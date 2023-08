Les témoins de Lucy Letby SERONT amenés à témoigner dans le cadre de l’enquête alors que l’enquête s’améliore pour garantir que les familles obtiennent justice

Le personnel du NHS sera obligé de témoigner sous serment dans le cadre de l’enquête sur Lucy Letby – alors que les ministres ont renforcé l’enquête.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a confirmé que le gouvernement soutiendrait l’enquête sur l’infirmière meurtrière, âgée de 33 ans, qui a été reconnue coupable du meurtre de sept bébés et de tentative d’en tuer plusieurs autres.

L’enquête sur Lucy Letby sera renforcée au niveau légal – ce qui signifie que les gens seront obligés d’y assister et de témoigner Crédit : SWNS : Service de presse du Sud-Ouest

La semaine dernière, Rishi Sunak a confirmé le rapport du Sun selon lequel il était à la recherche d’un juge de haut niveau pour diriger l’enquête dans le but de donner aux familles confiance dans l’enquête.

Et maintenant, ils rendront l’enquête légale – ce qui signifie que les gens seront obligés de révéler ce qu’ils savent du scandale.

M. Barclay a rencontré cette semaine des familles qui lui ont dit qu’elles souhaitaient que l’enquête ait des pouvoirs étendus et puisse forcer les gens à y assister.

Ils craignaient que le personnel du NHS et les personnes impliquées dans le scandale tentent d’éviter de témoigner, les laissant sans réponses désespérément nécessaires.

M. Barclay a déclaré ce soir : « Les crimes commis par Lucy Letby sont vraiment déchirants, et mes pensées vont aux familles de ses victimes.

« Après en avoir discuté avec les familles, nous allons lancer une enquête statutaire complète lui donnant le pouvoir légal de contraindre des témoins à témoigner.

« Cette enquête publique statutaire aura pour objectif de donner aux familles les réponses dont elles ont besoin et de garantir que les leçons soient tirées. »

Le Trésor a approuvé des millions de livres sterling pour financer l’enquête renforcée.

Les enquêtes précédentes ont coûté jusqu’à 13 millions de livres sterling.

Mais l’enquête ne tardera peut-être pas à se conclure.

La preuve doit être entendue en public, à moins que le juge n’en décide autrement.

L’enquête examinera les circonstances plus larges de ce qui s’est passé au Trust, y compris la gestion des préoccupations et la gouvernance, les mesures prises par les régulateurs et le NHS dans son ensemble.

Richard Scorer, responsable du droit des abus et des enquêtes publiques, Slater et Gordon, qui représentent certaines familles, se sont félicités de la nouvelle hier soir.

Il a déclaré : « Cette enquête est essentielle pour les parents des victimes de Letby, mais elle est également importante pour nous tous.

« Nous devons tous être sûrs que le NHS fournit les meilleurs soins possibles, que la direction de l’hôpital est responsable et réactive aux préoccupations, et que les lanceurs d’alerte sont traités équitablement.

« Nous ne pouvons pas laisser ce qui s’est passé à l’hôpital Countess of Chester se reproduire. Cette enquête doit mettre à nu les faits sur ce qui s’est passé, mais elle doit également être le début d’un changement indispensable ».

Le tueur d’enfants le plus prolifique de Grande-Bretagne a assassiné sept bébés au cours d’un règne de terreur qui a duré un an à l’hôpital Countess of Chester.

Elle a également tenté de tuer six autres personnes alors qu’elle devenait une « présence malveillante constante » dans le service néonatal.

L’infirmière a utilisé de l’insuline et de l’air pour injecter des nouveau-nés, les effondrements et la mort de 13 enfants n’étant pas des « tragédies naturelles » mais plutôt le travail de « l’empoisonneur » Letby.

Elle a été reconnue coupable de sept chefs de meurtre à l’issue d’un procès de neuf mois et de 22 jours de délibérations du jury.

Son déchaînement meurtrier a finalement été découvert après que le personnel se soit méfié de « l’augmentation significative » du nombre de bébés mourant.

Letby s’est avéré être le « dénominateur commun » parmi les décès et les effondrements.

Malheureusement, la police craint qu’elle ne soit à l’origine d’autres attaques dans d’autres hôpitaux où elle travaillait.

Letby est devenue la semaine dernière la quatrième femme à se voir imposer un tarif à vie après Rose West, Joanna Dennehy et Myra Hindley, décédées en 2002.

Le monstre sans vergogne a refusé de comparaître devant le tribunal pour faire face à la justice dans ce que les familles de ses victimes ont décrit comme un « dernier acte de méchanceté de la part d’un lâche ».

Lucy Letby a refusé de comparaître devant le tribunal des familles des victimes lorsqu’elle a été condamnée à passer toute sa vie en prison