de l’ESA avait mesuré des températures “extrêmes” à la surface de la terre de plus de 45 ° C en Grande-Bretagne, 50 ° C en France et 60 ° C en Espagne ces dernières semaines.

La température à la surface du sol détermine la circulation de l’air.

“C’est vraiment tout l’écosystème qui change très, très vite et beaucoup plus vite que ce à quoi les scientifiques s’attendaient jusqu’à il y a quelques années”, a-t-il déclaré.

“C’est la sécheresse, les incendies, l’intensité des tempêtes, tout couplé, qui sont les signes visibles du changement climatique.”

Rien n’est étranger26:01L’Europe brûle. Est-ce enfin un signal d’alarme ? La dernière vague de chaleur record en Europe suscite une véritable anxiété climatique. Les incendies de forêt se sont propagés rapidement à travers le continent, tandis que la flambée des températures a déformé les routes et provoqué le gauchissement des voies ferrées. Plus de 1 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur rien qu’en Espagne et au Portugal. Avec l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, certains se demandent si ce qui se passe en Europe poussera enfin les dirigeants à agir contre le changement climatique. Avec : Zia Weise, journaliste climat, Politico Europe

À mesure que les changements de température deviennent également plus marqués, les vents deviennent plus forts et déclenchent des tempêtes plus violentes.

“Les typhons sont beaucoup plus puissants qu’auparavant en termes de vitesse du vent et donc de dégâts”, a déclaré Aschbacher.

Ensemble, les six familles de satellites Sentinel de l’ESA visent à lire les “signes vitaux” de la planète, du dioxyde de carbone à la hauteur des vagues ou aux températures des terres et des océans.

Aschbacher a déclaré à Reuters que le fait de ne pas tenir compte des avertissements tels que la crise climatique de cette année pourrait coûter des centaines de milliards de dollars au cours de ce siècle.