Les témoins républicains de la mise en accusation affirment que davantage de preuves sont nécessaires contre Joe Biden

WASHINGTON — Les républicains ont tenu jeudi leur première audience officielle dans le cadre de leur enquête de destitution contre le président Joe Biden, revenant sur une affirmation douteuse selon laquelle il aurait corrompu la vice-présidence pour enrichir sa famille il y a près de dix ans.

Deux des trois témoins experts que les Républicains ont appelés ont cependant déclaré que les législateurs avaient encore besoin de plus de preuves s’ils voulaient effectivement destituer le président.

« Bien que je pense qu’une enquête de mise en accusation est justifiée, je ne crois pas que les preuves répondent actuellement aux normes d’un crime et d’un délit élevés requis pour un article de mise en accusation », a déclaré Jonathan Turley, professeur de droit à l’Université George Washington. remarques écrites.

Turley a témoigné en faveur de la destitution de Bill Clinton en 1998 et contre la destitution de Donald Trump en 2019.

Cette année, les Républicains ont ajouté à un dossier déjà riche en examinant la question de savoir si Biden avait indûment poussé au limogeage d’un procureur ukrainien en 2015 alors que son fils, Hunter Biden, jouait un rôle lucratif au sein du conseil d’administration d’une société énergétique ukrainienne.

Bruce Dubinsky, un juricomptable, a déclaré aux législateurs que les républicains avaient rassemblé de nombreuses preuves impliquant Hunter Biden et des questions sur le bien-fondé de ses relations commerciales à l’étranger.

« Cependant, beaucoup plus d’informations sont encore nécessaires pour pouvoir répondre à ces questions et déterminer définitivement si la famille Biden et les entreprises de ses associés ont été impliquées ou non dans des activités inappropriées ou illicites, et si ces activités, le cas échéant, étaient liés au président Joe Biden ou au vice-président Biden de l’époque », a déclaré Dubinsky.

Il n’est pas clair si le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.) finira par voter pour destituer Biden. Plusieurs républicains ont exprimé leur scepticisme quant à l’idée d’une destitution et aux allégations de corruption sous-jacentes. C’est pourquoi McCarthy et d’autres républicains de premier plan ont souligné que l’enquête n’était que cela : une enquête.

« En ouvrant une enquête de destitution, notre enquête se concentre désormais sur la question de savoir si le président Biden s’est livré à des infractions passibles de destitution en vertu de la Constitution américaine », a déclaré le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer (R-Ky.), en tête de l’audience de jeudi.

Citant des courriels de Hunter Biden et de ses associés, le représentant Jim Jordan (Républicain de l’Ohio) a affirmé que Biden avait exhorté l’Ukraine à licencier son procureur général, Victor Shokin, en 2015 et 2016 afin de bénéficier à Burisma, la société qui employait alors le vice-président. fils.

Le président de l’époque, Donald Trump, a défendu cette accusation en 2019 et a tenté d’amener le gouvernement ukrainien à annoncer une enquête sur les Biden, notamment en suspendant son aide militaire.

Les démocrates ont ouvert une enquête de destitution contre Trump, et des témoins du Département d’État ont déclaré à l’époque que, même si le rôle de Hunter Biden au sein du conseil d’administration de Burisma ressemblait à un conflit d’intérêts, le licenciement de Shokin était la politique du Département d’État. Jusqu’à présent, dans l’enquête Biden, les Républicains ont ignoré les témoignages antérieurs.

Les témoins présents à l’audience de jeudi n’étaient pas là pour présenter des preuves factuelles directes sur la conduite de Biden, mais plutôt pour étayer les affirmations républicaines selon lesquelles l’enquête de destitution était légitime.

Les démocrates ont souligné que les Républicains de la Chambre n’avaient pas élaboré de plan pour financer le gouvernement au-delà de samedi soir, lorsque le gouvernement fédéral cessera ses opérations non essentielles sans l’approbation du Congrès sur un projet de loi de financement.

« Nous sommes à 62 heures de la fermeture du gouvernement des États-Unis d’Amérique et les Républicains lancent une campagne de destitution basée sur un mensonge longtemps réfuté et discrédité », a déclaré le représentant Jamie Raskin (Démocrate-Md.), l’organisme de surveillance. Le plus haut démocrate du comité.

Raskin a forcé la commission à voter sur une motion visant à assigner à comparaître Rudy Giuliani et Lev Parnas, qui, au nom de Trump, cherchaient des informations incriminantes sur les Biden en Ukraine.

« J’ai passé plus d’un an et demi en Ukraine à essayer d’obtenir ces informations au nom de Trump, et nous n’avons jamais pu les obtenir parce que ce n’était évidemment pas vrai », a déclaré Parnas. a déclaré au HuffPost plus tôt cette année.

Les Républicains ont rejeté la motion de Raskin.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.