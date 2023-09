Les témoins de mise en accusation du House GOP affirment qu’il n’y a aucune preuve que Biden ait commis un crime

WASHINGTON — Le comité de surveillance de la Chambre des représentants a convoqué jeudi sa première audience dans le cadre de l’enquête de mise en accusation du Parti républicain, présentant un panel de témoins sélectionnés par les républicains qui ont déclaré que même s’il n’y avait aucune preuve d’un crime commis par Joe Biden, davantage de documents bancaires étaient nécessaires auprès du président et de son fils Hunter pour déterminer s’il pourrait y en avoir.

Le président James Comer, R-Ky., a déclaré que audience se concentrerait sur la question de savoir si le président « s’est engagé dans des infractions passibles de destitution en vertu de la Constitution américaine », et a déclaré plus tôt cette semaine que les républicains de la Chambre présenteraient les preuves qu’ils disent avoir découvertes sur « la connaissance et le rôle de Biden dans les pratiques commerciales nationales et internationales de sa famille ».

Les démocrates ont fait valoir que les républicains n’avaient aucune preuve d’un crime et essayaient simplement de destituer Biden en guise de représailles pour la Chambre ayant destitué Trump à deux reprises. Les démocrates ont également ridiculisé les républicains pour leur maintien l’audience alors que le gouvernement se dirige vers une fermeture alors que le GOP se dispute sur la législation de financement.

Aucun des témoins n’était un « témoin des faits », ce qui signifie qu’aucun n’était impliqué dans l’enquête ou dans les activités présumées dont parlait l’audience. Au lieu de cela, tous trois ont été présentés comme des experts dans leurs domaines respectifs.

Comer a déclaré dans sa déclaration liminaire que les membres de la famille Biden et leurs associés « ont récolté plus de 20 millions de dollars entre 2014 et 2019 » auprès de sources étrangères. « Que vendaient les Biden pour gagner tout cet argent ? Joe Biden lui-même », a-t-il déclaré.

Le président du pouvoir judiciaire, le représentant Jim Jordan, R-Ohio, l’a qualifié de « conte aussi vieux que le temps ». Un homme politique prend des mesures qui rapportent de l’argent à sa famille, puis il essaie de le cacher.

L’un des témoins experts du panel, le professeur de droit Jonathan Turley, a reconnu que les preuves que les Républicains avaient rassemblées jusqu’à présent ne prouvent cependant pas leur thèse.

« Je ne crois pas que les preuves actuelles étayeraient les articles de mise en accusation », a-t-il déclaré, mais il estime que cela justifie une enquête.

Interrogé plus tard par le représentant Ro Khanna, démocrate de Californie, où les preuves du républicain font défaut, Turley a répondu sur la question du trafic d’influence et si le président en était conscient et « l’a encouragé ».

Le principal démocrate présent à l’audience, le représentant Jamie Raskin, D-Md., a déclaré que ses collègues républicains présentaient 12 000 pages de relevés bancaires qui n’incluaient pas un « un seul centime » destiné au président.

« Si les républicains avaient un pistolet fumant ou même un pistolet à eau qui coule, ils le présenteraient aujourd’hui, mais ils n’ont rien sur Joe Biden », a-t-il déclaré. Il les a également accusés d’avoir organisé l’audience et fermé le gouvernement à la demande de l’ancien président Donald Trump.

Les républicains de la Chambre, a déclaré Raskin, agissaient « comme des singes volants en mission pour la méchante sorcière de l’Ouest ».





Chelsea Stahl / NBC Nouvelles ; Getty Images

Outre Turley, professeur de droit à l’Université George Washington qui a été témoin des Républicains lorsque les Démocrates de la Chambre ont lancé leur première enquête de destitution contre le président Donald Trump en 2019, les témoins du GOP qui témoignaient devant le panel sont Bruce Dubinsky, un juricomptable et Eileen O. « Connor, ancien procureur général adjoint à la Division des impôts du ministère de la Justice.

Le témoin des démocrates était Michael J. Gerhardt, professeur de droit à l’Université de Caroline du Nord, qui a témoigné lors de la première enquête de destitution de Trump. Gerhardt a également été un témoin conjoint démocrate-républicain dans la période précédant la destitution de l’ancien président Bill Clinton. Il a critiqué l’enquête sur Biden comme manquant de fondement.

L’audience a parfois tourné au vinaigre, avec la représentante Nancy Mace, RS.C., qualifiant à deux reprises les défenses du président de « taureau—- ».

Le représentant Raja Krishnamoorthi, D-Ill., a quant à lui interrogé Turley sur son soutien passé à la polygamie et O’Connor sur ses publications sur les réseaux sociaux, dont une qui semblait promouvoir une collecte de fonds pour les soi-disant « électeurs suppléants » qui ont été inculpé dans le Michigan.

Les républicains de la Chambre ont déclaré qu’ils cherchaient à savoir si Biden avait indûment aidé son fils ou profité de ses relations commerciales. Ils ont affirmé, sans preuve, que Biden s’était engagé dans un stratagème de corruption et qu’il avait été impliqué dans les entreprises commerciales de son fils.

Un membre du comité, le représentant Glenn Grothman, R.-Wisc., a déclaré que les allégations contre la famille Biden étaient sérieuses, mais a reconnu que davantage de points devaient être reliés. « Nous avons toutes sortes de fumée, peut-être pas de feu, mais il y a de la fumée », a déclaré Grothman.

« Nous avons toutes sortes de fumée, peut-être pas de feu, mais il y a de la fumée. » Représentant Glenn Grothman

La Maison Blanche a rejeté à plusieurs reprises l’affirmation du parti républicain selon laquelle Biden aurait abusé du pouvoir de sa fonction pour enrichir sa famille. À la veille de l’audience de jeudi, la Maison Blanche a publié une note de 15 pages réfutant les déclarations du Parti républicain.

La Maison Blanche a déclaré, par exemple, que le stratagème de corruption présumé était basé sur un document du FBI qui comprenait une information provenant d’une source anonyme. Le ministère de la Justice a enquêté sur cette allégation et a conclu qu’il n’y avait rien pour la justifier.

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la surveillance et les enquêtes, Ian Sams, a suggéré mardi dans un communiqué que les républicains comme Comer et le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, de l’Ohio, essayaient simplement de détourner l’attention de la fermeture imminente du gouvernement qui pourrait commencer ce week-end si le Congrès ne parvient pas à l’adopter. un projet de loi de dépenses.

« Comer et Jordan ont-ils une explication sur la raison pour laquelle ils donnent la priorité aux attaques fondées sur la théorie du complot contre le président Biden plutôt que d’éviter une fermeture du gouvernement qui infligerait de réelles souffrances aux travailleurs et aux familles de l’Ohio et du Kentucky ? Ils devraient se concentrer sur leur travail pour éviter un désastre économique – et non sur ces jeux partisans de DC qui n’ont rien à voir avec l’aide à la vie des Américains », a déclaré Sams.

L’audience intervient à un moment crucial pour le Congrès : les législateurs ont tenté de faire adopter une loi sur le financement du gouvernement avant la date limite de samedi soir pour éviter une fermeture. De nombreux républicains du Congrès ont toutefois indiqué qu’ils étaient favorables à une fermeture et qu’ils ignoraient les conséquences.

L’enquête de mise en accusation a débuté le 12 septembre lorsque le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., a ordonné à trois comités de lancer l’enquête dans le but d’accéder aux relevés bancaires de Biden et de son fils.

Les enquêtes de mise en accusation sont rares dans l’histoire des États-Unis. Les plus récentes sont celles lancées par les démocrates en 2019 et 2021, qui ont abouti à deux destitutions de Trump, le seul président à avoir été destitué plus d’une fois. Le Sénat l’a acquitté à deux reprises.