Les villageois russes qui ont été témoins du crash de l’avion du chef de Wagner, Eugène Prigojine, disent avoir entendu une « explosion » avant de voir l’avion s’effondrer du ciel.

L’avion de Prigozhin s’est écrasé près du village de Kuzhenkino, et les habitants disent avoir vu l’avion tomber des nuages ​​en au moins deux morceaux. Les autorités affirment que Prigozhin était à bord avec six autres passagers et trois membres d’équipage.

« J’entends une explosion ou un bang. Habituellement, si une explosion se produit au sol, vous obtenez un écho, mais c’était juste un bang et j’ai levé les yeux et j’ai vu de la fumée blanche », a déclaré à Reuters Vitaly Stepenok, 72 ans. « Une aile s’est envolée dans une direction et le fuselage est parti comme ça », a-t-il déclaré en désignant le sol.

« J’étais là-bas. J’ai sauté sur mon vélo et j’y suis arrivé en 20 minutes environ. Tout était en feu. Les gens se promenaient. Ils ont traîné quelqu’un dehors, ses restes… Je n’arrivais pas à le distinguer. J’ai juste vu le numéro de l’avion, que je leur ai dit, et c’est tout », a poursuivi Stepenok.

PRIGOZHIN APPARAÎT PUBLIQUEMENT POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LA MUTINERIE, SUGGEANT QUE LES MERCENAIRES NE COMBATTRONT PAS EN UKRAINE

Un autre villageois a souligné qu’il avait entendu un bruit ou une explosion avant que l’avion ne tombe au sol.

« En ce qui concerne ce qui aurait pu se passer, je dirai simplement ceci : ce n’était pas du tonnerre, c’était une détonation métallique – disons-le ainsi. J’ai déjà entendu des choses comme ça », a déclaré l’habitant au média, s’identifiant uniquement comme Anatoly.

LES FORCES RUSSES détruisent des bâtiments de stockage agricoles en Ukraine quelques jours après avoir détruit les installations portuaires de la mer Noire

La mort de Prigojine survient quelques mois seulement après que le chef mercenaire ait mené une insurrection intermittente contre le régime du président russe Vladimir Poutine. Ce conflit aurait été résolu grâce à la conclusion d’un accord entre Wagner et Poutine, même si de nombreux observateurs ne s’attendaient pas à ce que Prigojine survive à l’échange.

Le directeur de la CIA, William Burns, a averti fin juillet que Poutine attendait probablement son heure de vengeance.

« Je pense… ce à quoi nous assistons est une danse très compliquée entre Prigojine et Poutine », avait déclaré Burns à l’époque. « Je pense que Poutine est quelqu’un qui pense généralement que la vengeance est un plat qui se mange froid. »

QUI EST EEUVGÉNI PRIGOZHIN ?

« Je serais surpris si Prigozhin échappe à de nouvelles représailles pour cela », a souligné Burns. « En ce sens… si j’étais Prigojine, je ne virerais pas mon dégustateur. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’opposition à Poutine est restée rare en raison d’un certain nombre de accidents très médiatisés qui ont conduit à la disparition ou à la mort de plusieurs hommes qui se considéraient autrefois comme de proches alliés du président russe. Près d’une douzaine d’hommes sont morts après avoir critiqué l’invasion, que ce soit à cause d’une insuffisance cardiaque ou en tombant du haut d’un bateau à grande vitesse ou d’un immeuble de grande hauteur.

Peter Aitken de Fox News et Reuters ont contribué à ce rapport.